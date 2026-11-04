Ni posle velikog preokreta strasti ne miruju na Old Trafordu: Bruno oštro o Keriku

Na pitanje da li je ova pobeda sprečila otkaz Majklu Keriku , kapiten Mančester Junajteda bio je dosta hladan. "Nema potrebe da bilo kome spasavamo posao. Ova pobeda bila je potrebna klubu, igračima, svi zajedno smo naporno radili kako bismo izašli iz ove situacije" , izjavio je Bruno posle utakmice.

Tvrdi Fernandes da je o njegovom odnosu sa Kerikom izrečeno i napisano mnogo netačnih informacija, ali ni posle velike pobede nad Romom nije propustio priliku da bude oštar prema treneru.

Bio je Portugalac prethodnih dana tema novinarskih tekstova u Engleskoj, pošto je posle kritika na račun trenera i stručnog štaba izostavljen za prvenstvenu utakmicu sa Bornmutom. Vraćen je potom u tim za duel sa Čelsijem, pa sa Romom.

Za razliku od kapitena, vezista Juri Tilemans bio je zaštitnički nastrojen prema treneru.

"Bio je izložen velikom pritisku, a mi smo mu uzvratili ovakvom pobedom. Pokazali smo snažan karakter i veliku borbenost".

I Belgijanac je dobio konkretno pitanje šta misli o Kerikovoj budućnosti na klupi Junajteda.

"To je već druga tema. Jedino što možemo da učinimo jeste da stanemo uz njega, da se borimo za njega i za klub".

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Tokom svog izlaganja pred kameron Amazon Prajma, Bruno Fernandes se dotakao i svog odnosa sa trenerom.

"U medijima je bilo mnogo nagađanja, izrečeno je i mnogo laži o mom odnosu sa trenerom. Razjasnili smo situaciju, a posle toga je trener doneo odluku da me stavni na klupu jer nisam pružao dobre partije. To je sasvim uredu. Svi misle da je to kazna zbog onoga što sam rekao, ali ako je tako, onda je to bilo ispravno jer je trener taj koji donosi odluke. Ova pobeda ne menja moje mišljenje o treneru, stručnom štabu i svakom igraču u ovom klubu. Ne menja ni moj cilj, a to je da pobedim u svakoj utakmici".

Podsetimo, Portugalac je posle ubedljivog poraza od Koma sa 1:4 kritikovao način na koji je Mančester Junajted odigrao tu utakmicu.

"To je bila odluka stučnog štaba - da ne pritiskamo čovek na čoveka, već da povremeno ostavimo prostor iza i sačekamo ih. Međutim, kada ostavite previše prostora ovakvim ekipama, one dobijaju samopouzdanje. To je na menadžeru i stručnom štabu da vide, ne na meni. Ponekad morate da budete hrabriji pod pritiskom, da preuzmete rizik visokog presinga i naterate ih da se osećaju neugodno. Kao što ste mogli da vidite, njihov štoper je dolazio da me čuva čak na našoj polovini. Moramo to da radimo kao tim, ali nismo bili u stanju. Ekipa koja igra kroz sredinu sa kratkim pasovima, ako joj date previše vremena i prostora, može da vas kazni i po bokovima", izjavio je Bruno krajem oktobra, a Kerik potom odlučio da ga ostavi na klupi za utakmicu sa Bornmutom.

Što se tiče jučerašnjeg meča, pažnju je privukla i scena posle utakmice, kada je Kerik pokušavao da otera Mateusa Kunju sa terena, jer je prethodno dobio crveni karton i to što nije otišao u svlačionicu (ili na tribine) već je sišao da slavi sa saigračima moglo bi da mu produži suspenziju...

Nije se Brazilcu dopao trenerov potez i nije se trudio da to sakrije.