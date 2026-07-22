Kalkulacije za plej-of Lige šampiona: Samo još Tun može da skloni AEK sa Zvezdinog puta

Sa velikom pažnjom su mečeve drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona pratili i u redovima šampiona Grčke, AEK-a iz Atine. Prema trenutnoj projekciji za plej-of rundu, tim Marka Nikolića je prvi ispod crte, odnosno ima status nepovlašćenog tima. Samim tim Unija je potencijalni rival Crvenoj zvezdi, što bi verovatno na Marakani voleli da izbegnu.

AEK se nadao da bi mogao da uđe u društvo povlašćenih timova, ali nisu u žuto-crnom delu Atine dobili lepe vesti tokom utoraka veče. I dalje im je potrebno da iz drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona ispadnu Leh Poznanj, Slovan Bratislava i Dinamo iz Zagreba.