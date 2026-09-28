Lebron: Imao sam ideju da završim karijeru u Niksima, Medison najbolje mesto gde sam igrao
Vreme čitanja: 2min | pon. 28.09.26. | 22:00
Legendarni krilni košarkaš pričao za ESPN na "medija deju" Filadelfije
Pre samo nekoliko dana, u podkastu kod Stiva Neša, Lebron Džejms je otkrio zbog čega je odabrao da dođe baš u Filadelfiju. Prema njegovim rečima, jedan od razloga bio je Tajriz Meksi sa kojim se čuo čim je postao slobodan igrač.
Međutim, popularni "Kralj" je u razgovoru za ESPN na "medija deju" Seventisksersa otkrio da je zapravo imao drugačije planove za smiraj karijere. Nisu u pitanju Klivlend Kavalirsi, niti povratak u Majami Hit, pa ni ostanak u Los Anđeles Lejkersima već - Njujork Niksi.
"Imao sam vizije da igram u Medison Skver Gardenu i završim karijeru u Njujork Niksima. Garden je jedno od najboljih mesta gde sam ikada igrao", rekao je Lebron.
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Videti jednog od najboljih košarkaša u istoriji u najpoznatijoj košarškoj dvorani na svetu u dresu Niksa - bio bi interesantan spoj. Ipak, šampionski prsten je stigao u Veliku jabuku posle 53 godine i planovi su se promenili.
"Mislim da je Garden košarkaška arena broj jedan u svetu, barem za igrače. Ali, nakon što su Niksi pobedili San Antonio, pomislio sam "Hej, ne mogu". Nisam moga to da uradim. Ta ideja bila je nemoguća, izazvala bi negativne reakcije. Veliko poštovanje za Nikse. Neverovatan tim, neverovatni igrači. Svaka čast Džejlenu Bransonu. Volim tog momka, on je neverovatan. Ipak, sad sam ovde gde sam i srećan sam".
Imaće prilike Lebron da igra u Gardenu tokom regularne sezone. Najpre na otvaranju 20. oktobra, a onda i 27. februara. Potencijalno može da bude i više od dva meča. Ako se Fila i Niksi sastanu u plej-ofu.