Ili je Benfika toliko jaka ili je Milan tako slab, ako ga ona rutinira odmarajući ceo tim za Porto
Vreme čitanja: 7min | sre. 16.09.26. | 22:55
Pobeda Orlova na San Siru (2:0) na startu Lige Evrope, u derbiju kompletne prve faze tog takmičenja
Na niske si grane spala Ligo Evrope, ako te ovako tretiraju učesnici najvećeg derbija čitave ovosezonske ligaške faze takmičenja. Veći se neće odigrati od duela Milana i Benfike, koji ne samo da u zbiru imaju devet titula prvaka Ervrope i da su se dva puta i sami sastajali u finalu Kupa šampiona, nego imaju brojne zajedničke imenitelje svojih prebogatih istorija. A onda, u meču prvog kola, jedni izađu u kombinovanom sastavu, a drugi odmaraju praktično čitavu prvu postavu.
Možda je ’kvaka’ u tome što je tek prvo kolo, pa ima još mnogo prostora da se osvoje bodovi dovoljni za direktan plasman u osminu finala, što je sigurno i jednima i drugima cilj. Svakako u tome što Benfika u nedelju igra veliki derbi domaćeg šampionata protiv Porta, koji u ovom momentu logično jeste prioritet.
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A, možda pitanja treba postaviti iz potpuno drugog ugla? Zna li se uopšte koji je prvi tim Milana, posle onako čudne izjave Rubena Amorima o Luki Modriću pre neki dan (presedeo ceo meč na klupi i propustio priliku da zaigra u ovom takmičenju prvi put još od novembra 2011. godine)? I koliko je zapravo jaka Benfika ako joj se jedan Dodi Lukebakio, maltene čovek odluke ove večeri, standardni belgijski reprezentativac i bivši as Sevilje, vodi kao rezerva? I ako u takvom sastavu dođe na San Siro i zvekne Rosonere na otvaranju drugog po rangu takmičenja UEFA – 0:2 (0:1).
Dakle, na klupi domaćih ostali su, pored Modrića, i Rabio, Pulišić, Hila, Loftus-Čik, Salemakers, čak i junak pređašnjeg remija pritv Lacija – Moreira. Teračano i Hačinson bili su najveći eksperimenti u startnoj postavi – obojica su zamenjeni već na poluvremenu. Na klupi Benfike - čak devetorica startera iz prethodnog prvenstvenog meča protiv Žil Visentea (Pavlidis je zamenio Durana u 80. minutu, nešto ranije u igru su ušli Prestijani i Bareiro).
Pre početka utakmice svečano – posebne počasti na centru igrališta dobili su 88-godišnji Žoze Altafini, dvostruki strelac u finalu protiv Benfike ’63, te Rui Košta, najbolji fudbaler koji nosio dres oba ova kluba.
Izuzetno slabo izdanje Milana. Relativno rano su primili gol, bili potpuno bezidejni protiv srednjeg bloka koji su gosti postavili nakon pogotka Lukebakija. U nastavku tek nešto konkretniji, ali kada su kapitulirali drugi put bilo je negde jasno da će se teško drugi put u nekoliko dana vratiti sa ivice ambisa kao protiv Lacija. Štaviše, ovo im je četvrti poraz na domaćem terenu na poslednjih šest mečeva od aprile, a u svakom porazu primali su najmanje po dva gola. Strahinja Pavlović prilično prestrogo je dobio žuti karton još u 11. minutu, igrao pod tim opterećenjem sve vreme, ne snosi krivicu ni za jedan gol, čak je bio jedan od najagilnijih u napadu kada se jurio minus, ali nije bilo svetlih tačaka u opštem sivilu ekipe Rubena Amorima. Gonzalo Ramoš posebno loš protiv svog matičnog kluba – kao da je Milan imao igrača manje na terenu, umesto najskupljeg pojačanja u svojoj istoriji.
Benfika neuporedivo direktnija, povela je već u 16. minutu, kada je Belgijanac sa desnog krila ušao u sredinu i kontra-nogom pogodio sam donji ugao Menjanovog gola. Sudakov je sa slične pozicije osam minuta kasnije pogodio stativu, a tačku je maltene već na početku drugog poluvremena stavio Kaminski pored statičnih štopera domaćih, na centaršut El Karuanija sa leve strane. Stihija do bola u napadu Milana u poslednjih pola sata. Dva puta je Pulišić tukao u okvir gola, ali je Trubin bio siguran. Možda je asocijacija prilično banalna, ali Milan je ove noći tako ličio na onaj anemični Amorimov Mančester Junajted... Na drugoj strani, osma pobeda u nizu ekipe Marka Silve.
Jedna tradicija je prekinuta, druga nastavljena. Tek u sedmom međusobnom duelu, prva pobeda Benfike nad Milanom, ali i 11. uzastopna utakmica bez poraza Orlova u grupnoj ili ligaškoj fazi Lige Evrope.
LIGA EVROPE – 1. KOLO
Sreda
Ararat Jermenija - Sparta Prag 1:4 (0:2)
/Vilson Valdez 55 - Gudal 20, 22, Merkado 53, Vidra 71/
Omonija - Selta 1:0 (0:0)
/Balkovec 88/
Milan - Benfika 0:2 (0:1)
/Lukebakio 16, Kaminski 53/
Anderleht - Lion 1:2 (0:2)
/Cvetković 61 - Narti 8, Nakamura 22/
Bajer Leverkuzen - Celje 2:0 (1:0)
/Sešlar 15 ag, Medina 74/
Olimpijakos - Jagjelonija 2:1 (1:1)
/Gonzales 43, Jaremčuk 84 - Smit 20/
Šturm - Ren 0:0
Sanderlend - AZ Almar 1:0 (0:0)
/Le Fe 66 pen/
Hapoel Ber Ševa - Dinamo Zagreb 0:0
Četvrtak
18.45: (8,50) OFI (4,80) Hofenhajm (1,38)
18.45: (2,95) Levski (3,50) Salcburg (2,35)
18.45: (1,77) Bešiktaš (3,60) Marselj (4,80)
21.00: (1,23) Juventus (6,50) NEC Najmehen (12,0)
21.00: (1,72) Seltik (3,70) Ferencvaroš (5,00)
21.00: (1,53) Lilestrem (3,90) Torense (5,80)
21.00: (2,75) Viktorija Plzenj (3,35) Union Sen Žiloaz (2,55)
21.00: (1,40) Kristal Palas (4,70) Leh (8,00)
21.00: (3,10) Sosijedad (3,40) Bornmut (2,30)
***kvote su podložne promenama