Lebron: Imao sam ideju da završim karijeru u Niksima, Medison najbolje mesto gde sam igrao

Pre samo nekoliko dana, u podkastu kod Stiva Neša, Lebron Džejms je otkrio zbog čega je odabrao da dođe baš u Filadelfiju. Prema njegovim rečima, jedan od razloga bio je Tajriz Meksi sa kojim se čuo čim je postao slobodan igrač.

Međutim, popularni "Kralj" je u razgovoru za ESPN na "medija deju" Seventisksersa otkrio da je zapravo imao drugačije planove za smiraj karijere. Nisu u pitanju Klivlend Kavalirsi, niti povratak u Majami Hit, pa ni ostanak u Los Anđeles Lejkersima već - Njujork Niksi.

"Imao sam vizije da igram u Medison Skver Gardenu i završim karijeru u Njujork Niksima. Garden je jedno od najboljih mesta gde sam ikada igrao", rekao je Lebron.