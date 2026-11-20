Preživela Zvezda, preživeo i Navaro – uz jako bitnu poruku
Vreme čitanja: 2min | pet. 20.11.26. | 23:33
"Ovo je važna i velika pobeda za nas, ali je ipak samo još jedna pobeda", kaže Španac
Preživela je Crvena zvezda produžetak u Barseloni! Tako kaže i Ibon Navaro, koji zna koliko je bilo teško da se pobedi u Blaugrani (103:100), u meču 13. kola Evrolige.
Odmah posle meča, za "Evroliga TV" objasnio je kako je on video meč sa katalonskim velikanom.
"Ovo nas nije ojačalo jer smo poslednje dve utakmice odigrali loše. To se dešava u ovom ludom takmičenju sa toliko puno utakmica i mnogo dobrih protivnika. Večeras smo želeli da se vratimo našem identitetu i mislim da smo uspeli. Preživeli smo neverovatno preciznu Barselonu sa linije za tri poena, ali znali smo da njima trojke ne donose pobede, već to kako šutiraju za dva. Mislim da smo to dobro iskontrolisali, pokazali smo karakter, ali to je samo jedna pobeda i to je to", rekao je Španac.
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Nastavio je dalje na konferenciji za medije.
"Čestitam ekipi na pobedi protiv tako sjajnog tima, u odličnoj atmosferi. Mislim da smo, uprkos nedostatku preciznosti na početku utakmice, kada smo postigli samo dva poena za pet minuta, zadržali dobar intenzitet i energiju u odbrani, što nam je omogućilo da se vratimo u utakmicu do kraja prve četvrtine".
Ispoštovan je plan igre.
"Uspeli smo da održimo tu dobru energiju, rekao bih, tokom čitave utakmice. Preživeli smo izuzetno precizan šut Barcelone za tri poena, ali znali smo da moramo maksimalno da ograničimo njihov učinak za dva poena. Zbog svog talenta, upravo su u tom segmentu do sada bili izuzetno dominantni. Imali su utakmice u kojima su šutirali 65 ili 70 odsto za dva poena, što ih čini praktično nepobedivim. Naša ideja bila je da taj procenat što više smanjimo. Na kraju smo u tome uspeli. Naravno, imali smo problema sa njihovim ofanzivnim skokovima, jer su fizički veoma dominantni i atletski izuzetno spremni. Ipak, na kraju su odlučivali sitni detalji".
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Ovo je velika pobeda beogradskog tima.
"Ovo je važna i velika pobeda za nas, ali je ipak samo još jedna pobeda. Ovo takmičenje je ludo. Iz utakmice u utakmicu možete da pređete iz jedne krajnosti u drugu, od belog do crnog, i zato moramo da ostanemo čvrsto na zemlji", zaključio je.