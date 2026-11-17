Žalgiris je zbog povrede Najdeža Vilijamsa Gosa bio primoran da reaguje i sa pozajmice iz London Lajonsa povuče Kinana Evansa. Amerikanac je prepoznat kao jedan od igrača koji je povezao redove tima iz Kaunasa, te je litvanski Basket News saopštio da se Evans neće vraćati u Lavove, već da će ostati u redovima Žalgirisa.

Nekadašnji član Igokee je u poslednjih nekoliko godina imao ozbiljnih problema sa povredama, te je Olimpijakos odlučio da ne nastavi saradnju sa njim. Litvanski gigant, kao njegov bivši klub odlučio je da mu tokom leta ukaže poverenje i potpiše ga na dve godine (jedna plus jedna sezona), s tim da prvo mora da se dokaže najpre u engleskom klubu, što je on uradio.