Sve to mu je rekord karijere – broj postignutih poena i broj ubačenih trojki. Igra u neverovatnoj formi bivši igrač Unikahe, koji je trenutno verovatno i najbolji košarkaš Crvene zvezde, makar kada se tiče ofanzivnog dela igre ekipe Ibona Navara . Od kada je uhvatio ritam, samo sipa spolja, igra pametno, organizuje igru, sve radi.

Zato ga i ceni Ibon Navaro, zato su zajedno i osvajali trofeje u ekipi iz Malage, i evo sada se sve to projektuje i u beogradskom timu.

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Posle meča, dao je kratku izjavu za "Evroliga TV", gde je pričao o ambicijama crveno-belih.

"Da, nebo je granica, definitivno. Baš sam srećan zbog pobede. Pokazali smo mnogo borbenosti. Barsa je veoma dobar tim i pobedili smo ih u gostima. Pokazali smo otpornost i kako treba da reagujemo posle dva poraza", rekao je Karter.

Poruku je imao i Kristijan Koloko, koji je praktično isto rešio utakmicu kada je blokirao Džastina Robinsona.

"Teška utakmica protiv dobrog tima sa dobrim trenerom. Znali smo da će biti teška utakmica, jer su oni izgubili prošlu utakmicu, a mi prošle dve... Bilo nam je potrebno ovo i ponosan sam na saigrače jer smo se borili baš jako do samog kraja".

Crvena zvezda je sada na 8-5 i vraća se na stare, pobedničke staze.