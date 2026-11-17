Uprkos kompleksnosti situacije, 48-godišnji funkcioner ističe da su vrata za dijalog širom otvorena za sve aktere evropske igre pod obručima, uključujući i predstavnike Evrolige.

„Ima još mnogo toga o čemu treba razgovarati, mnogo pregovora i ugovora koje treba sklopiti. Svi iz Evrolige su se u jednom trenutku otvorili za razgovor. Zapravo, postojao je momenat kada smo želeli da pregovaramo jednoglasno sa svima, jer su svi voljni da sednu za sto. Ako ovo uspe, a uveren sam da hoće, to će doneti mir i stabilnost evropskoj košarci”, poručio je Garbahosa.

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Prvi čovek FIBA Evrope oštro je kritikovao aktuelni sistem klupskih takmičenja na Starom kontinentu, ocenivši da on koči investicije i ugrožava zdravlje igrača, dok je ulazak NBA lige u celu priču promenio finansijsku perspektivu.„Pokazalo se da postojeći sistem ne funkcioniše. Odjednom smo od priča o finansijskim gubicima došli do toga da gledamo šta donosi najveći profit.”

Garbahosa se na kraju osvrnuo i na dvogodišnje pregovore sa čelnicima Evrolige, otkrivši gde je zapelo u pokušajima da se napravi održiv dogovor.

„Dve godine smo tražili tri veoma jednostavne stvari. Da se poštuje kalendar reprezentacija koji obuhvata četiri utakmice godišnje, da nacionalna prvenstva budu kvalifikaciona za evropska takmičenja, kao što je slučaj u svakom drugom sportu na svetu, i da svi zajedno napravimo takmičarsku piramidu koja je razumljiva navijačima i u kojoj prioritet ima sportski rezultat. Nismo uspeli to da ostvarimo”, zaključio je predsednik FIBA Evrope.