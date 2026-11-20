Da stvar bude još gora, u remiju sa Kelnom povredio se i Majkl Olise , koji je Alijanc arenu morao da napusti na štakama. Mada se u redovima nemačkog šampiona nadaju da je u njegovom slučaju reč o znatno lakšoj povredi. Kompani se čak nada da će ga imati za utakmicu sa Lilom u Ligi šampiona naredne nedelje... " Mislim da je reč o meri predostrožnosti. Nadam se da će se Majkl do ponedeljka osećati bolje ", kratak je bio belgijski strateg, koji je večeras prvi put posle mesec dana vodio Bajern kraj aut-linije.

Da se panika ne bi bespotrebno širila, iz Bajerna su ekspresno reagovali saopštenjem u kojem se navodi da je francuskom reprezentativcu dijagnostikovana kontuzija prednjeg dela stopala te da će tokom narednih dana biti podvrgnut terapiji.

Međutim, neće u Bajernu imati mira u narednom periodu, jer Kejn je samo još jedan u nizu povređenih igrača. Tokom reprezentativne pauze ponovo se povredio Alfonso Dejvis, u autu će najmanje do kraja godine biti Serž Gnabri i Manuel Nojer, dok će Ismail Saibari odsustvovati još najmanje dva meseca zbog slične povrede koju je doživeo i engleski centarfor. A osim njih dvojice, Kompani špica - nema. Jedino bi Luis Dijaz mogao da ga 'odglumi', kao što je to radio na nekoliko meseci pre dve sezone u Liverpulu, s tim da ni njega neće biti makar do kraja meseca.

Sreća u nesreći je to što Bajern do kraja ligaškog dela Lige šampiona ima nešto lakši raspored, pa ga u preostala četiri kola čekaju Lil i Mančester Junajted na strani, te praška Slavija i Betis u Minhenu.