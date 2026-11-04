Najava dana (sreda, 4. novembar): Razglednica Lige šampiona i Lige Evrope, plus Mozzart Bet Kup Srbije

FENERBAHČE – LIVERPUL, 18.45

(Fudbal, Liga šampiona)

Turski tim prolazi kroz težak period i seriju loših rezultata, zbog čega traži prvu pobedu u elitnom takmičenju ove sezone kako bi zadržao šanse za plasman u narednu fazu. Nasuprot njima, engleski velikan igra sjajno u Evropi, drži sam vrh tabele sa maksimalnim učinkom iz prva tri meča i u Istanbul stiže sa ulogom apsolutnog favorita. Jasno je da Fenerbahče mora da se brani pa dokle stigne.

DORTMUND – BETIS, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Dortmund na svom terenu traži povratak na pobednički kolosek nakon remija u Der Klasikeru, oslanjajući se na poslovično fanatičnu podršku sa tribina i tradicionalno dobar učinak u evropskim mečevima kod kuće. Sa druge strane, Betis stiže u Nemačku u sjajnom raspoloženju posle pobede nad Malagom u domaćem šampionatu, sa namerom da čvrstom defanzivom i brzim kontranapadima iznenadi domaćina, kao ekipa koja već ima sve tri pobede od starta Lige šampiona.

PORTO – NAPOLI, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Portugalci su poznati kao izuzetno neugodan domaćin na svom terenu, ali u ovaj duel ulaze pod imperativom dobrog rezultata kako bi popravili očajan bilans pošto još ubek nemaju osvojen bod u Ligi šampiona.Sa druge strane, Napoli stiže u Porto sa pomešanim raspoloženjem nakon nedavnog ligaškog, izgubljenog derbija protiv Juventusa. Italijanski tim se oslanja na svoju čvrstu odbranu i brz tranzicioni napad, pa nas na Dragau očekuje taktički izuzetno tvrd i neizvestan meč u kojem nijedna ekipa ne sme da priušti poraz.

LANS – KOMO, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Francuski predstavnik na svom stadionu “Bolar-Delelis” želi da prekine loš evropski niz i izbegne treći uzastopni poraz u ligaškoj fazi. Sa druge strane, zahuktali italijanski tim stiže u sjajnoj formi, jureći svoju šestu uzastopnu pobedu u svim takmičenjima. Obe ekipe forsiraju otvoren fudbal, ali treba imati u vidu da su obe klupe skraćene zbog brojnih povreda.

RB LAJPCIG – MAN. SITI, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Nemački predstavnik želi da iskoristi prednost domaćeg terena kako bi se iskupio za poraz od Real Madrida i osvojio zlata vredne bodove u elitnom takmičenju. Sa druge strane, Siti dolazi u Lajpcig sa najvišim ambicijama, oslanjajući se na svoj prepoznatljiv posed i ofanzivnu snagu kako bi od samog starta diktirao ritam meča, mada je baš razočarao kada je pre par dana poražen od Brajtona.

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SLAVIJA PRAG – ARSENAL, 21.00

(Fudbal, Liga šampiona)

Slavija iz Praga ima težak zadatak protiv Arsenala, koji u ovaj meč četvrtog kola Lige šampiona ulazi kao apsolutni favorit. Česi pred svojom publikom traže izlaz iz krize i prvu pobedu nakon samo jednog osvojenog boda, dok razigranim Tobdžijama sjajna forma i sedam bodova daju vetar u leđa da nastave uspešan evropski niz. Iako obe ekipe muče povrede, tradicija i klasa su na strani engleskog tima, pa bi sve osim slavlja gostiju bilo senzacija.

REN – OLIMPIJAKOS, 16.30

(Fudbal, Liga Evrope)

Francuski predstavnik želi da iskoristi prednost domaćeg terena i prekine seriju osrednjih rezultata u Evropi, oslanjajući se na agresivan pristup i brzu tranziciju pred svojim navijačima. Sa druge strane, grčki velikan stiže u dobrom raspoloženju nakon trijumfa nad Kifisijom u domaćem šampionatu, sa jasnom namerom da čvrstom postavkom dođe do četvrte pobede u takmičenju.

BUDUĆNOST KRUŠIK – PARTIZAN, 13.00

(Fudbal, Mozzart Bet Kup Srbije)

Valjevski srpskoligaš dočekuje beogradske crno-bele na svom stadionu "Krušik" s namerom da pruži što jači otpor renomiranom protivniku i pred punim tribinama. Sa druge strane, tim Aleksandra Stanojevića ulazi u najmasovnije domaće takmičenje sa maksimalnim oprezom i željom da izbegne bilo kakva neprijatna iznenađenja, na meču gde bi trebalo da bude apsolutni favorit.

REAL MADRID – PANATINAIKOS, 20.45

(Košarka, Evroliga)

Kraljevski klub pred svojim navijačima želi nastavak serije uzastopnih pobeda, ali i dalje ima kadrovskih problema sa povredama. Atinjani stižu kao lideri sa najboljom odbranom u takmičenju i u skoro kompletnom sastavu, sa namerom da produže niz od tri vezana trijumfa u međusobnim duelima. Očekuje se uzbudljiv sudar madridskog napada i granitne odbrane gostiju.