Plaćaće Partizan kazne zbog ovog meča i navijača, bilo je tu baklju, više puta, bilo je tu i začepljenih prolaza, ali isto tako bilo je ovo veče za pamćenje. Nešto što može samo da se vidi i doživi u kultnom Pioniru gde je buka zaista zaglušujuća, gde nema glamura, nema loža, nema mesta da vam slike ispadnu instagramične, ima samo navijanja i emocija.

U takvom ambijentu Partizan je došao do zlata vrednne pobede i ponovo se vratio na pozitivan bilans jer posle 13 mečeva ima sedam pobeda iako je pre meča bilo previše loših informacija. Od povrede Lamara Stivensa, preko Luke Vildoze, ali je ostatak tima reagovao idealno, pre svih Kajl Olman koji je bio iks faktor na ovom meču, ali nije bio sam.

Na kraju je najefikasniji bio Karlik Džons sa 21 poenom, dok je Kajl Olman u svojoj utakmici sezone dao 18 poena, a Kevarijus Hejs je dodao 14. Alesandro Pajola dodao je 12 poena i osam asistencija.

*** Evroliga, 13. kolo ***

PARTIZAN MOZZART BET - BEŠIKTAŠ 91:87 (77:77)

(20:22, 21:19, 22:18, 14:18, 14:10)

Dvorana Aleksandar Nikolić, Beograd.

Sudije: Gitis Vilijus, Kristaps Konstantinovs, Žozef Bisanž.

PARTIZAN MOZZART BET: Olman 18 (4as, 2uk), Džons 21 (4as, 3as), Nakić, Frenks 2 (6sk), Marinković 5 (5sk), Tanasković 1, Rivs 7, Hejs 14 (5sk), Lakić -, Džekiri 11 (4sk), Silva, Pajola 12 (8as).

BEŠIKTAŠ: Dotson 4 (4as, 3sk), Džefriz 8, Voker 22 (5sk), Dedžulijus 7, Morgan 8, Birsen 4, Vilbekin 14 (10as, 6sk, 2uk), Omoruji 6 (9sk), Braun 6, Korkmaz -, Gebrijel 8, Žižić -.

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Kao da se preslikao početak utakmice sa Valensijom. Ponovo je krenulo sve u znaku odbrane i promašaja Partizan Mozzart Beta. Samo ovoga puta, za razliku od meča protiv španskog tima, Bešiktaš je pogađao iz veoma teških pozicija, pa je za svega tri minuta na semaforu stajalo 2:9. Karlik Džons je prvi prekinuo nalet gostiju iz Istanbula, ali je i on imao problema da bilo šta realizuje u kontinuitetu. Ipak, stvari na parketu su se drastično promenile ulaskom Alesandra Pajole i Kajla Olmana. Amerikanac, koji je u prethodnom periodu bio pomalo zaboravljen, imao je niz spektakularnih poteza, od silovitog zakucavanja do sjajne asistencije za Vanju Marinkovića, a uz standardnu agresivnost Pajole, crno-beli su uspeli i da povedu u prvoj deonici dok se dvorana „Aleksandar Nikolić” tresla i doslovno gorela. Međutim, dve sulude trojke turskog sastava doprinele su da rezultat posle prvih 10 minuta igre bude 20:22.

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Utakmica se do kraja prvog poluvremena rasplamsala do te mere da su i baklje na tribinama krenule da gore sve više, posebno kada je Pajola pogodio sa zvukom sirene za tri poena. Bio je to koš koji je doneo izjednačenje i njegovu pravu eksploziju emocija, jer je beogradski tim u jednom momentu imao i zaostatak od osam poena, dok je Bešiktaš imao priliku da ode i na dvocifreni plus. Sve se izdešavalo posle serije grešaka domaćina, gde se u negativnom smislu posebno „istakao” Antonio Rivs sa izgubljenim loptama i promašajima — doduše, pogodio je jednu trojku — a onda je i Karlik Džons nastavio seriju koja se završila već pomenutom trojkom Pajole za 41:41 pred odlazak na veliki odmor.