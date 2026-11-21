Kako god, u Bajernu je sama najava da bi bez Kejna mogli da budu puna tri meseca, bila jasan znak da je vreme za akciju. I kako je prenela štampa u Nemačkoj i Belgiji, čelnici prvaka Nemačke poslali su skaute na meč 12. kola Župiler Pro lige između Mehelena i Klub Briža (20.45).

Bajern je objavio da je sve prošlo u najboljem redu, te da ga čeka oporavak, a Kejn , Iako razočaran što ga neko vreme neće biti na terenu, nije dozvolio da ga to slomi, pa je iz bolnice poslao poruku navijačima. " Usponi i padovi života. Očigledno je da sam vrlo razočaran zbog povrede, ali kao u uvek to je prilika da se pokaže otpornost i napredak u 2027. Vratiću se svež i spreman da nastavim u najzanimljivijem delu sezone ", poručio je Kejn , a potom je podelio citat svog prijatelja, bivše NFL zvezde Julijana Edelmana. " Teška vremena ne traju zauvek, ali čvrsti ljudi traju. Hvala na svim porukama. Sve je dobro ".

Na meti Bajerna ponovo je napadač Klub Briža, Nikolo Tresoldi. Činjenica je da je on već neko vreme na listi mogućih pojačanja kluba iz Minhena, ali kako je preneo minhenski TZ, tek sada su rešili da pošalju skaute.

Isti izvor prenosi da je klub zainteresovan da reaguje već u januaru, ali i da nikakvih pregovara sa čelnicima Klub Briža još nije bilo, te da se tek očekuje da uspostave kontakte po toj temi.

20.45: (7,00) Mehelen (5,30) Klub Briž (1,35)

Kako stvari stoje, Bajern neće imati lak posao, pa je svesno krenuo u traženje i drugih opcija, mada se Tresoldi nameće kao interesantno rešenje. Osim toga što je član mlade reprezentacije Nemačke (igrači do 21 godine), Tresoldi ima i izuzetne brojke.

Naime, napadač koji ima samo 22 godine je u prošloj sezoni u dresu Klub Briža postigao 23 gola na 58 utakmica u svim takmičenjima, dok je ove sezone još ubojitiji. Na 16 mečeva bio je strelac 14 puta i otuda je Bajern veoma zainteresovan.

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Onom što je izvesno je da Klub Briž ne želi da se odrekne njegovih usluga usred sezone, iako se pominje obeštećenje u visini od 50.000.000 evra.

U Klub Briži nisu spokojni, jer Bajern nije jedini koji je pokazao interesovanje. Od ranije se pominje kako se za Tresoldija ozbiljno raspituju i Arsenal i Mančester Junajted, posebno klub sa Old Traforda, koji gotovo od početka sezone ne može da računa na prvog napadača, Slovenca Benjamina Šeška.

Kada je reč o Klub Brižu, on će pokušati da na gostovanju Mehelenu nastavi seriju odličnih rezultata. Ekipa Ivana Leka je trenutno na drugom mestu sa bodom manje od vodećeg Uniona, a u poslednjih deset mečeva u svim takmičenjima imaju devet pobeda i remi.

I Mehelen je u usponu, u poslednjih pet mečeva u prvenstvu i kupu imaju četiri pobede i jedan poraz.

BELGIJA, 12. KOLO

Petak

Serkl Briž - Vesterlo 1:0 (0:0)

/Engoura 71/

Subota

16.00: (1,95) Šarlroa (3,60) Sint Trojden (3,50)

18.15: (1,38) Genk (5,30) La Luvjer (7,00)

20.45: (7,00) Mehelen (5,30) Klub Briž (1,35)

20.45: (2,35) Zulte Varegem (3,50) Antverpen (2,85)

Nedelja

13.30: (3,60) Beveren (3,50) Gent (1,95)

16.00: (8,00) Kortrajk (4,80) Union Sen Žiloaz (1,35)

18.30: (1,43) Anderleht (5,10) Leven (6,25)

19.15: (3,05) Lomel (3,70) Standard (2,10)

*** kvote su podložne promenama