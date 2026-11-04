Kao nekad Martin Edegor: Realov kraljevski ulov je Junajtedova najveća tuga
Vreme čitanja: 2min | sre. 04.11.26. | 08:25
Džej Džej Gabrijel već trenira sa madridskim klubom
Old Traford je ostao u neverici još kada se sredinom septembra Džej Džej Gabrijel popeo do kancelarija i zatražio ispisnicu. Cela Evropa je momentalno stala u red, jer ipak je reč o jednom od najtalentovanijih igrača generacije. I odmah su se javili najveći klubovi Evrope, poput Arsenala, Bajerna, Barselone… Ali najveći je ipak Real, a baš će Kraljevski klub biti novo odredište 16-godišnjeg vunderkinda.
Naime, španski mediji prenose da je Gabrijel već na treninzima madridskog velikana i da su ostale još samo sitnice da se reše pre no što on potpiše za Real. Barselona, koja je bila u igri do poslednjeg trenutka, shvatila je šta se dešava i povukla se iz posla.
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Sada nam ostaje samo da sačekamo da Gabrijel i zvanično zaduži opremu španskog giganta i u praksi pokaže zašto su ga na ostrvu svi nazivaju sledećom velikom zvezdom. U mnogo čemu, Gabrijel podseća na Marina Edegora, za koga je Real platio 4.000.000 evra još kad je bio 15-godišnjak. Mada je naravno morao da proslavi 16. rođendan kako bi se zaista i preselio u Španiju. Gde je doduše propao i klasu dokazao tek kada je otišao prvo u Real Sosijedad i kasnije Arsenal.
Gabrijel već ima 16 leta i CV koji pokazuje da odskače od vršnjaka. Prošle sezone je na 23 prvenstvene utakmice za U18 tim Mančester junajteda postigao 23 gola. Ove na tri meča još pet pogodaka, računajući tu i het-trik protiv Sabaha u Ligi šampiona za mlade. I baš kada se očekivalo da počne polao da dobija priliku u prvom timu Junajteda Gabrijel je rešio da digne sidro i otisne se u inostranstvo.
Real jedva čeka takve.