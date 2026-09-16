Konekcija Li-Dejvid prevelik zalogaj za Osasunu; Obamejanu prekinut golgeterski niz

Prethodnih desetak dana nisu izgledala naročito dobro za tim Čola Simeonea. Nadigrao ga je Bilbao, na Enfildu ga je zaustavio Liverpul, a tek je u prošlom kolu, sa tri gola u završnici protiv Real Sosijedada, pokazao naznake da stvari mogu da krenu nabolje.

Bez Hulijana Alvareza i Aleksandera Serlota ugostili su Osasunu, ali im oni ovoga puta nisu ni bili potrebni. Kang In Li i Džonatan Dejvid pravili su ogromne probleme gostima, a posebno mogu da raduju golovi Kanađanina, koji je na svom prvom startu u crveno-belom dresu pokazao da Simeone ozbiljno može da računa na njega. Upravo je dvojac učinio da pobeda stigne mnogo lakše nego što se očekivalo - 4:0 (0:0).