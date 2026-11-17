Novi šef stručnog štaba turskog kluba je 57-godišnji Hakan Demir, koji je u utorak i zvanično potpisao ugovor sa Trabzonom. Trenutno su u veoma lošoj formi jer su u grupi A FIBA Lige šampiona tek na skoru 2-2, a tu jure plasman u NBA Evropu jer ove sezone finalisti idu u novo takmičenje najjače košarkaške lige sveta, dok na sve to imaju četiri poraza u poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima. Posle otkaza koji je dobio Ernak, ekipu je vodio Erhan Jetim dok se nije našao novi trener, mada ni on nije uradio ništa posebno jer su u domaćem šampionatu na 4-4, pored pomenutih 2-2 u evropskom takmičenju.

Trabzon nema previše vreme za uigravanje sa novim trenerom jer već u sredu im dolazi Ritas, litvanska ekipa koja brani titulu u FIBA Ligi šampiona, što znači da Demir neće imati debi već manje od 24 sata po potpisivanju ugovora. Jetim će voditi još jedan meč, pa će selektor reprezentacije Katara prvi takmičarski meč voditi tek posle FIBA kvalifikacionih prozora. Doduše, Katar svakako ide direktno sledeće godine na takmičenje čiji je domaćin, što znači da igraju samo za razigravanje. A za njih igra sada i Kendrik Nan.

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Turski stručnjak, koji ima više od dve decenije iskustva u evropskoj klupskoj košarci i radu sa nacionalnim selekcijama, iza sebe ima bogatu i trofejnu trenersku karijeru. Posebno se izdvaja njegov šestogodišnji angažman u Efesu, gde je od 1999. do 2005. godine radio kao pomoćni trener i učestvovao u osvajanju četiri uzastopne titule u FIBA Ligi šampiona, dva nacionalna kupa, kao i plasmanima na dva uzastopna Fajnal fora FIBA Evrolige 2000. i FIBA Suprolige 2001. godine. To iskustvo predstavljalo je čvrst temelj za njegov kasniji samostalni trenerski put.