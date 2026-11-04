Koga Sremska Mitrovica opeče i u Valjevo duva

Prošle sezone kobna po Partizan bila je Mačva. Takođe u prvom kolu. Šapčani su tada bili prvoligaši, slavili su sa 2:0 i otvorili vrata otkazu koji je nakon nekoliko dana i poraza od Čukaričkog na Banovom brdu uručen treneru Srđanu Blagojeviću.

Tako da, koga Sremska Mitrovica i Šabac ujedu i u Valjevo duva. To što je Budućnost Krušik srpskoligaš, u Partizanu ne bi trebalo nikog da zanima. Nego, gledajući prethodna loša iskustva, kao i katastrofalne igre tokom cele ove jesenje polusezone, u Humskoj moraju današnjeg rivala (13.00) da gledaju kao da je Pari Sen Žermen.

Između ta dva neuspeha stalo je polufinale protiv Crvene zvezde (0:2), kada je na klupi bio Igor Duljaj i četvrtfinale protiv TSC-a u eri Srđana Blagojevića, kada su crno-beli ispali kod kuće na penale (0:0).

Čovek koji bi trebalo da bude garant sigurnog Partizanovog puta kroz uvodnu fazu Kupa je Aleksandar Stanojević. Njemu se takvi kiksevi u najmasovnijem takmičenju u Srbiji nisu dešavali. Trener koji je počeo svoj četvrti mandat u Humskoj 1 uvek je dolazio barem do polufinala Kupa.

Prvi put kada je bio šef struke Parnog valjka, Stanojević je osvojio trofej, u proleće 2011. godine. Godinu dana kasnije doveo je Partizan do polufinala, ali nije dočekao taj dvomeč sa Crvenom zvezdom, jer je zbog sukoba sa klupskim rukovodstvom smenjen u polusezoni.

U svom drugom mandatu u Partizanu Stanojević je dva puta stigao do finala Kupa i oba puta je poražen od Crvene zvezde: najpre 2021. godine na penale, a sledeće sezone je bilo 2:1 za crveno-bele. To je ujedno bio poslednji put kada je Parni valjak dobacio do utakmice za trofej.

Kada je u pitanju treći Stanojevićev mandat u Humskoj, otišao je iz kluba pre nego što je takmičenje u Kupu Srbije počelo.

Dva fronta ove sezone su odavno izgubljena za Partizan, preostalo mu je da sve karte baci na Kup Srbije. Prvi korak je u Valjevu.

KUP SRBIJE - ŠESNAESTINA FINALA

Sreda

13.00 (35.0) Budućnost Krušik (14.0) Partizan (1.05)