Katanić u formi, Spartak u krizi: Blickrig Lozničana na Lagatoru

Drugi gol za Lozničane postigao je kapiten Igor Petrović, glavom na centaršut Nemanje Krstića iz prekida. I tu se, više-manje, sva priča završila.

Nije Savo Pavićević uspeo u poluvremenu na trgne svoje fudbalere. Imali su nekoliko solidnih prilika, čak i penal desetak minuta pre kraja zbog igranja rukom Petrovića, ali je Nikola Lakić sjajno intervenisao na šut Alekse Trajkovića sa bele tačke. Na drugoj strani vredan pomena je pokušaj Krstića iz slobodnjaka, koji je paradom uspeo da ukroti Marin Dulić.

S ovakvim ishodom utakmice Lozničani i Subotičani sada su bodovno poravnati, sa po 15 bodova, koliko ima i devetoplasirana Dubočica, uz najslabiju gol-razliku između ova tri tima. U narednom kolu i jedni i drugi igraju protiv lošije rangiranih rivala, Loznica će u Kruševac, dok u Suboticu stiže Proleter.

Biće to prilka za jedne da nastave uspon, za druge da pronađu izlaz iz tunela.

MOZZART BET PRVA LIGA - 11. KOLO

LOZNICA - SPARTAK 2:0 (2:0)

/Katanić 37, Petrović 41/

Loznica.

Stadion: Lagator.

Sudija: Aleksandar Nikolić.

Loznica: Lakić, Ilić, Vasić (64. Purtić), Ćirković, Katanić, Trajkovski, Petrović, Jelenić (84. Milićević), Krstić (73. Ahčin), Stojanović (64. Pantić), Hamadu (73. Živković).

Spartak: Dulić, Ebuka (74. Miranović), Čović, Trajković, Bastajić, Kovačević, Peić (64. Desnica), Motika, Kovačević, Oliveira, Pavlović (83. Vitorović).

MOZZART BET PRVA LIGA, 11. KOLO

Subota:

Smederevo - Vršac 1:0 (0:0)

/Hadžić 70/

Borac 1926 - TSC 2:2 (1:1)

/Spasojević 40, Jevtović 54 - Milosavić 39, 89/

Ponedeljak:

Grafičar - Teleoptik 4:1 (3:1)

/Lazić 15, Furtula 30, 44, 53 - Popović 41/

Proleter 023 - Jedinstvo Ub 3:0 (1:0)

/Silađi 26, Stanković 60, Gavrić 84/

Dubocica - Javor Ivanjica 1:1 (0:1)

/Đuričković 89 - Maričić 37/

FK Bor 1919 - Metalac Gornji Milanovac 0:2 (0:1)

/Mijailović 38, Entim 73/

Loznica - Spartak 2:0 (2:0)

/Katanić 37, Petrović 41/

Utorak:

18.00 (2.10) Voždovac (3.20) Napredak (3.40)