Magija Pionira je i dalje živa! Partizan slavi hladnokrvnost Olmana i Karlika
Vreme čitanja: 11min | pet. 20.11.26. | 23:09
U čudesnoj utakmici Partizan Mozzart Bet pobedio Bešiktaš posle produžetka u atmosferi za pamćenje
Moderno vreme donelo je i nove tekovine praćenja sporta. Koliko god se iz nedelje u nedelju svi divili scenama iz Arene kada je Partizan Mozzart Bet znao da ima i preko 20.000 navijača, oni najtvrđi žale za nekim bivšim vremenima, ali su večeras ponovo doživeli ono što su sanjali. Vulkan Pionira koji je pojeo protivnika, kada 7.000 ljudi kao jedan zatresu Palilulu bez ikakvog razmišljanja o društvenim mrežama, snimcima i fotografijama, večeras je bilo samo bitno da se pobedi Bešiktaš u 13. kolu Evrolige, a Partizan Mozzart Bet je uz pomoć navijača uspeo baš to preko Kajla Olmana i Karlika Džonsa koji su ostali hladni u produžetlku i doneli pobedu za pamćenje 91:87 (20:22, 21:19, 22:18, 14:18, 14:10).
Upravo je ovaj tandem kada je bilo najteže uzimao loptu u svoje ruke u dodatnih pet minuta kada je izgledalo da Bešiktaš ima momentum jer je nadoknadio 10 poena zaostatka u četvrtoj četvrtini, ali biće ovo utakmica za istoriske knjige, još jedno poglave u mitologiji dvorane zvane Pionir.
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Plaćaće Partizan kazne zbog ovog meča i navijača, bilo je tu baklju, više puta, bilo je tu i začepljenih prolaza, ali isto tako bilo je ovo veče za pamćenje. Nešto što može samo da se vidi i doživi u kultnom Pioniru gde je buka zaista zaglušujuća, gde nema glamura, nema loža, nema mesta da vam slike ispadnu instagramične, ima samo navijanja i emocija.
U takvom ambijentu Partizan je došao do zlata vrednne pobede i ponovo se vratio na pozitivan bilans jer posle 13 mečeva ima sedam pobeda iako je pre meča bilo previše loših informacija. Od povrede Lamara Stivensa, preko Luke Vildoze, ali je ostatak tima reagovao idealno, pre svih Kajl Olman koji je bio iks faktor na ovom meču, ali nije bio sam.
Na kraju je najefikasniji bio Karlik Džons sa 21 poenom, dok je Kajl Olman u svojoj utakmici sezone dao 18 poena, a Kevarijus Hejs je dodao 14. Alesandro Pajola dodao je 12 poena i osam asistencija.
*** Evroliga, 13. kolo ***
PARTIZAN MOZZART BET - BEŠIKTAŠ 91:87 (77:77)
(20:22, 21:19, 22:18, 14:18, 14:10)
Dvorana Aleksandar Nikolić, Beograd.
Sudije: Gitis Vilijus, Kristaps Konstantinovs, Žozef Bisanž.
PARTIZAN MOZZART BET: Olman 18 (4as, 2uk), Džons 21 (4as, 3as), Nakić, Frenks 2 (6sk), Marinković 5 (5sk), Tanasković 1, Rivs 7, Hejs 14 (5sk), Lakić -, Džekiri 11 (4sk), Silva, Pajola 12 (8as).
BEŠIKTAŠ: Dotson 4 (4as, 3sk), Džefriz 8, Voker 22 (5sk), Dedžulijus 7, Morgan 8, Birsen 4, Vilbekin 14 (10as, 6sk, 2uk), Omoruji 6 (9sk), Braun 6, Korkmaz -, Gebrijel 8, Žižić -.
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Kao da se preslikao početak utakmice sa Valensijom. Ponovo je krenulo sve u znaku odbrane i promašaja Partizan Mozzart Beta. Samo ovoga puta, za razliku od meča protiv španskog tima, Bešiktaš je pogađao iz veoma teških pozicija, pa je za svega tri minuta na semaforu stajalo 2:9. Karlik Džons je prvi prekinuo nalet gostiju iz Istanbula, ali je i on imao problema da bilo šta realizuje u kontinuitetu. Ipak, stvari na parketu su se drastično promenile ulaskom Alesandra Pajole i Kajla Olmana. Amerikanac, koji je u prethodnom periodu bio pomalo zaboravljen, imao je niz spektakularnih poteza, od silovitog zakucavanja do sjajne asistencije za Vanju Marinkovića, a uz standardnu agresivnost Pajole, crno-beli su uspeli i da povedu u prvoj deonici dok se dvorana „Aleksandar Nikolić” tresla i doslovno gorela. Međutim, dve sulude trojke turskog sastava doprinele su da rezultat posle prvih 10 minuta igre bude 20:22.
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Utakmica se do kraja prvog poluvremena rasplamsala do te mere da su i baklje na tribinama krenule da gore sve više, posebno kada je Pajola pogodio sa zvukom sirene za tri poena. Bio je to koš koji je doneo izjednačenje i njegovu pravu eksploziju emocija, jer je beogradski tim u jednom momentu imao i zaostatak od osam poena, dok je Bešiktaš imao priliku da ode i na dvocifreni plus. Sve se izdešavalo posle serije grešaka domaćina, gde se u negativnom smislu posebno „istakao” Antonio Rivs sa izgubljenim loptama i promašajima — doduše, pogodio je jednu trojku — a onda je i Karlik Džons nastavio seriju koja se završila već pomenutom trojkom Pajole za 41:41 pred odlazak na veliki odmor.
Sve u čuvenoj dvorani mirisalo je na veliku evroligašku dramu, a taj impuls su nepogrešivo osetile tribine — verovatno i najvažniji faktor ovog susreta. Iako su odavno prošla vremena kada je Partizan svake nedelje bio domaćin pod svodovima ovog hrama košarke, treća četvrtina donela je svojevrsni povratak u prošlost i atmosferu od pre petnaestak godina, kada je zaglušujuća buka četvrtkom uveče oduzimala dah i lomila koncentraciju rivalima nespremnim na takav pritisak.
Srećom po crno-bele, izabranici domaćeg tima bili su i te kako spremni da upiju energiju kakvu do sada nisu osetili u tekućoj sezoni. U trenucima kada se dvorana bukvalno tresla od navijanja, Kajl Olman je nestvarnim pogotkom doveo publiku na tribinama do ivice ekstaze.
Kada se na tu napadačku euforiju snažnim potezima nadovezao i Tonje Džekiri, delovalo je da bi Partizan već u tom naletu mogao u potpunosti da slomi otpor gostiju iz Istanbula. Crno-beli su u jednom trenutku pobegli na sedam poena razlike i imali apsolutni momentum na svojoj strani da prelome utakmicu u svoju korist.
Sve je na kraju pretvorilo u pravi rovoski rat gde je lak koš postao misaona imenica za oba tima. Ređali su se faulovi, promašaji, skokovi, a onda Pajola. Italijan koji nije šuter, a koji stalno pogađa kada je to najpotrebnije. Pogađao je protiv Crvene zvezde i pogodio je sada dve veoma bitne trojke, ali najviše ona za plus devet u četvrtom kvartalu.
A onda mislilo se da je stavljena tačka na me... Vanja Marinković. Posle tri promašene trojke, iz četvrtog je pogodio na opšte oduševljenje svoje, ali i tribina. Bio je to koš za prvi dvocifrenu razliku. Sve je izgledalo da će Partizan mirno da privede utakmicu kraju, ali bilo je sve samo ne mirno.
Prestao je da se igra napad, niko ništa nije mogao da pogodi od trojke Marinkovića, a ekipa Dušana Alimpijevića je takva da se nikada ne predaje. Bešiktaš je došao na dva poena razlike na 31 sekundu pre kraja. U potpunoj konfuziji, gost je izjednačio na 77:77, a Partizan je imao 12 sekundi da izrežira pobedu, ali bezuspešno... Karlik Džons je bio izblokiran.
A u dodatnih pet minuta, heroj je bio Kajl Olman. Pogodio je trojku, slobodna bacnja, izblokirao protivnika i doneo veličanstvenu pobedu crno-belima. Bio je tu naravno i Karlik Džons svojim prodorima koji su neutralisali lude trojke Vokera i Vilbekina, jer na kraju ovo je bilo veče za veliko slavlje.
EVROLIGA - 13. kolo
Četvrtak
Makabi Tel Aviv - Dubai 74:80
/Madar 17 - Bejkon 18/
Žalgiris - Panatinaikos 72:87
/Nan 21 - Tubelis 17/
Bajern Minhen - Baskonija 100:81
/Vašington 23 - Stjuart 17/
Olimpija Milano - Fenerbahče 78:70
/Rajt 22 - Horton Taker 17/
Pariz - Hapoel Tel Aviv 97:96
/Hifi 18 - Blejkni 28/
Valensija - Virtus Bolonja 92:87
/Šorts, Sako 20 - Belo 15/
Petak
Efes - Asvel 107:81
/Lojd, Strazel 20 - Fodžo Dada, Sestina 16/
Olimpijakos - Real Madrid 92:76
/Džons 22 – Maledon 17/
Barselona - Crvena zvezda 100:103 (85:85), posle produžetka
/Brizuela 22 – Karter 31/
Partizan Mozzart Bet - Bešiktaš 91:87 (77:77), posle produžetka
/Džons 21 – Voker 22/