Govoreći u Rimu, na svečanosti na kojoj je od gradonačelnika italijanske prestonice dobio plaketu za izvanredne rezultate u 2026, Kalafjori je slikovito opisao koliko puca od samopouzdanja. Toliko da vidi sebe kao lidera Arsenala.

"Mislim da je ovo najbolji period moje karijere. Osećam se kao lider u svlačionici i trudim se da pomognem saigračima, posebno mlađim igračima", naveo je igrač ponikao u mlađim kategorijama Rome, koga je put preko Bazela i Bolonje doveo do Tobdžija i premijerligaške titule na kraju prošle sezone.

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Za Kalafjorija nema dileme, želi još mnogo pehara s Arsenalom, a onda povratak kući.

"Nadam se da ću u narednim godinama osvojiti što je više moguće trofeja. A onda, u nešto daljoj budućnosti, kao što sam oduvek govorio, voleo bih da se vratim u Romu," prenosi Gazeta delo Sport.