Preživela je Crvena zvezda produžetak u Barseloni! Tako kaže i Ibon Navaro, koji zna koliko je bilo teško da se pobedi u Blaugrani (103:100), u meču 13. kola Evrolige.

Odmah posle meča, za "Evroliga TV" objasnio je kako je on video meč sa katalonskim velikanom.

"Ovo nas nije ojačalo jer smo poslednje dve utakmice odigrali loše. To se dešava u ovom ludom takmičenju sa toliko puno utakmica i mnogo dobrih protivnika. Večeras smo želeli da se vratimo našem identitetu i mislim da smo uspeli. Preživeli smo neverovatno preciznu Barselonu sa linije za tri poena, ali znali smo da njima trojke ne donose pobede, već to kako šutiraju za dva. Mislim da smo to dobro iskontrolisali, pokazali smo karakter, ali to je samo jedna pobeda i to je to", rekao je Španac.