Nije dobro počeo Artur Fis nastup na Završnom mastersu u Torinu, ali je već u drugom kolu pokazao da nema nameru da se prerano oprosti od takmičenja. Posle neuspeha protiv Bena Šeltona, 22-godišnji Francuz uspeo je da se izdigne iz neugodne situacije i savlada dve godine mlađeg Španca Rafaela Hodara 2:1 (4:6, 6:2, 6:2) nakon sat i 52 minuta igre.

Ovim trijumfom Fis je upisao prvu pobedu u karijeri na Završnom mastersu, postavši ujedno prvi teniser rođen 2004. godine ili kasnije koji je slavio na ovom turniru. Ujedno je ostao u konkurenciji za jedno od prva dva mesta u grupi Džon Mekinro, koja vode u polufinale. U drugom meču drugog kola u ovoj grupi, sastaće se Aleksander Zverev i Ben Šelton (20.30). Prvi teniser sveta je u uvodnoj rundi savladao Hodara, tako da je trenutno Zverev na 1-0, Šelton 1-0, Fis 1-1 i Hodar 0-2.