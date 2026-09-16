Pekle oči od Ber Ševe i Dinama, Modri sve gori kako sezona odmiče (VIDEO)
Vreme čitanja: 6min | sre. 16.09.26. | 23:15
Čini se da Mariju Kovačeviću nema spasa...
Ispadanje u plej-ofu za Ligu šampiona, kiks u Puli, težak poraz od Osijeka, pa 'krompirići' u Bukureštu na premijeri u Ligi Evrope protiv Hapoel Ber Ševe - 0:0. Loš je ambijent bio na Maksimiru pred okršaj sa Izraelcima, a ne možemo reći da biti bogzna kako bolji posle ovog rezultata.
Moguće da je za Marija Kovačevića u ovom času najvažnije bilo da ne izgubi, međutim ako pogledamo iz prave perspektive - da Modri neće imati lakšeg rivala u Evropi ove jeseni - onda bod protiv Hapoela ne obećava mnogo. Pogotovo ne povećava šanse za plasman u 24...
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Već nekoliko dana unazad u komšiluku se šuška kako Zvonimir Boban razmišlja o promeni trenera. Procene su da Kovačević ne može da razmrda ekipu, čemu u prilog ide i večerašnje izdanje hravatskog šampiona. Ruku na srce, nije se proslavio ni nominalni domaćin, u najvećem delu susreta bio je to meč na nivou Lige konferencije, možda čak i slabiji (pretilo je u jednom momentu oči 'da zapeku'), ali kad se crta podvuče, ipak su dosta manje pokazali Zagrepčani.
Konkretno, za 90 i kusur minuta jedan jedini udarac u okvir gola, bez prave šanse, s puno indivudualnih grešaka, sporo, uglavnom bezidejno, beskrvno...
Hapoel je najbolju priliku za vođstvo u prvom poluvremenu imao u 25. minutu. Zapravo, nije to bila prilika, već udarac iz daljine posle kog je lopta završila na stativi. Dinamo je prethodno ostao bez povređenog Lukasa Kačavende, a kako u sastavu nije bilo ni prvog centarfora Diona Drene Belja, možda u tim 'detaljima' Kovačević može da potraži jedan od poslednjih alibija.
Dinamo je na drugo poluvreme izašao nešto motivisanije, izgledao bolje, no ponovo je nekako suviše brzo taj elan potrošen, a da pritom nije stvorena nijedan povoljna prilika. Nisu pomogle ni promene da gosti ostanu na tom višem energetskom nivou.
U 73. minutu Skot Mekena napravio je kardinalnu grešku ispred svog šesnaesterca i umalo poklonio gol Izraelcima. Na njegovu sreću u poslednji čas interevnisao je Josip Mišić i klizećim startom sprečio najgore za goste.
Upravo je Mišić bio najsvetlija tačka u dresu Dinama. Pored ovog poteza, jedini je pokušavao i donekle uspevao ponešto da iskreira. Ipak nedovoljno da bi se zatresla mreža Hapoela.
Modri u drugom kolu Lige Evrope dočekuju Anderleht, taj meč na programu je 15. oktobra. Potom slede okršaji sa NEC-om, Sanderlendom, Bajer Leverkuzenom, Renom, AZ Alkmarom i Šturmom.
LIGA EVROPE – 1. KOLO
Sreda
Ararat Jermenija - Sparta Prag 1:4 (0:2)
/Vilson Valdez 55 - Gudal 20, 22, Merkado 53, Vidra 71/
Omonija - Selta 1:0 (0:0)
/Balkovec 88/
Milan - Benfika 0:2 (0:1)
/Lukebakio 16, Kaminski 53/
Anderleht - Lion 1:2 (0:2)
/Cvetković 61 - Narti 8, Nakamura 22/
Bajer Leverkuzen - Celje 2:0 (1:0)
/Sešlar 15 ag, Medina 74/
Olimpijakos - Jagjelonija 2:1 (1:1)
/Gonzales 43, Jaremčuk 84 - Smit 20/
Šturm - Ren 0:0
Sanderlend - AZ Almar 1:0 (0:0)
/Le Fe 66 pen/
Hapoel Ber Ševa - Dinamo Zagreb 0:0
Četvrtak
18.45: (8,50) OFI (4,80) Hofenhajm (1,38)
18.45: (2,95) Levski (3,50) Salcburg (2,35)
18.45: (1,77) Bešiktaš (3,60) Marselj (4,80)
21.00: (1,23) Juventus (6,50) NEC Najmehen (12,0)
21.00: (1,72) Seltik (3,70) Ferencvaroš (5,00)
21.00: (1,53) Lilestrem (3,90) Torense (5,80)
21.00: (2,75) Viktorija Plzenj (3,35) Union Sen Žiloaz (2,55)
21.00: (1,40) Kristal Palas (4,70) Leh (8,00)
21.00: (3,10) Sosijedad (3,40) Bornmut (2,30)
***kvote su podložne promenama