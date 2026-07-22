Kalkulacije za plej-of Lige šampiona: Samo još Tun može da skloni AEK sa Zvezdinog puta
Vreme čitanja: 2min | sre. 22.07.26. | 10:31
Leh i Slovan odradili posao protiv Orhusa i Iberije
Sa velikom pažnjom su mečeve drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona pratili i u redovima šampiona Grčke, AEK-a iz Atine. Prema trenutnoj projekciji za plej-of rundu, tim Marka Nikolića je prvi ispod crte, odnosno ima status nepovlašćenog tima. Samim tim Unija je potencijalni rival Crvenoj zvezdi, što bi verovatno na Marakani voleli da izbegnu.
AEK se nadao da bi mogao da uđe u društvo povlašćenih timova, ali nisu u žuto-crnom delu Atine dobili lepe vesti tokom utoraka veče. I dalje im je potrebno da iz drugog kola kvalifikacija za Ligu šampiona ispadnu Leh Poznanj, Slovan Bratislava i Dinamo iz Zagreba.
Izabrane vesti
Dva od tri pomenuta kluba su praktično završila posao. Leh iz Poznanja je, na iznenađenje mnogih, bio vrlo raspucan i razigran u Danskoj i deklasirao domaći Orhus (4:1). Slovan iz Bratislave je imao probleme u igri u Gruziji, povređeno i sreće, ali je slavio na gostovanju Iberiji (2:0).
I dalje znak pitanja stoji pored zagrebačkog Dinama. Mučili su se Modri na veštačkom terenu u Švajcarskoj, gubili u Tunu, ali su na kraju izvukli pozitivan remi golom Mihe Zajca (1:1). Biće Dinamo ozbiljan favorit u revanšu na Maksimiru. Ukoliko Dinamo „preživi“ jasno je da će AEK ostati u društvu nepovlašćenih timova i biti nagazna mina u plej-of rundi.
TRENUTNA PROJEKCIJA PLEJ-OFA
POVLAŠĆENI
Crvena zvezda – Hapeol Ber Ševa/Vikingur
Dinamo/Tun – Kauno Žalgiris/Ki Klaksvik
Seltik
Slovan Bratislava – Mjelbi
Leh Poznanj – Sabah/KUPS
NEPOVLAŠĆENI
AEK Atina
Celje – Ararat Jermenija
Omonija – Univerzitatea/Levski
LASK
Viking