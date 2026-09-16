Teatar košmara ponovo radi: Kerikov Junajted se survao u provaliju, Brajton okrenuo nemoguće

Ne da je “medeni mesec” završen, nego sada dolazi period izuzetno visokog napona i pritiska pod kojim će se bivši vezista Junajteda naći zbog onoga što je njegov tim sebi dopustio u trećem kolu Liga kupa... Junajtedovi fudbaleri pronašli su još jedan način da sebi zagorčaju život. I to baš kada je delovalo da im se ukazalo veče koje je moglo da posluži kao lek posle onakvog poraza od Sitija i gola koji nije smeo da bude priznat... Vodili su na Old Trafordu sa 2:0 posle samo deset minuta, imali utakmicu u svojim rukama i šansu da eliminišu jednog od najnezgodnijih protivnika, a onda se potpuno ugasio i dozvolio Brajtonu da napravi veliki preokret – 3:2 (1:2).

Ako je posle svega što se dešavalo u gradskom derbiju sa Mančester Sitijem Junajtedovim navijačima i celom klubu preselo, onda će posle večerašnjeg debakla najteže biti Majklu Keriku !

Za razliku od gradskog derbija, ovoga puta nije bilo nikakvog opravdanja za ono što je Junajted doživeo. Umesto da posle dva gola prednosti na samom početku igra rasterećenije u nastavku, Junajted je maltene prestao da igra fudbal i prepustio inicijativu protivniku i to na svom terenu. Kao i svaka loša predstava, ova se takođe završila javnim iskazivanjem nezadovoljstva, zvižducima i uvredama na račun igrača u crvenim dresovima, ali i vlasničke strukture... MOZZART RELAX - PRAVI DOBITNI TIKET Sa druge strane, Brajton je još jednom pokazao zbog čega je već godinama jedan od najnezgodnijih timova engleskog fudbala. Klub kojem bogatiji redovno odnose najbolje igrače i od toga prihoduje na stotine miliona evra svakog leta praktično pravi novi tim, osvežava svlačionicu i opet nastavlja po svom... Na Old Trafordu je preživeo najgori mogući početak, no Fabijan Hirceler nije promenio način igre i na kraju je njegov sastav potpuno zasluženo prošao u narednu rundu Liga kupa. Kerik je napravio osam promena u odnosu na gradski derbi, dok je Hirceler zarotirao šestoricu igrača iz ubedljive pobede nad Koventrijem. I opet, činilo se da je domaćin taj koji će diktirati tempo utakmice, međutim ispostavilo se da je sve što je Kerik i zamislio bilo kratkog daha... Junajted je, međutim, počeo meč mnogo bolje, Šej Lejsi je u svom prvom seniorskom startu na Old Trafordu već u osmom minutu dobio loptu sa desne strane kaznenog prostora, prebacio je na levu nogu i snažno pogodio bliži ugao Džejsona Stila. Samo 43 sekunde kasnije bilo je 2:0. Markus Rašford je ušao u šesnaesterac, njegov udarac je Stil odbio, a Mejson Maunt prvi stigao do lopte i udarcem iz druge situacije duplirao prednost domaćina.

Neočekivan rasplet kao da je iznenadio i fudbalere Junajteda, pa ekipa nakon dva gola nije znala šta da radi sa takvim komforom... I umesto da iskoristi momentum da dovrši posao, domaćin je postepeno prepustio inicijativu Brajtonu. Gosti su počeli sve duže da drže loptu, visoko pritiskali poslednju liniju Junajteda i sve češće dolazili u opasne situacije. Već sredinom prvog poluvremena odbrana domaćina izgledala je nesigurno, a Brajton je nekoliko puta lako osvajao loptu na protivničkoj polovini. Malik Jalkuje je u 35. minutu imao veliku priliku, izašao praktično sam pred Karla Darloua, ali je loše zahvatio loptu i poslao je pored gola. Četiri minuta kasnije Haralambos Kostulas je istrčao iza odbrane Junajteda, ali je akcija zaustavljena zbog ofsajda, iako je ponovljeni snimak pokazao da je napadač Brajtona bio u dozvoljenoj poziciji. VAR se u ovoj fazi takmičenja ne koristi, tako da nije bilo mogućnosti za reakciju i eventualnu korekciju odluke. Potom je i Paskal Gros na drugoj stativi dobio odličnu šansu, ali je prebacio gol. Sve je, dakle, ukazivalo šta se sprema Junajtedu, koji nije izdržao ni do poluvremena. Žauen Hađam je u prvom minutu nadoknade poslao odličnu loptu iza poslednje linije, Ajden Heven ostavio Kostulasa, a grčki napadač stigao do lopte pre neodlučnog Darloua i smanjio na 1:2.

Brajton je na odmor otišao sa golom zaostatka, ali je utakmica je već tada poprimila sasvim drugačiju energiju iz koje je moglo da se nazire da sledi dosta uzbuđenja. Junajted ni početkom nastavka nije pronašao način da ponovo preuzme kontrolu. Štaviše, podatak da domaćin od Mauntovog gola u desetom minutu više od 45 minuta nije imao udarac u okvir gola dovoljno govori o tome koliko se njegova igra raspala posle furioznog početka. S druge strane Brajton je bio strpljiv i nije jurio glavom kroz zid kako bi izjednačio rezultat. Nastavio je da pritiska, da kontroliše loptu i traži prostor između linija, a nagrada je stigla u 65. minutu. Luka Vušković je dobio duel sa Benjaminom Šeškom na sredini terena, lopta je stigla do potpuno slobodnog Paskala Grosa, kojem je Junajted ostavio previše prostora na ivici kaznenog prostora. Iskusni Nemac se namestio za udarac tako što je po "burek" poslao Lenija Jora i zatim precizno poslao loptu u ugao Darlouovog gola – 2:2.

Kerik je na Paskalov gol odmah reagovao i na teren poslao težu artiljeriju. Uveo je Džošuu Zirkzea, Brajana Embeuma i Kobija Mejnua, ali pre nego što su promene stigle da daju bilo kakav efekat, Junajted se našao u još većem problemu. Naime, Hirceler je sa klupe poslao Maksima de Kujpera. Nekoliko minuta kasnije Belgijanac je bio strelac gola vrednog potpunog preokreta. Kostulas je u 70. minutu istrčao do gol-aut linije i pokušao da ubaci loptu, ona se posle odbitka ukazala De Kujperu, a Belgijanac je završio akciju i pogodio za 3:2! Za samo pet minuta Brajton je od 1:2 stigao do vođstva, dok su se sa tribina Old Traforda već čuli zvižduci.

Junajted je od tog trenutka morao da spašava utakmicu i da pokuša na sve načine da se iščupa iz nimalo prijatne situacije. Kerik je ubrzo posegao i za Brunom Fernandesom, koji je zamenio Maunta, ali ni ulazak kapitena nije doneo željeni rezultat. Najbolju priliku Junajted je imao kada je Fernandes odličnim dodavanjem izbacio Rašforda pred Stila. Napadač domaćih našao se jedan na jedan sa golmanom Brajtona, ali je Stil izašao kao pobednik i sačuvao prednost. Na drugoj strani, Brajton je bio bliži četvrtom golu nego što je Junajted bio izjednačenju... Gros je pronašao Kostulasa, čiji je pokušaj Joro zaustavio praktično na gol-liniji. Tako se veče koje je počelo golom mladog Lejsija pretvorilo u još jedno mučno poglavlje rane faze sezone za Mančester Junajted... Posebno poražavajuće zvuči podatak da Junajted od odlaska ser Aleksa Fergusona nijednom u 145 utakmica na Old Trafordu u kojima je poveo sa dva gola razlike nije uspeo da izgubi. Večeras je Brajton prekinuo i taj niz. Aston Vila je mnogo mirnije od Mančester Junajteda odradila posao i na gostovanju savladala Koventri rezultatom 3:1. Junak tima Unaija Emerija bio je Tami Ejbraham sa dva gola, dok je između njegovih pogodaka mrežu zatresao i Ros Barkli. Vila je povela već u sedmom minutu. Mateo Ruđeri je pronašao Džordža Hemingsa na levoj strani, a 19-godišnjak spoljnim delom stopala odigrao odličnu loptu za Ejbrahama, koji je rutinski završio akciju za 1:0. Koventri je odgovorio u 27. minutu, kada je Viktor Torp iz slobodnog udarca sa ivice kaznenog prostora prebacio živi zid i izjednačio. Domaćin je potom imao nekoliko dobrih trenutaka, ali je Vila pred odlazak na odmor ponovo preuzela kontrolu. Posle kornera Ibrahima Embajea, Barkli je ostao potpuno sam na prvoj stativi i glavom pogodio za 2:1 u 40. minutu. Sve dileme rešene su u 59. minutu. Džon Mekgin je izveo novi korner, odbrana Koventrija ponovo je loše reagovala, a Ejbraham se odvojio od čuvara i iz neposredne blizine postigao svoj drugi gol na meču za konačnih 3:1. Posle toga Aston Vila je bez većih problema privela utakmicu kraju i izborila plasman u četvrto kolo.

Ova utakmica bila je u ponudi za MOZZART RELAX, a s obzirom na to kako su se stvari kretale Vila je rano aktivirala tip “2+”, zatim “4+” posle tri gola do 40. minuta, a pošto je povela i sa dva gola razlike mogli ste unapred da zaokružite i “keca” i “dvojku”. Everton je na kraju teškom mukom savladao Vulverhempton (1:0) za prolaz dalje, a jedini gol na utakmici delo je Karlosa Alkarasa u 80. minutu, na asistenciju Tajlera Diblinga.