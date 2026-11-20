Zna se odavno da Atletik Bilbao, bar napadački gledano, živi od nadahnuća i kvaliteta Nika i Injakija Vilijamsa. Kada su u svom elementu, naročito mlađi Niko, 24, nema tog tima u La Ligi kog ne mogu da savladaju, pa bili to i Real Madrid i Barselona.

Kada im ne ide, kao što je to večeras bio slučaj, bodove sa San Mamesa odnose i protivnici skromnih kvaliteta poput Espanjola. Tim Edera Sarabije, čoveka poniklog upravo među baskijskim crveno-belima, slavio je u petak uveče u gostima 1:0, iskoristivši slabo veče braće Vilijams, koji su promašili nekoliko izglednih šansi.