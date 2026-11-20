Katastrofalna vest za Bajern: Hari Kejn tri meseca van terena!
Vreme čitanja: 2min | pet. 20.11.26. | 23:27
Još je Olise napustio stadion na štakama...
Taman što mu se vratio trener, Bajern je ostao bez najboljeg igrača. I to na duži vremenski period. Kako javlja nemački Skaj Sports, Hari Kejn odsustvovaće oko tri meseca zbog povrede koju je doživeo na večerašnjoj utakmici protiv Kelna.
Zvanično najbolji fudbaler na svetu povredio se u petnaestom minutu nakon starta Joela Šmida, pa je pet minuta kasnije bio primoran da napusti teren. Ubrzo nakon meča postalo je jasno i zbog čega - pokidao je ligament u skočnom zglobu. Trener minhenskog kluba nije želeo da krije da se radi o potencijalno dužem odsustvu, istakavši da ga neće biti 'nekoliko meseci', da bi sportski direktor Bajerna Maks Eberl nedugo zatim 'zaokružio' na tri meseca.
Izabrane vesti
Da stvar bude još gora, u remiju sa Kelnom povredio se i Majkl Olise, koji je Alijanc arenu morao da napusti na štakama. Mada se u redovima nemačkog šampiona nadaju da je u njegovom slučaju reč o znatno lakšoj povredi. Kompani se čak nada da će ga imati za utakmicu sa Lilom u Ligi šampiona naredne nedelje...
"Mislim da je reč o meri predostrožnosti. Nadam se da će se Majkl do ponedeljka osećati bolje", kratak je bio belgijski strateg, koji je večeras prvi put posle mesec dana vodio Bajern kraj aut-linije.
Da se panika ne bi bespotrebno širila, iz Bajerna su ekspresno reagovali saopštenjem u kojem se navodi da je francuskom reprezentativcu dijagnostikovana kontuzija prednjeg dela stopala te da će tokom narednih dana biti podvrgnut terapiji.
Međutim, neće u Bajernu imati mira u narednom periodu, jer Kejn je samo još jedan u nizu povređenih igrača. Tokom reprezentativne pauze ponovo se povredio Alfonso Dejvis, u autu će najmanje do kraja godine biti Serž Gnabri i Manuel Nojer, dok će Ismail Saibari odsustvovati još najmanje dva meseca zbog slične povrede koju je doživeo i engleski centarfor. A osim njih dvojice, Kompani špica - nema. Jedino bi Luis Dijaz mogao da ga 'odglumi', kao što je to radio na nekoliko meseci pre dve sezone u Liverpulu, s tim da ni njega neće biti makar do kraja meseca.
Sreća u nesreći je to što Bajern do kraja ligaškog dela Lige šampiona ima nešto lakši raspored, pa ga u preostala četiri kola čekaju Lil i Mančester Junajted na strani, te praška Slavija i Betis u Minhenu.