Kao nekad Martin Edegor: Realov kraljevski ulov je Junajtedova najveća tuga

Old Traford je ostao u neverici još kada se sredinom septembra Džej Džej Gabrijel popeo do kancelarija i zatražio ispisnicu. Cela Evropa je momentalno stala u red, jer ipak je reč o jednom od najtalentovanijih igrača generacije. I odmah su se javili najveći klubovi Evrope, poput Arsenala, Bajerna, Barselone… Ali najveći je ipak Real, a baš će Kraljevski klub biti novo odredište 16-godišnjeg vunderkinda.

Naime, španski mediji prenose da je Gabrijel već na treninzima madridskog velikana i da su ostale još samo sitnice da se reše pre no što on potpiše za Real. Barselona, koja je bila u igri do poslednjeg trenutka, shvatila je šta se dešava i povukla se iz posla.