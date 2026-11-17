Tog 15. decembra 2022. godine Milano je u Beograd stigao nakon što su ga redom pobedili Barselona, Real Madrid, Virtus, Žalgiris, Efes, Fenerbahče, Baskonija, Panatinaikos i Makabi. Međutim, u finišu neizvesne utakmice pojavio se bivši igrač crveno-belih Bili Beron , koji je trojkom za 64:69 na tridesetak sekundi pre kraja praktično rešio meč, ali i ušao u konflikt sa navijačima zbog svoje proslave.

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Sada, gotovo četiri godine kasnije, Milano je u gotovo istoj situaciji. Vezali su Milanezi poraze od Baskonije, Makabija, Real Madrida, Dubaija, Barselone, Panatinaikosa, Olimpijakosa, Valensije i Žalgirisa. Dok je onaj prethodni crni niz tadašnji trener Etore Mesina "preživeo" na klupi uz punu podršku vlasnika Đorđa Armanija, ovogodišnji loš period koštao je posla Pepea Poetu, kojem je uručen otkaz šestog novembra, dan nakon poraza od Valensije.

Šok terapija nije zaživela na prvoj utakmici koju je sa klupe vodio novi trener Luka Banki, iako se ekipa vratila iz "minus 17" u poslednjem kvartalu protiv Žalgirisa, a kapiten Đampaolo Riči promašio trojku za produžetak. Na tom meču je sastav iz Italije, i pored novog, devetog uzastopnog poraza, prikazao mnogo bolju energiju, više čvrstine i jasniju ideju u igri. Ali, ni to nije bilo dovoljno.

Gledajući istoriju duela između Olimpije i Crvene zvezde, biće ovo njihov 18. susret u okviru moderne Evrolige, a pobedu više ima italijanski prvak – 9:8. Prvih šest duela u periodu od 16. novembra 2016. do 31. marta 2021. godine pripalo je Zvezdi, ali je potom usledio niz od šest uzastopnih pobeda Olimpije, koji je prekinut 11. januara 2023. godine, kada je Zvezda slavila u "Forumu" sa 76:62, u meču koji je obeležila spektakularna asistencija Miloša Teodosića za Dejana Davidovca za trojku iz kornera.