Đoković ide na Hiđikatu uz nadu u još dobrih vesti

Tijafo će na teren na početku današnjeg programa (11.00), a protivnik će mu biti domaći teniser Kventan Alis. Amerikanac je bolje rangiran na ATP listi, ali je interesantna činjenica da Francuz vodi 3:1 u međusobnim susretima. Doduše, svi su bili poodavno, još pre desetak godina. Mada, Tijafo nije briljirao na terenu u poslednje tri nedelje, u Šangaju je ispao u drugom, a u Beču u prvom kolu.

(1.65) Tijafo - Aliz (2.24)

Aleks de Minor bi trebalo oko 14 časova da istrči na teren i da ukrsti rekete sa Tomasom Ečeverijem. Argentinac je u velikoj krizi, nanizao je pet poraza u prvim kolima turnira (Hangžu, Tokijo, Šangaj, Almati, Beč), ali ga je prekinuo baš u Parizu pobedom nad Andrejom Rubljovim (2:1). De Minor je apsolutni favorit, jer igra u izvanrednoj formi: u Beču i Pekingu je igrao finala, gde je poražen od Alkarasa i Đokovića. Bila bi baš senzacija da Australijanac danas izgubi meč.

(1.22) De Minor - Ečeveri (4.20)

Što se tiče Novakovog meča, veliki je favorit protiv Rinkija Hiđikate, koji je na turnir došao kao 83. teniser sveta, prošao kvalifikacije, pa u prvom kolu pobedio Lučana Darderija (2:0). Đokoviću je Australijanac poznat, dva puta su igrali i oba puta je srpski as slavio bez izgubljenog seta.

(1.25) Đoković - Hiđikata (3.95)

A, ukoliko i Novak Đoković i Aleks de Minor prođu dalje – sudariće se u trećem kolu! I tu će se snovi o završnom mastersu za jednog završiti.