Fis pomerio granicu: Prvi teniser rođen 2004. ili kasnije sa pobedom na Završnom mastersu
Vreme čitanja: 2min | uto. 17.11.26. | 16:39
Mada će Francuz verovatno morati da trijumfuje i protiv Aleksandera Zvereva u poslednjem kolu da bi izborio plasman u polufinale
Nije dobro počeo Artur Fis nastup na Završnom mastersu u Torinu, ali je već u drugom kolu pokazao da nema nameru da se prerano oprosti od takmičenja. Posle neuspeha protiv Bena Šeltona, 22-godišnji Francuz uspeo je da se izdigne iz neugodne situacije i savlada dve godine mlađeg Španca Rafaela Hodara 2:1 (4:6, 6:2, 6:2) nakon sat i 52 minuta igre.
Ovim trijumfom Fis je upisao prvu pobedu u karijeri na Završnom mastersu, postavši ujedno prvi teniser rođen 2004. godine ili kasnije koji je slavio na ovom turniru. Ujedno je ostao u konkurenciji za jedno od prva dva mesta u grupi Džon Mekinro, koja vode u polufinale. U drugom meču drugog kola u ovoj grupi, sastaće se Aleksander Zverev i Ben Šelton (20.30). Prvi teniser sveta je u uvodnoj rundi savladao Hodara, tako da je trenutno Zverev na 1-0, Šelton 1-0, Fis 1-1 i Hodar 0-2.
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Za Hodara je ovo bio posebno težak poraz, budući da je nakon osvojenog prvog seta delovalo da ima kontrolu nad susretom. Ipak, fizički problemi i sve veći broj grešaka u nastavku onemogućili su ga da se ozbiljnije suprotstavi raspoloženom Francuzu.
Fis je, s druge strane, pokazao karakter i ostao u borbi za polufinale, ali ga sada očekuje novi veliki izazov. Na putu će mu stajati Aleksandar Zverev, a mladi Francuz, prema sopstvenim rečima upućenih po završetku meča sa Hodarom, nema razloga da strahuje od nemačkog tenisera.
Posle dva odigrana meča, Fis ima učinak od jedne pobede i jednog poraza, pa će duel sa Zverevom imati veliki značaj u raspletu borbe za plasman među četvoricu najboljih u Torinu. Konačan rasplet zavisiće i od ostalih rezultata u grupi.