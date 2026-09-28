Paunović i Mirković razmenili bekove, reprezentaciju napustili Milošević i Nikolić

Ognjen Mimović je prekomandovan iz mlade u A selekciju i konkurisaće za sastav u Minhenu i Ajndhovenu. Srbija je u meču protiv Grčke igrala bez klasičnog desnog beka, pošto je to mesto popunjavao štoper Nikola Simić, dok je protiv Holandije priliku dobio Kosta Nedeljković. Istovremeno, Paunović je rešio da mladoj reprezentaciji vrati levog beka Stefana Bukinca, koji je naknadno priključen iz mladog tima, ali za mečeve protiv Grčke i Holanđana nije bio ni u protokolu.

Takođe, reprezentativnih obaveza su oslobođena još dvojica fudbalera za koje nije bilo mesta ni na klupi u prethodne dve utakmice. Reč je o Braginom napadaču Jovanu Miloševiću i Vojvodininom desnom beku Lazaru Nikoliću. Oni su dobili voljno da se stave na raspolaganje svojim klubovima.

To znači da Paunović u Nemačku i Holandiju vodi sledeće snage:

Golmani: Vanja Milinković-Savić (Napoli), Đorđe Petrović (Bornmut), Filip Stanković (Venecija), Dragan Rosić (Vojvodina)

Defanzivci: Strahinja Pavlović (Milan), Strahinja Eraković (Samsun), Srđan Babić (Spartak Moskva), Nikola Simić (Partizan), Kosta Nedeljković (Glazgov Rendžers), Aleksa Terzić (Frozinone), Petar Sukačev (Vojvodina), Ognjen Mimović (Fenerbahče)

Vezisti: Aleksandar Stanković (Inter), Nemanja Maksimović (Šabab Al Ahli), Sergej Milinković-Savić (Al Hilal), Saša Lukić (Ipsvič), Nemanja Gudelj (Hetafe), Vanja Dragojević (Glazgov Rendžers), Lazar Samardžić (Atalanta), Andrija Živković (PAOK), Filip Kostić (PSV Ajndhoven), Stefan Džodić (Almerija), Vasilije Kostov (Crvena zvezda), Dušan Tadić (NEC Najmehen)

Napadači: Luka Jović (AEK), Dejan Joveljić (Sijetl), Mihajlo Cvetković (Anderleht)