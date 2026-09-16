Ili je Benfika toliko jaka ili je Milan tako slab, ako ga ona rutinira odmarajući ceo tim za Porto

Na niske si grane spala Ligo Evrope, ako te ovako tretiraju učesnici najvećeg derbija čitave ovosezonske ligaške faze takmičenja. Veći se neće odigrati od duela Milana i Benfike, koji ne samo da u zbiru imaju devet titula prvaka Ervrope i da su se dva puta i sami sastajali u finalu Kupa šampiona, nego imaju brojne zajedničke imenitelje svojih prebogatih istorija. A onda, u meču prvog kola, jedni izađu u kombinovanom sastavu, a drugi odmaraju praktično čitavu prvu postavu.

Možda je ’kvaka’ u tome što je tek prvo kolo, pa ima još mnogo prostora da se osvoje bodovi dovoljni za direktan plasman u osminu finala, što je sigurno i jednima i drugima cilj. Svakako u tome što Benfika u nedelju igra veliki derbi domaćeg šampionata protiv Porta, koji u ovom momentu logično jeste prioritet.