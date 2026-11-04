Sve bi palo u vodu bez Mozzart RELAX-a, a Vučica bi ga za srce ujela, ali to je priča kojoj ćemo se tek posvetiti... Elem, kada se spoje fudbalska hrabrost i savršeno poznavanje elite, nastaje tiket koji pomera granice realnosti. Devet parova najelitnijeg evropskog takmičenja raspoređeno je u savršen niz, gde su favoriti poput Intera, Pari Sen Žermena i Bajerna rutinski odradili posao na gostovanjima, dok je Barselona na svom terenu demonstrirala silu. Prava majstorija viđena je na meču Bode - Lil, gde je prognoziran tačan nerešen ishod bez golova, kao i u Istanbulu gde je domaći Galatasaraj uspeo da slomi otpor nemačkog predstavnika.

Glavna drama i heroj ove fudbalske priče odigrali su se na Teatru snova, gde je Mančester junajted ugostio Romu. Rimljani su ušli furiozno, obezbedili dva gola prednosti već u prvom poluvremenu i pokrenuli magiju zvanu Mozzart RELAX . Iako je domaćin do kraja meča napravio potpuni preokret i slavio sa tri prema dva, to više nije bilo važno. Zahvaljujući ovom sjajnom benefitu koji priznaje tip čim ekipa povede sa dva gola razlike, par je uveliko bio zelen, spasivši tiket tamo gde bi na svakom drugom mestu bio pad.