Kalafjori puca od samopouzdanja, toliko da možda čak malo preteruje: Osećam se kao lider u Arsenalu
Vreme čitanja: 2min | uto. 17.11.26. | 17:30
Italijanski reprezentativac tvrdi da je najvažniji čovek u svlačionici Tobdžija
Nema nikakve sumnje da je Rikardo Kalafjori već neko vreme među najboljim bekovima u engleskoj Premijer ligi. Levi bočni Arsenala ustalio se u startnoj postavi Tobdžija nakon prve dve pomalo turbulentne sezone tokom kojih se suočavao s povredama.
Dvadesetčetvorogodišnji Italijan opravdao je poverenje Mikela Artete i pokazao da se može biti vrhunski bek i bez izuzetne brzine, nadoknađujući taj nedostatak možda i važnijim elementima - sjajnim čitanjem igre i taktičkom prilagodljivošću. Na samom početku sezone istakao se i golovima i asistencijama, a mada ih u poslednje vreme nema kraj svog imena, Kalafjori ne krije da se nikada nije bolje osećao.
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Govoreći u Rimu, na svečanosti na kojoj je od gradonačelnika italijanske prestonice dobio plaketu za izvanredne rezultate u 2026, Kalafjori je slikovito opisao koliko puca od samopouzdanja. Toliko da vidi sebe kao lidera Arsenala.
"Mislim da je ovo najbolji period moje karijere. Osećam se kao lider u svlačionici i trudim se da pomognem saigračima, posebno mlađim igračima", naveo je igrač ponikao u mlađim kategorijama Rome, koga je put preko Bazela i Bolonje doveo do Tobdžija i premijerligaške titule na kraju prošle sezone.
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Za Kalafjorija nema dileme, želi još mnogo pehara s Arsenalom, a onda povratak kući.
"Nadam se da ću u narednim godinama osvojiti što je više moguće trofeja. A onda, u nešto daljoj budućnosti, kao što sam oduvek govorio, voleo bih da se vratim u Romu," prenosi Gazeta delo Sport.