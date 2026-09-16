Konekcija Li-Dejvid prevelik zalogaj za Osasunu; Obamejanu prekinut golgeterski niz
Vreme čitanja: 9min | sre. 16.09.26. | 21:20
Kanađanin je na prvom startu za crveno-bele postigao dva gola, dok je Atletiko ubedljivo slavio sa 4:0.
Prethodnih desetak dana nisu izgledala naročito dobro za tim Čola Simeonea. Nadigrao ga je Bilbao, na Enfildu ga je zaustavio Liverpul, a tek je u prošlom kolu, sa tri gola u završnici protiv Real Sosijedada, pokazao naznake da stvari mogu da krenu nabolje.
Bez Hulijana Alvareza i Aleksandera Serlota ugostili su Osasunu, ali im oni ovoga puta nisu ni bili potrebni. Kang In Li i Džonatan Dejvid pravili su ogromne probleme gostima, a posebno mogu da raduju golovi Kanađanina, koji je na svom prvom startu u crveno-belom dresu pokazao da Simeone ozbiljno može da računa na njega. Upravo je dvojac učinio da pobeda stigne mnogo lakše nego što se očekivalo - 4:0 (0:0).
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Meč je od samog starta bio pod kontrolom Madriđana, koji su konstantno vršili pritisak, posebno preko desne strane i Kang In Lija. Ipak, mogao je Raul Garsija potpuno da promeni tok utakmice kada je u kontri ostavio Robina Le Normana iza sebe, ali nije uspeo loptu da proturi iza Jana Oblaka.
Promašaj je Osasunu koštao svega desetak minuta kasnije. Džoni Kardoso je na desnoj strani pronašao Alehandra Grimalda, ovaj uposlio Džonatana Dejvida, a Kanađanin iz drugog pokušaja pokupio odbitak i doveo Atletiko do prednosti.
Do odlaska na odmor ozbiljno je pretio trio Lukman–Dejvid–Li, ali je Aitor Fernandez sa nekoliko odličnih intervencija sprečio Atletiko da već u prvom poluvremenu udvostruči prednost. Ono što nisu uspeli pre pauze, pomenuta trojica završila su u nastavku. Lukman je odložio loptu do Dejvida, a Kanađanin potom pronašao potpuno samog Lija. Ovog puta ni golman Osasune nije mogao ništa.
Do kraja meča usledila je prava rapsodija raspucanih Madriđana. Le Norman postigao je i treći gol za Atletiko, kada se u stilu vrhunskog napadača najbolje snašao u kaznenom prostoru i poslao loptu u mrežu. Tačku na ubedljivu pobedu stavio je Aleks Baena, koji je u završnici postavio konačan rezultat.
Na Rijazoru je Deportivo u šestom kolu doživeo prvi poraz u sezoni. Iako su do sada važili za jedno od najprijatnijih iznenađenja takmičenja, Sevilja je od samog starta pokazala da neće lako dozvoliti domaćinu da dođe do bodova.
Ovo je ujedno bila i prva utakmica od početka Primere na kojoj Pjer Emerik Obamejan nije uspeo da se upiše u strelce. Gabonac je u prvih pet kola postigao isto toliko golova i dodao dve asistencije, ali je njegov golgeterski niz sada prekinut.
Utakmica je rešena tek u drugom poluvremenu. Sevilja je povela preko Sijere u 52. minutu, a posao gostima dodatno je olakšao Anhelinjo, koji je nespretnim startom zaradio direktan crveni karton i praktično presudio Deportivu.
PRIMERA – 6. KOLO
Utorak
Rajo Valjekano – Espanjol 2:1 (2:0)
/Garsija 3, Pedrosa 26 – Roberto 54/
Alaves – Valensija 0:1 (0:0)
/Rioha 78/
Elće - Real Madrid 2:3 (0:2)
/Osorio 71, Ninjo 83 - Dituro 25ag, Embape 33, Espi 90+1/
Sreda
Atletiko Madrid - Osasuna 4:0 (1:0)
/Dejvid 24, Li 54, Le Normand 63, Baena 82/
Deportivo La Korunja - Sevilja 0:1 (0:0)
/Sijera 52/
21.30: (1,07) Barselona (13,0) Rasing Santander (25,0)
21.30: (3,35) Levante (3,45) Atletik Bilbao (2,15)
Četvrtak
19.00: (1,70) Real Betis (3,50) Hetafe (5,50)