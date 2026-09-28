Lete, lete crnogorski Sokolovi! Da li je ovo TA generacija?

U crnogorskom fudbalu se naziru neka lepša vremena. Makar reprezentativnom. Najjača selekcija je večeras slavila u Jermeniji sa 3:2 u C rangu Lige nacija i nakon dva kola ima maksimalnih šest bodova! Pobeda u Jerevanu je izborena golom ofanzivnog veziste Alekse Latkovića koji je ušao sa klupe i u 89. minutu izrastao u junaka pobede. Gol možete da pogledate OVDE. Crnogorcima bi ova pobeda mogla da bude ključna za osvajanje grupe i plasman u B rang Lige nacija.

Pre nekoliko dana je u Podgorici pao Kipar (2:1), a u grupi je još Letonija kojoj Crna Gora gostuje za četiri dana. Ako bi se niz pobeda nastavio protiv baltičke selekcije, Crna Gora bi bila na pola puta da izbori plasman u viši rang narednog izdanja Lige nacija. Pogotovo što nakon gostovanja Letoniji, tri dana kasnije sledi meč na domaćem terenu protiv današnjeg rivala. Utisak je da su Kiprani i Jermeni najveći rivali Crnogorcima u grupi, dok je Letonija slabija…

Novi vetrovi u crnogorskom fudbalu su počeli da duvaju boljim radom sa mlađim igračima pre nekoliko godina. U Budućnosti se u jednom periodu ozbiljno radilo dok se u klubu pitao pokojni Andrija Delibašić i stasala je generacija talentovanih igrača poput Vasilija Adžića, Andrije Bulatovića, Milana Roganovića, Milana Vukotića… Kasnije se u podgoričkom klubu sve raspalo i taj trend se zaustavio, ali je FS Crne Gore posvetio veću pažnju mlađim reprezentativnim selekcijama i stigli su prvi uspesi. Omladinska reprezentacija je probila led i plasirala se na EP 2025. u Rumuniji čime je postala prva selekcija u istoriji crnogorskog fudbala na nekom završnom turniru. Ove godine su i kadeti napravili uspeh plasmanom na EP u Estoniji i Mundijalito u Kataru.

U sličnom vremenskom periodu je napravljena i značajna promena u A reprezentaciji. Dotadašnji pomoćnik i crnogorska legenda Mirko Vučinić je nasledio Roberta Prosinečkog na klupi seniorske reprezentacije. Kvalifikacije za SP su već bile izgubljene i Vučinić je počeo sa postepenom smenom generacija. Prekinuo je trend loših rezultata, iskoristio kraj kvalifikacija i prijateljske utakmice da oformi okosnicu tima za Ligu nacija. I krenulo je…

Vučinićeva Crna Gora je izrazito ofanzivne orijentacije jer ima takve profile igrača. Promovisao je bivšeg člana OFK Beograda Balšu Popovića u prvog golmana. Veteran Stefan Savić je ostao stub odbrane, a uz njega najčešće u štoperkom tandemu igra Rubinov kapiten Igor Vujačić koji u Rusiji pruža daleko bolje partije nego pre toga u Partizanu. Danas je u Jermeniji prednost u odnosu na Vujačića dobilo Zvezdino dete i aktuelni štoper švedskog Malmea Andrej Đurić kojem je to bio debi u crnogorskoj reprezentaciji. Vučinić se opkladio i na mladog beka Milana Roganovića koji je ovog leta zamenio dres Partizana za Genkov i ima lepu šansu da se afirmiše u najboljoj akademiji belgijskog fudbala.

A, odbrana je, realno, slabiji deo tima…

Crnogorci su napred mnogo jači nego prethodnih godina. Marko Janković je u Karabagu doživeo vrhunac karijere i neosporni je plejmejker crnogorskog tima. Međutim, najveći dobitak u poslednje vreme je mladi Andrija Bulatović. Centralni vezni koji se direktno iz Budućnosti izborio za ozbiljnu ulogu u francuskom Lansu. Nije potrebno trošiti reči kakvo je minsko polje francuska Liga 1 za igrače sa ovih prostora i koliko njih nije uspelo da se nametne tamo… E, pa Bulatović je druga priča. Prošle sezone je odigrao respektabilne 22 utakmice za Lans koji je bio hit sezone u Francuskoj, osvojio Kup Francuske i drugo mesto u prvenstvu pošto je u većem delu sezone bio jedini takmac Pari Sen Žermenu. Bulatović se nametnuo i Vučinić mu je dao puno poverenje u nacionalnom timu.

Ponajveći crnogorski talenat Vasilije Adžić je u Juventusu grejao klupu, gubio dane i sezone da bi ovog leta otišao u Sasuolo i tamo eksplodirao sa golovima na tri vezana meča. Crna Gora je dobila desetku kakvu je čekala… Tu je i Partizanov Milan Vukotić koji je današnji meč propustio zbog povrede, ali ima bitnu ulogu u Vučinićevim planovima.

Napad je najjači deo crnogorskog tima. Nikola Krstović već godinama rešeta mreže čiji god dres da nosi. Od Slovačke preko Lećea do Atalante, tvrdoglavi Zećanin je od odlaska iz Crvene zvezde dao 69 golova u seniorskom fudbalu. Udarna je igla Crne Gore, a sada ima i ozbiljnu pomoć u liku i delu snažnog Milutina Osmajića koji se ovog leta preselio iz Prestona u redove Đenove i u prošlom kolu postigao prvenac u Seriji A. Sa dvojicom tako snažnih napadača, lakše je i Stefanu Jovetiću u ulozi ofanzivnog pleja. Iskusni napadač nije više u cvetu mladosti, poslednjih godina igra fudbal na Kipru, ali ne odustaje od reprezentacije sanjajući neki veliki uspeh. Pomirio se sa tim da nije više prva zvezda, spreman je da podeli minutažu i počne sa klupe, kao što je bilo danas u Jermeniji.

Ima Crna Gora još nekolicinu solidnih igrača od kojih se posebno ističe trojka iz hrvatskih klubova. To su iskusni bek Marko Vešović iz Lokomotive i njegov klupski saigrač, krilo Dušan Vuković. U Varaždinu igra junak današnje pobede Aleksa Latković kojem je ovo bio debi za reprezentaciju! Kakav osećaj Mirka Vučinića…

Crnogorci su silovito krenuli danas u Jerevanu i poveli nakon što je domaći defanzivac Pilojan u želji da interveniše ispred Osmajića, skrenuo Roganovićev odličan centaršut u sopstvenu mrežu. Bilo je to zasluženo vođstvo jer je Crna Gora igrala bolje i stvarala šanse. Imao je Osmajić ubrzo šansu za 2:0, ali mu je odbranio IMT-ov čuvar mreže Ognjen Čančarević. I stigla je kazna u 34. minutu pošto je Đurić loše procenio let Čančarevićevog ispucavanja, a Serobjan mu se prikrao iza leđa i pogodio za izjednačenje.

Nastavili su gosti da napadaju i posle samo četiri minuta opet poveli kada je Krstović postigao golčinu sa 20 i kusur metara. Neodbranjiv šut napadača Atalante pod prečku Čančarevića… Gol pogledajte OVDE.

Crnogorci su zasluženo otišli na poluvreme sa prednošću, imali veliku šansu na početku drugog dela preko Osmajića, a onda je Eduard Spercjan odgovorio Krstoviću još atraktivnijim golom. Pokazao je zašto ga smatraju najvećim biserom jermenskog fudbala i zašto je saudijski šampion Al Ahli letos dao velike pare za njega Krasnodaru. Evrogol jermenske „desetke”! Gol pogledajte OVDE.

Bile su to žute minute crnogorskog tima, pošto su Jermeni preuzeli inicijativu i mogli i do pobede, ali se istakao Balša Popović. Uspeo je Vučinić izmenama da trgne svoj tim, a ulaskom Jovetića u poslednjih desetak minuta su Sokolovi krenuli na sve ili ništa. I u 89. minutu uspeli da dođu do pobede golom debitanta Latkovića.

Sa maksimalnim učinkom, Crnogorci idu u sjajnom raspoloženju na Baltik, a onda bi sledećeg vikenda pred punim tribinama u Podgorici mogli da imaju prvu meč loptu za plasman u B rang Lige nacija. Miriše da bi ovo mogla da bude najuspešnija generacija u mladoj istoriji crnogorskog fudbala. Ona koja se čekala još otkako su Vučinić i Jovetić, pre petnaestak godina igrali u tandemu i došli do baraža za plasman na EP.

LIGA NACIJA C - Grupa 2

2. kolo

Jermenija - Crna Gora 2:3 (1:2)

/Serobjan 34, Spercjan 65 - Pilojan 20 autogol, Krstović 38, Latković 89/

Letonija - Kipar 0:0