Pala odluka: Kinan Evans ostaje u Žalgirisu
Vreme čitanja: 2min | uto. 17.11.26. | 16:43
Od privremenog do trajnog angažmana za Amerikanca
Žalgiris je zbog povrede Najdeža Vilijamsa Gosa bio primoran da reaguje i sa pozajmice iz London Lajonsa povuče Kinana Evansa. Amerikanac je prepoznat kao jedan od igrača koji je povezao redove tima iz Kaunasa, te je litvanski Basket News saopštio da se Evans neće vraćati u Lavove, već da će ostati u redovima Žalgirisa.
Nekadašnji član Igokee je u poslednjih nekoliko godina imao ozbiljnih problema sa povredama, te je Olimpijakos odlučio da ne nastavi saradnju sa njim. Litvanski gigant, kao njegov bivši klub odlučio je da mu tokom leta ukaže poverenje i potpiše ga na dve godine (jedna plus jedna sezona), s tim da prvo mora da se dokaže najpre u engleskom klubu, što je on uradio.
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Kako se navodi, Amerikanac je u potpunosti opravdao poverenje Tomasa Masiulisa i njegovih saradnika, te je Žalgiris dobio igrača koji je na pravi način kompenzovao izostanak Najdžela Vilijamsa Gosa. Evans nije poenterski toliko ubitačan, ali i te kako ume da razigra saigrače, što je u ovih nekoliko evroligaških utakmica koliko je odigrao i pokazao.
Najbolju partiju pružio je protiv Partizan Mozzart Beta, kada je upisao šest poena, isto toliko asistencija i dve ukradene lopte, dok u proseku ima učinak četiri poena, dva skoka i 3,8 asistencija.
Kako je Žalgiris odlučio da trajno povuče Evansa sa pozajmice, London Lajonsi neće biti, oštećeni, već će u drugom smeru krenuti talentovani plej rođen 2007. godine Dominkas Grunkis.