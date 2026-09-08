Pun krug Rikarda Kalafjorija: Od previše sporog za beka do ubedljivo najboljeg levog beka Premijer lige

Godinama kasnije je za Skaj Sports objasnio zašto je tako razmišljao… “ Mislio sam da mu nedostaje brzina da bude bek na vrhunskom nivou. Za štopera je imao više nego dovoljno ”.

Mart je 2023, Rikardo Kalafjori je tek postao ubedljivo najskuplja kupovina u istoriji Bazela (10.500.000 evra), iako je stigao u Romu u kojoj nije svezao ni 1.000 minuta na terenu. Hajko Fogel , sada trener nemačkog drugoligaša Grojter Firta, pet meseci ranije je stigao da u švajcarskom klubu obavlja ulogu sportskog direktora. No, Aleks Fraj je u februaru dobio otkaz i Fogel je prinuđen da opet sedne na klupu, dok se ne premosti krizni period. Ostao je tu do leta, igrao polufinale Lige konferencije, ali možda bi moglo da se ispostavi da je njegova najveća zaostavština fudbalu s te pozicije bio baš taj martovski razgovor. “ Riki, da li bi želeo da maksimizuješ svoju karijeru ?”, upitao je Rikarda Kalafjorija . “ Šta tačno misliš, šefe ”, upitao je ovaj. “ Mislim da igraš na pogrešnoj poziciji ”, odgovorio je Fogel .

Isplatilo se. Na leto 2023. Bolonja je Bazelu platila 23.850.000 evra da Kalafjorija vrati u Seriju A, sada kao beka. Tijago Mota ga sa te pozicije nije pomerao, Kalafjori je dao dva gola i dodao pet asistencija, pa ga je već leta 2024. Arsenal platio 43.700.000 evra, kad uračunamo tu deo već aktiviranih bonusa. U Londonu – novi preokret. Jer u Londonu je Kalafjorija sačekao Mikel Arteta, a i on voli da eksperimentiše. I Kalafjori je preko noći opet postao bek. U stvari, ako pitate čuvenog defanzivca Liverpula Džejmija Karagera…

“On je ubedljivo najbolji levi bek u ligi”. Dobro, možda je Karager požurio, ali ima osnova za ovakvo razmišljanje. Kalafjori je načeo Mančester Siti u Arsenalovom osvajanju Komjuniti Šilda, onda je asistirao za prvi gol u 3:0 utakmici protiv Koventrija, pa opet za minimalac protiv Aston Vile. Da VAR nije primetio da je Ezri Konsa bio u ofsajd poziciji protiv Čelsija već bi Kalafjori imao i prvi ligaški gol ove sezone, ali iako mu se sa tog meča ne piše nikakav konkretan doprinos, Italijan jeste imao važnu rolu u golu za preokret. Pre no što je Hristos Colis poslao loptu ka Martinu Edegoru baš je Kalafjori, koji je Grku i dodao loptu iz poslednje linije, utrčao u kazneni prostor Plavaca i odvukao Maksensa Lakrou dovoljno daleko – Englezi su izračunali tačno13 metara – od drugog štopera Čelsija Veslija Fofane. Haverc i Edegor su dobili “dva na jedan” situaciju i to je bilo sve što im je trebalo.

Nije ni samo to, analizirao je posle meča Kalager.

“On je diktirao Čelsijevu formaciju. Gde je bio Kalafjori, tu je bio Neto. Kada bi se Kalafjori zaleteo napred, Neto bi se spuštao i Čelsi bi igrao sa petoricom pozadi. Sve je to zbog Kalafjorija”. Sad je vreme da se vratimo na početak teksta i setimo one Fogelove da Kalafjori nema brzinu za vrhunskog beka? Ili možda reći nema brzinu za beka kakve smo nekad gledali. Fizički dominantne, brze, sposobne da se ponavljaju. Kalafjori sve to nadoknađuje inteligencijom i pametnim kretanjem. I ovo što smo videli protiv Čelsija nije prvi put. U meču Komjuniti Šilda, opet se muvao tu na ivici šesnaesterca, tu napravio rupu između Joška Gvardiola i Rubena Dijasa i postigao prvi gol u pobedi od 3:0.

“Vidite taj prostor između defanzivaca? To je sve od Kalafjorija. To je uticaj na igru koji on pravi kao levi bek”, oduševljen je Karager.