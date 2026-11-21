Odluka o novom-starom šampionu Brazila mogla bi da bude rešena večeras (20.30) u Sao Paulu, kada se sastaju ljuti rivali. Nema draž ovaj derbi, da je ključan za titulu, jer bi domaćin pobedom verovatno samo odložio promociju Flamenga. Gosti iz Rija s bodom u najvećem brazilskom gradu već bi mogli da slave, da se milionska armija navijača brazilskog kluba pokrene i počne da slavi u Riju u karnevalskoj atmosferi duž Kopakabane.

20.30: (3,30) Palmeiras (3,50) Flamengo (2,05)

Naime, ako timovi budu imali isti broj bodova, u Brazilu odlučuje ne kao u većini šampionata gol-razlika ili međusobni skor, već broj pobeda, a Flamengo već ima tri više od rivala, pa bi bod i matematički doneo veliko slavlje crveno-crnima.

Superkompjuter je izračunao da Palmeiras ima samo 2,37 odsto šansi da odbrani krunu. Posle poraza u Belo Orizonteu, trener Verdaa Abel Fereire se pomirio da je njegov tim izgubiti šanse i da će na kraju da bude drugi.

“Poklonili smo titulu Flamengu. Bitka je odlučena. Zato ćemo sada da uradimo ono što je najbolje za Palmeiras“, rekao je Portugalac koji je već šest godina na klupi Zelenih, sa kojima je osvojio dva Kopa Libertadores i dve titule u Brazilu.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX radi za tebe – Jedan gol do 10. minuta i dva gola do 65. minuta, i tip “prvo poluvreme 2+” je prolazan

💥💥💥💥💥

Ipak, nada tinja, dok god ima prostora za matematiku, čuda su moguća, pa će navijači Palmeirasa od svojih miljenika želeti pobedu protiv ljutog rivala na njegovom terenu. Za ovaj meč će Fereira ponovo moći da računa na Gustava Gomeza i Maurisija koji su bili na reprezentativnim akcijama Paragvaja. Aleksandro Berbosa je suspendovan zbog trećeg žutog kartona, dok su povređeni Murilo, Pikerez i Paulinjo. Argentinac Flako Lopez biće najistureniji u špicu tima iz Sao Paula.

21.30: (1,45) Baija (4,50) Koritiba (6,25)

Portugalcu Leonardu Žardimu se smeši titula posle uspešne ere Filipea Luisa na klupi Flamenga. Van stroja za lidera biće dva startera, defanzivac Leo Pereira i vezista Pulgar zbog kartona, dok je povređen Urugvajac De La Kruz. Pedro će da vodi napad Flamenga, uz Karaskala i Lina kao krilne napadače, Araskaetu kao „desetku“, dok će zadnji vezni da budu prekaljeni Lukas Paketa i Žoržinjo.

U prvom delu šampionata Brazila, Palmeiras je razbio Flamengo na Marakani sa 3:0. Čak devet godina Verdao čeka na pobedu protiv tima iz Rija na svom terenu. Na poslednjih osam mečeva, tri pobede Flamenga, uz pet remija.

BRAZIL 1 – 36. KOLO

Subota

20.30: (3,30) Palmeiras (3,50) Flamengo (2,05)

21.30: (1,45) Baija (4,50) Koritiba (6,25)

Nedelja

01.00: (6,00) Šapekoense (4,60) Kruzeiro (1,45)

20.00: (1,45) Atletiko Paranaense (4,50) Remo (6,25)

22.30: (1,57) Fluminense (4,00) Mirasol (5,40)

23.30: (2,40) RB Bragantino (3,45) Vasko da Gama (2,75)

Ponedeljak

23.30: (1,63) Internasional (3,80) Vitorija (5,00)

23.55: (2,25) Botafogo (3,35) Sao Paulo (3,05)

Utorak

01.00: (1,60) Santos (4,10) Gremio (4,90)

***kvote su podložne promenama