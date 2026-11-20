Uspeo je Bešiktaš pre dva dana da savlada Real Madrid na domaćem parketu, ali u dvorani "Aleksandar Nikolić" nisu imali snage da posle izborenog produžetka pobede i Partizan Mozzart Bet, za koji su Kajl Olman i Karlik Džons bili izuzetno raspoloženi tokom čitave utakmice i najvažnije u dodatnih pet minuta.

Beogradski crno-beli savladali su istanbulske crno-bele 91:87 i tako došli do sedme pobede u elitnom takmičenju, gde su naneli Bešiktašu sedmi poraz u Evroligi.