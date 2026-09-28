Francuska može i sa C timom... Ušao Olise da malo pogura i onda - nova magija (VIDEO)

Što zbog nekoliko povreda (Embape, Konate, Zair Emeri), što zbog želja da testira neke momke što su se prvi put našli u nacionalnom timu, Zidan je gotovo u potpunosti promešao karte u odnosu na prvi meč u Turskoj. Mesto u startnih 11 zadržali su samo pomenuti Menjon, večeras s kapitenskom trakom oko ruke, i štoper Maksens Lakroa. Kako su zvezde poput Majkla Olisea, Usmana Dembelea, Dajoa Upamekana, Žila Kundea, Manua Konea, Rajana Šerkija ostale na klupi, te kako usled povreda ili odluke selektora za ovu akciju nisu pozvani Oreljan Čuameni, Vilijam Saliba, Žan Filip Mateta, Luka Dinj, braća Ernandez, Malo Gusto, Benžaman Pavar, Markus Tiram, Igo Ekitike - i da ne nabrajamo dalje - slobodno možemo da konstatujemo da je Belgija zapravo poražena od C tima Francuske.

Istini za volju, dao je Zizu u nastavku dvadesetak minuta Dembeleu, petnaestak Oliseu i Šerkiju, međutim to ne menja utisak da je ovo bio sastav Francuske miljama daleko od najjačeg.

Čovek odluke na ovom susretu bio je jedan od Zidanovih aduta sa klupe. Pogađate, čudesni Majkl Olise. Igrao se 88. minut. Loptu je pokupio na oko 70 meatra od gola Belgije i krenuo u solo akciju. Naravno da mu niko nije mogao ništa...

Mnogi če reći kako sjajni ofanzivac Bajerna nastavlja tamo gde je stao protekle sezone. Naš utisak - ne. Sve je podigao na još viši nivo. Pokazao je u poslednjih godinu dana kakav je paker (upisao 31 asistenciju), a sada možemo da ga upoznamo i kao golgetera, opasnog strelca.

Na devet utakmica ove sezone (za klub i reprezentaciju) postigao je isto toliko pogodaka i na to 'nakalemio' pet dodavanja što su prethodila golu.

Belgijanci su se dosta mučili u prvih 45 minuta da stvore pravu priliku. Nisu bili bezopasni, ali daleko su bili od izgledne šanse. Dezire Due ih je mučio po boku i lako mogao da donese prednost Francuzima u 12. minutu, kada je pogodio prečku posle dar-mara koji je priredio u šesnaestercu.

Mogli su gosti do pogotka i polovinom prvog dela igre. Tada je Manes Aklijuš izveo dobro slobodan udarac, Sene Lamens odbio do Estebana Lepola, ukrotio potom i njegov pokušaj, da bi se sve završilo trećim udarcem, ovoga puta Pjera Kalulua, gde se lopti na putu do praznog gola isprečio Romeo Lavija.

Belgija je postala značajno opasnija kada su šansu u 63. minutu (umesto De Brujnea i Dijega Moreire) dobili Hans Vaneken i Dodi Lukebakio. Ovaj potonji imao pored one šanse u 72. minutu još nekoliko opasnih prodora, dok se legendarni vezista Klub Briža dobro na sredini nosio sa Kamavingom, Da Kunjom, Aklijušom.

Između 70 i 80. minuta gol domaćina visio je u vazduhu, momentum se postepeno menjao, no onda je do izražaja došao suvi individualni kvalitet Majkla Olisea. A protiv toga se teško može u ovom času, jer verovatno nema boljeg igrača na planeti, ili makar ofanzivno moćnijeg.

Potvrdio je Olise to još jednom...

Vredi pogledati iz još jednog ugla (baš kao i Zidanovu reakciju nakon gola):