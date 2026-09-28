Mlada Bosna raspucana čeka derbi u Zenici, Šveđani stižu naoružani prekidima

Promenio je Sergej Barbarez formaciju za duel u Bukureštu i, za razliku od gostovanja u Varšavi izveo startnu postavu sa jednim napadačem u špicu. I, sa samo dvojicom igrača u četvrtoj deceniji života. Prosek jedanaestorice koji su počeli meč u dresu BiH bio je 25,4 godine. Jedina dvojica sa preko 30 godina bili su Sead Kolašinac (33) i Haris Tabaković (32).

Upravo je Tabaković bio taj koji je večeras dobio prednost u odnosu na Ermedina Demirovića, koji je ušao pola sata pre kraja kada je na semaforu već bio, ispostaviće se, konačan rezultat. I upravo su s Tabakovićem počela uzbuđenja u ovom meču. Doduše, ne golom, već velikim promašajem.

Potpuno sam bio je napadač Salcburga pred golom Rumunije, mogao je da bira gde će da šutira i uspeo je pošalje loptu pored Radua, ali - i pored gola. Ipak, pet minuta pred odlazak na odmor Tabaković je iskoristio nesigurnu intervenciju rumunskog golmana i poslao loptu u mrežu za 3:1. Bio je to kraj nadanja domaće selekcije. A, njegov deseti pogodak ove sezone u svim takmičenjima.

U međuvremenu je Birligea vratio Rumune u život posle golova Armina Gigovića u 12. i Tarika Muharemovića u 19. minutu, ali posle skoka Ermina Mahmića na sjajan centrašut Barjaktarevića jasno je bilo da će se pobeda pisati Zmajevima. Nema Bosna više Edina Džeka, ali je pokazala da i te kako ima šta da ponudi u napadu.

Golčina Aleksandrua Čikildaua samo je ublažila poraz Haždijevog tima.

Istovremeno sa dešavanjima u Bukureštu, Švedska je u Solni ponovo bila bolja od Poljske, kao u martovskom baražu za Svetsko prvenstvo. Tada sa 3:2, ovaj put s jednim golom manje u svojoj mreži.

Pokazali su Šveđani da umeju da budu opasni iz prekida. U 8. minutu Bendžamin Nigren je odlično šutirao glavom, a u 63. Jasin Ajari pronašao put lopti do mreže kroz gužvu. Doduše, imao je fudbaler Brajtona dosta sreće, jer je pitanje da li je baš šutirao ili, ipak, tražio nekog od saigrača pred golom rivala.

Kako bilo, taj pogodak vratio je Šveđanima prednost posle izjednačenja Sebastijana Šimanskog pred odlazak na odmor, a da se izbegne drama u finišu pobrinuo se Viktor Đekereš golom iz voleja dvadesetak minuta pre kraja.

Za najavu, nadamo se, uzbudljivog derbija u petak.

B LIGA NACIJA - 2. KOLO

GRUPA 4

Rumunija - BiH 2:4 (1:3)

/Birligea 28, Čikildau 62 - Gigović 12, Muharemović 19, Tabaković 40, Mahmić 55/

Švedska - Poljska 3:1 (1:1)

/Nigren 8, Ajari 63, Đekereš 72 - Šimanski 43/