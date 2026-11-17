Otpušten Kenan, otišao trener... Stigao je spasilac
Vreme čitanja: 3min | uto. 17.11.26. | 16:45
Hakan Demir preuzima Trabzon, da ih malo trgne
Promene se nastavljaju u Trabzonu. U redovima turskog košarkaškog kluba nastala je mala pometnja posle slabijeg starta sezone, a s obzirom da su uložili veliku svotu novca i da nisu dobili prave rezultate, usledila je čistka.
Prvi koji je izašao na vrata bio je bivši košarkaš Crvene zvezde Ajzea Kenan, sa kojim je raskinut ugovor, iako je igrao dobro, pa nešto je bilo iza kulisa, što se za sada ne zna. Ubrzo je otpušten i šef stručnog štaba Selčuk Ernak, posle poraza od Sabaha u Bakuu, i nije se dugo čekalo da se zaposli novi trener.
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Novi šef stručnog štaba turskog kluba je 57-godišnji Hakan Demir, koji je u utorak i zvanično potpisao ugovor sa Trabzonom. Trenutno su u veoma lošoj formi jer su u grupi A FIBA Lige šampiona tek na skoru 2-2, a tu jure plasman u NBA Evropu jer ove sezone finalisti idu u novo takmičenje najjače košarkaške lige sveta, dok na sve to imaju četiri poraza u poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima. Posle otkaza koji je dobio Ernak, ekipu je vodio Erhan Jetim dok se nije našao novi trener, mada ni on nije uradio ništa posebno jer su u domaćem šampionatu na 4-4, pored pomenutih 2-2 u evropskom takmičenju.
Trabzon nema previše vreme za uigravanje sa novim trenerom jer već u sredu im dolazi Ritas, litvanska ekipa koja brani titulu u FIBA Ligi šampiona, što znači da Demir neće imati debi već manje od 24 sata po potpisivanju ugovora. Jetim će voditi još jedan meč, pa će selektor reprezentacije Katara prvi takmičarski meč voditi tek posle FIBA kvalifikacionih prozora. Doduše, Katar svakako ide direktno sledeće godine na takmičenje čiji je domaćin, što znači da igraju samo za razigravanje. A za njih igra sada i Kendrik Nan.
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Turski stručnjak, koji ima više od dve decenije iskustva u evropskoj klupskoj košarci i radu sa nacionalnim selekcijama, iza sebe ima bogatu i trofejnu trenersku karijeru. Posebno se izdvaja njegov šestogodišnji angažman u Efesu, gde je od 1999. do 2005. godine radio kao pomoćni trener i učestvovao u osvajanju četiri uzastopne titule u FIBA Ligi šampiona, dva nacionalna kupa, kao i plasmanima na dva uzastopna Fajnal fora FIBA Evrolige 2000. i FIBA Suprolige 2001. godine. To iskustvo predstavljalo je čvrst temelj za njegov kasniji samostalni trenerski put.
Kao prvi trener predvodio je nekoliko turskih klubova, među kojima je i Trabzon, na čijoj klupi je sedeo od 2013. do 2015. godine, a iskustvo je sticao i u Švajcarskoj i Rumuniji. Njegova karijera obuhvata i značajan rad na međunarodnoj sceni, bio je deo stručnog štaba seniorske reprezentacije Turske, a potom je samostalno predvodio Iran kroz pripreme i nastup na Svetskom prvenstvu 2023. godine. Novi izazov usledio je preuzimanjem selekcije Katara, sa zadatkom da izgradi konkurentan tim i što bolje pripremi domaćina za Svetsko prvenstvo 2027. godine.