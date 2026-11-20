Medvedev je protiv Amerikanca opravdao ulogu favorita i za nešto više od sat vremena završio posao u dva seta. Ključni brejk u prvom napravio je u šestom gemu, dok je u drugom oduzeo servis rivalu pri rezultatu 4:4, a potom sigurnim servis-gemom overio plasman u polufinale.

Tijafo je tako završio svoj debitantski nastup na Završnom mastersu sa jednom pobedom i dva poraza i na trećem mestu u grupi, dok Medvedeva u subotu očekuje znatno teži izazov.

Rival Medvedeva u polufinalu biće prvi igrač sveta Aleksander Zverev, koji je osvojio prvo mesto u grupi "Džon Mekinro". Nemac će pokušati da se domogne novog finala prestižnog turnira, dok će Danil juriti priliku da ponovi uspeh iz 2020. godine, kada je jedini put dosad u karijeri osvojio Završni masters. Drugi polufinalni par činiće Karlos Alkaras i drugoplasirani teniser iz grupe "Džon Mekinro" Ben Šelton.

Polufinalni mečevi na programu su u subotu (Alkaras - Šelton u 14.30, a Zverev - Medvedev u 20.30), dok će se finale igrati u nedelju, kada će biti poznat osvajač poslednjeg velikog turnira u sezoni.