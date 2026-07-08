Nema ih ni za basket: Barselona ostaje sa četvoricom igrača

Kako prenosi uvek dobro obavešteni španski portal "Encestando", trenutni haos u klubu, bez trenera i sportskog direktora, mogao bi da dovede do njegovog odlaska. Za Paru su zainteresovani Fenerbahče i Valensija, dva učesnika poslednjeg Fajnal-fora Evrolige. Oba kluba razmatraju mogućnost da plate njegovu otkupnu klauzulu, koja iznenađujuće iznosi manje od 1.000.000 evra, kao što je i pomenuto. Tako bi mogli da ostanu i bez njega i da im u rosteru ostanu samo četvorica igrača, što je za jedan ozbiljan evroligaški klub i za ovakvog velikana, blago rečeno - van svake pameti.

Fenerbahče traži igrača na poziciji krila nakon odlaska Tarika Biberovića u Dalas Maverikse, a trener Šarunas Jasikevičijus veoma ceni Parine kvalitete. Valensija, s druge strane, trenutno ima samo tri domaća igrača u sastavu i želi da dovede još dvojicu. Klub su napustili Lopez Arostegi, Ki i Pradilja, pa im je potreban baš takav igrač poput Pare. Lako bi mogli da ga 'upecaju' ako plate tih 1.000.000 evra, gde Barselona ne može ništa.

Zasad, letnje tržište je burno za Barselonu, ali uglavnom u negativnom smislu. Vesti koje se odnose na sastav tima za narednu sezonu, kao i izbor novog trenera i sportskog direktora, nisu ohrabrujuće za navijače katalonskog kluba. Prošle sedmice činilo se da su praktično završeni transferi dvojice krilnih igrača – Ajzaka Bonge i Timotija Luvavua Kabaroa – koji bi značajno podigli kvalitet ekipe. Međutim, prema poslednjim informacijama, Bonga je završio u Panatinaikosu, dok će Luvavu Kabaro pojačati najvećeg rivala Barselone, Real Madrid.

Ni situacija oko novog trenera nije bolja. Italijan Paolo Galbijati, trener Baskonije i glavni kandidat za klupu Barselone, najverovatnije neće preuzeti tim jer su pregovori propali. Baskonija je tražila gotovo 1.000.000 obeštećenja za trenera koji je prošle sezone osvojio Kup kralja, što Barselona nije htela da plati. To bi moglo da ima i dodatne posledice, pošto je Galbijatijev agent ujedno i zastupnik Tornikea Šengelije i novog pojačanja Mozesa Rajta, pa se pojavljuju glasine da bi jedan mogao da ode, a da se Rajt predomisli na kraju. To bi tek bila katastrofa.

Što se Pare tiče, on je prošle sezone beležio 8,5 poena i 4,2 skoka u domaćem prvenstvu za indeks korisnosti prosečan 11,1. U Evroligi je bio jedini igrač Barselone koji je odigrao svih 40 utakmica, sa prosekom od 5,6 poena i 3,4 skoka.