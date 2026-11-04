Rezzime jučerašnjeg dana (utorak): Lošije bi prošli da vam Mozzart RELAX nije pomagao

ZAOKRUŽENO

VILAJREAL – PSŽ (tip 2, kvota 1,70) – rezultat 0:6

Ako se svi složimo oko pet, šest izrazitih favorita Lige šampiona koji spadaju u ‘crème de la crème’ evropskog fudbala, a koji bez sumnje predvodi aktuelni dvostruki uzastopni kontinentalni šampion, klubovi poput Viljareala mu dođu neki drugi ešalon. Moramo tu da smestimo klub koji je relativno skoro, pre pet sezona, bio osvajač Lige Evrope i koji je prošle sezone završio kao treći na tabeli u jednoj od dve najjače nacionalne lige u Evropi, odmah iza Barse i Reala.

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BARSELONA – ASTON VILA (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 3:0 MOZZART RELAX

Ko voli fudbal, voli da utorkom sedne na kauč i pogleda Ligu šampiona. A koja je milina kada vidite da igra Barselona, koja pleše po terenu i tera sve da aplaudiraju, da se dive i da kažu, "Bože Gospode, kakav je igrač ovaj Lamin Jamal". Toliko je prosto. Imali su svi privilegiju da gledaju Barsu protiv Aston Vile, koja je delovala u nekim trenucima kao Alaves - doduše imala je svoje šanse da zakuva situaciju, ali nije iskoristila - tako da su svi bili srećni i svi su bili zadovoljni.

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LASK LINC – SLOVAN BRATISLAVA (tip 1, kvota 1,43 – rezultat 4:0 MOZZART RELAX

Slovački šampion Slovan iz Bratislave je najgori tim u istoriji Lige šampiona. Nije neko izmišljanje tople vode jer su katastrofalni ove poslednje dve sezone, ali posle svake utakmice, posle svakog primljenog gola im treba to staviti pod nos jer su stvarno užasni. Igraju Ligu šampiona rekreativno, što je igraju, ne znaju ni oni sami, ali pucaju kao zvečke, što se kaže u našem narodu. Sada ih je u četvrtom kolu ligaškog dela Lige šampiona razbio LASK u Lincu 4:0 (3:0), rutinski i bez problema. Igrali su mnogi loši timovi u Ligi šampiona, vrteli su se i okretali kroz grupne faze kao neko na kome se nabija gol razlika, ali ovo što igra Slovan iz Bratislave je baš sramota. Inače, kada je LASK poveo 2:0 mogli ste da uživate jer je prošao kec, 1-1 takođe prelaz, milina zbog Mozzart Relaxa!

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FAJENORD – INTER (tip 2, kvota 1,90) – rezulat 0:3

Bio je Inter veliki favorit pre ove utakmice i u potpunosti je opravdao ulogau favorita u Roterdamu. Velikan iz Milana je prilično rutinski savladao Fajenord i upisao nova tri boda u Ligi šampiona. Gosti su već u prvom poluvremenu imali sigurnih dva gola prednosti, dok je u nastavku samo došla potvrda trijumfa u vidu gola Pjotra Zjelinskog



GALATASARA - ŠTUTGART( tip 1, kvota 2,00) - rezultat 2:0



Živ je Galatasaraj. I te kako živ. Sa šest bodova na polovini ligaškog dela takmičenja u Ligi šampiona i preostalim mečevima protiv Aston Vile, AEK-a, Fajenorda i Pari Sen Žermena, turski šampion ima pravo na nadu da će ponoviti prošlosezonski rezultat - plasman u doigravanje za osminu finala. Poražena je četa Okana Buruka od Sportinga (1:3) na startu, potom i od Barselone (1:4) pred svojim navijačima, međutim u Lilu (4:2) je vaskrsla, da bi večeras u sudaru sa Štutgartom potpuno stala na noge - 2:0.

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ŠAHTJRO - SPORTING (tip 2, kvota 2,55) - rezultat 0:1

Od Venecije i Serije B do pobedničkog gola u Ligi šampiona! Isa Dumbija nastavlja da dokazuje da je Sporting napravio odličan posao kada je letos za njegov transfer izdvojio 20.500.000 evra. Italijanski vezista od roditelja iz Obale Slonovače doneo je lisabonskim Lavovima pobedu nad Šahtjorom iz Donjecka (1:0) u četvrtom kolu ligaškog dela elitnog evropskog takmičenja i praktično ih doveo na korak od plasmana u nokaut fazu.

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ATLETIKO MADRID - BAJERN MINHEN (tip 2, kvota 2,30) - rezultat 0:2

Dobro izgleda Atletiko ove sezone u La ligi, diše Barseloni za vrat, dobio je Madrilenjo, dobio još neke važne utakmice (trenutno je u seriji od sedam pobeda), međutim očito je da još nije potrebnom nivou da bi se nosio sa onim najboljim ekipima u Ligi šampiona. Mada ozbiljno oslabljen - da ne kažemo desetkovan - bez prvog trenera Vensana Kompanija, Bajern je došao na Metropolitano i odradio posao - 2:0.

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MANČESTER JUNAJTED - ROMA (tip 2, kvota 2,80) - rezultat 3:2 MOZZART RELAX

Neverovatno šta je Roma uspela da ispusti na Old Trafordu. Vučica je vodila sa - 0:2, međutim, na kraju je ostala i bez boda na Teatru snova. Ipak, svi koji su u Mozzartu igrali an Romu i te kako imaju razlog zašto da slave, a reč je o našem Mozzart Relaxu. Dakle, čim neki tim povede sa dva goal razlike, odmah je zaokružen na tiketu, a to jevečeras bio slučaj sa Romom

MANČESTER JUNAJTED - ROMA (tip 1, kvota 2,30) - rezultat 3:2 MOZZART RELAX

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Veličina jednog kluba se ne ogleda samo kroz trenutnu snagu tima i rezultate, već i kroz način na koji je u stanju da se podigne iz teške situacije. Do večerašnjeg meča sa Romom u Ligi šampiona Crveni đavoli su bili bez pobede gotovo dva meseca, a nakon onoga što se dešavalo u prvih 45 minuta delovalo je da je novi debakl na pomolu. Ipak, gostima iz Rima nije bilo dovoljno što su vodili 2:0 na Teatru snova, jer su u nastavku utakmice doživeli pravo pomračenje igre. Izabranici Majkla Kerika stavili su ekipu Đan Pjera Gasperinija pod veliki pritisak, smanjili rezultat sredinom drugog poluvremena, a onda u završnici meča sa dva pogotka Mateusa Kunje stigli do potpunog preokreta - 3:2 (0:2).

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PRECRTANO

BODE GLIMT – LIL (tip 1, kvota 1,75) – rezultat 0:0 MOZZART RELAX

Drugi francuski predstavnik u Ligi šampiona ove večeri, Lil, osvojio je prvi bod ove sezone u Ligi šampiona, odigravši 0:0 na gostovanju Bode Glimtu. Nije ovo neuspeh za Norvežane, ali jesu večeras propustili da na neverovatan način zaokruže svoju bajku. Jer, da su pobedili, imali bi u jednoj kalendarskoj godini skalpove timova iz svake od ‘liga petice’ (posle Mančester Sitija, Atletiko Madrida, Intera, Borusije Dortmund).

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