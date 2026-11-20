Braća Vilijams pucala ćorke, Espanjol se gostio na San Mamesu
Vreme čitanja: 4min | pet. 20.11.26. | 23:09
Atletik Bilbao poražen u prvom meču 13. kola Primere (0:1) uprkos boljim šansama
Zna se odavno da Atletik Bilbao, bar napadački gledano, živi od nadahnuća i kvaliteta Nika i Injakija Vilijamsa. Kada su u svom elementu, naročito mlađi Niko, 24, nema tog tima u La Ligi kog ne mogu da savladaju, pa bili to i Real Madrid i Barselona.
Kada im ne ide, kao što je to večeras bio slučaj, bodove sa San Mamesa odnose i protivnici skromnih kvaliteta poput Espanjola. Tim Edera Sarabije, čoveka poniklog upravo među baskijskim crveno-belima, slavio je u petak uveče u gostima 1:0, iskoristivši slabo veče braće Vilijams, koji su promašili nekoliko izglednih šansi.
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Da ovo neće biti njihova noć, videlo se još u prvim minutima meča kada je stariji brat Injaki, 32, savršeno uposlio Nika koji u situaciji jedan na jedan nije uspeo da savlada Fortunja. Početna dominacija Baskijaca polako je kopnila, mada ni gosti iz Barselone nisu bili naročito napadački raspoloženi u tom delu igre. Gledali smo taktičko nadmudrivanje dve disciplinovane ekipe, koje je proteklo bez mnogo obezeđenja u prvih 45 minuta.
Nastavak je otvorio Niko, pokušajem iskosa sa leve strane, ali je on završio iznad prečke, baš kao i Injakijev nekoliko minuta kasnije. I onda, usred te opipljivije dominacije domaćeg tima, Espanjol je jednom dobrom akcijom rešio čitavu utakmicu. Aut sa leve strane i pritisak Bilbaoa koji je usledio rešili su serijom hitrih i preciznih dodavanja iz prve. Lopta se našla u nogama Espanjolove "devetke" Roberta Fernandeza, a pred njima čitava prazna livada. Reprezentativac Španije iskoristio je ovaj poklon odbrane Bilbaoa i sjurio se ka Unaiju Simonu i onda ga matirao manirom iskusnog napadača.
Šokirani domaćini nisu imali odgovor na ovaj neočekivani udarac Katalonaca, stihijski pokušavajući da preko dvojice Vilijamsa ipak izbegnu tek drugi poraz na svom terenu, a tek četvrti od početka sezone. Najzreliju priliku za spas puleni Edina Terzića imali su skoro u poslednji čas, u prvim sekundama nadoknade vremena. Stvorila se velika gužva u šesnaestercu posle prekida, ali se lopta od Roberta Navara na ivici peterca odbila iznad prečke i s njom i nada da Atletik može bar do boda.
PRIMERA – 13. KOLO
Petak
Atletik Bilbao - Espanjol 0:1 (0:0)
/Roberto 66/
Subota
14.00: (2,20) Alaves (3,15) Deportivo La Korunja (3,35) MOZZART RELAX
16.15: (1,93) Rajo Veljakano (3,40) Valensija (3,80) MOZZART RELAX
18.30: (2,90) Sevilja (3,30) Betis (2,35) MOZZART RELAX
21.00: (1,17) Real Madrid (6,75) Selta (14,0) MOZZART RELAX
Nedelja
14.00: (1,20) Barselona (6,25) Viljareal (12,0) MOZZART RELAX
16.15: (3,05) Rasing Santander (3,90) Sosijedad (2,05) MOZZART RELAX
18.30: (1,80) Osasuna (3,45) Malaga (4,40) MOZZART RELAX
21.00: (5,90) Hetafe (3,80) Atletiko Madrid (1,55) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,20) Levante (3,50) Elče (3,00) MOZZART RELAX
***kvote su podložne promenama