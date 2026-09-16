Pekle oči od Ber Ševe i Dinama, Modri sve gori kako sezona odmiče (VIDEO)

Već nekoliko dana unazad u komšiluku se šuška kako Zvonimir Boban razmišlja o promeni trenera. Procene su da Kovačević ne može da razmrda ekipu, čemu u prilog ide i večerašnje izdanje hravatskog šampiona. Ruku na srce, nije se proslavio ni nominalni domaćin, u najvećem delu susreta bio je to meč na nivou Lige konferencije, možda čak i slabiji (pretilo je u jednom momentu oči 'da zapeku'), ali kad se crta podvuče, ipak su dosta manje pokazali Zagrepčani.

Konkretno, za 90 i kusur minuta jedan jedini udarac u okvir gola, bez prave šanse, s puno indivudualnih grešaka, sporo, uglavnom bezidejno, beskrvno...

Hapoel je najbolju priliku za vođstvo u prvom poluvremenu imao u 25. minutu. Zapravo, nije to bila prilika, već udarac iz daljine posle kog je lopta završila na stativi. Dinamo je prethodno ostao bez povređenog Lukasa Kačavende, a kako u sastavu nije bilo ni prvog centarfora Diona Drene Belja, možda u tim 'detaljima' Kovačević može da potraži jedan od poslednjih alibija.