Šokantan semafor u Bursi, ali pre će biti da Italija nije toliko dobra, koliko je Turska užasna

Moglo je da bude i ubedljivije jer je Italija stvorila još neke šanse, a Turska skoro, pa ništa... I opet, teško da je ovo realan odnos snaga. Pogotovo sa italijanske strane. Protiv Belgije se videlo koliko je to još tanak tim i koliko je daleko od vrha. Ali, Turci su baš užasni. Još gori nego na Mundijalu kada su posle dva kola eliminisani porazima od Australije i Paragvaja. Tada su bar nešto igrali i stvarali šanse. Večeras, ništa…

Može Montela donekle da nađe izgovor u izostancima nosilaca igre Čalhanoglua i Jildiza koji su povređeni, ali sve ostale igrače je imao na raspolaganju. Krenuo je u napadu sa mladim zvezdama Ardom Gulerom i Džanom Uzunom iza najisturenijeg Barisa Jilmaza, ostavio na klupi Ferdija Kadioglua i oslonio se u vezi na Bešiktašov tandem Ozčan – Kokču. Očigledno da je sve izgrešio…

Za razliku od Roberta Manćinija koji je u odnosu na poraz protiv Belgije promenio čak osmoricu od 11 startera. U prvoj postavi su preživeli samo golman Donaruma, plejmejker Tonali i napadač Frančesko Pio Espozito. Selektor Azura je izveo potpuno novu odbrambenu četvorku sa Kajodeom i Ruđerijem po bokovima, odnosno Bastonijem i Skalvinijem u srcu odbrane. Tonaliju su društvo u vezi pravili Fađoli i Fratezi, a Espozitu u napadu brat Sebastijano i Raspadori.

Na papiru slabiji tim od onog protiv Belgije, večeras je protiv Turske na terenu delovao mnogo jače. Ili je možda do Turaka…

Kako god, Italiji je napokon bila potrebna jedna ovakva pobeda koja će da podigne moral nacije. Po užasnom i klizavom terenu u Bursi, Alesandro Bastoni je iskoristio očajnu reakciju domaće odbrane i nakon kornera u devetom minutu načeo Tursku. Prednost je duplirao Fratezi iz otpatka kojem su prethodili sjajna akcija Azura, šut Kajodea i slaba intervencija Bajindira. Potpuni nokaut Turske je potpisao ofanzivni Brentfordov bek Majkl Kajode pet minuta kasnije kada ga je lepo proigrao Pio Espozito. Italijani su nakon pet godina dali tri gola u prvih pola sata igre… Turski xG na poluvremenu je bio sramnih 0,09.

Tračak nade domaćima se ukazao na startu drugog poluvremena kada je Jilmaz pogodio praznu mrežu nakon greške Donarume, ali bilo je to sve… Ekspresno su se Italijani vratili na tri gola prednosti. Pio Espozito je golom krunisao dobru partiju pošto mu se lopta odbila nakon Tonalijeve stative.

Do kraja su Azuri čuvali prednost, bili bliži petom nego Turci drugom golu i podarili naciji pobedu koja daje razloge za optimizam. Euforični kakvi jesu, Italijani će verovatno narednih dana preći svaku meru u pohvalama i zaboraviti na surovu realnost koja ih konstantno upozorava da više nisu fudbalska sila i da nemaju igrače elitne klase. Koliko je večeras bilo do njihovog umeća, verovatno je isto toliko do turskog raspada sistema. Sledeći rival je Francuska...

A LIGA NACIJA – 2. KOLO

Ponedeljak

GRUPA 1

Turska - Italija 1:4 (0:3)

/Jilmaz 47 - Bastoni 9, Fratezi 22, Kajode 27, P. Espozito 50/

Belgija - Francuska 0:1 (0:0)

/Olise 88/