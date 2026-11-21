Radnički se pomerio sa mrtve tačke, Zemun nastavio da poklanja golove (VIDEO)
Vreme čitanja: 7min | sub. 21.11.26. | 15:07
Nišlije teškom mukom savladale ‘fenjeraša’ i prekinule seriju od šest uzastopmnih prvenstvenih poraza
“Evo tebi ovaj fenjer”.
“Ma jok, neka ga i dalje tebi”.
Izabrane vesti
Pokušao je Zemun na Čairu da na prepad izvrši primopredaju poslednje pozicije na tabeli, prvi je napao i stvorio par izglednih prilika, ali kada se Radnički tamo oko 20. minuta stabilizovao, zagospodario je terenom i, uprkos igri koja nipošto nije plenila, niti napunila oči navijačima - naprotiv, u drugom poluvremenu bila je to grčevita odbrana stečene prednosti - prekinuo je seriju od šest uzastopnih prvenstvenih poraza i zabeležio prvi trijumf u Mozzart Bet Superligi još od 13. septembra - 1:0 u meču 16. kola. U najkraćem - pomerio se sa mrtve tačke.
Možda je Zemun, uprkos skromnom igračkom kadru, mogao da, na srce, na ovu borbenost koja ga posebno krasi otkako ga sa klupe predvodi Đorđi Mojsov, ima još koji bod na kontu, da šakom i kapom, iz kola u kolo, ne poklanja golove svojim rivalima. Još jedan u seriji nestvarnih kikseva napravio je golman Mišo Dubljanić, koji je posle kornera u 32. minutu ispustio jednu čistu loptu koju je već imao u svom naručju. Na pravom mestu našao se Gboli Arijibi, ćušnuo je u mrežu i postigao - verovali ili ne, ali tako je - svoj prvi pogodak iz igre u dresu Reala sa Nišave. Mogao je trijumf da bude i ubedljiviji da Krajišnik u 86. minutu nije promašio penal.
Gosti su otresitije počeli utakmicu, u osnovnoj formaciji sa trojicom štopera, pokušali su da iskoriste brzinu Kalata i Belakovića i umalo u tome nisu uspeli u dva navrata. Ovaj prvi protutnjao je desnom stranom i uputio prvi udarac u okvir gola na utakmici, drugi je, protiv svog nekadašnjeg kluba, sa levog krila pripremio zicer Tabakoviću, kome je konjska dlaka falila da stigne do te lopte i prosledi je u mrežu.
Verovatno je stvar bila psihološke prirode kada je ekipa Nikole Drinčića u pitanju. Pritisak je bio ogroman, da se ova utakmica nije dobila, ne bi Radnički maltene imao šta više da traži u borbi za opstanak, pa je trebalo vremena da se ti okovi zbace i da tim prodiše. Veštačko disanje stiglo je od Igora Ivanovića, koji je prvi počeo da kreira sa desne strane, a nakon što je Arijibi pogodio posle prekida, jedini stranac u startnoj postavi Radničkog na ovoj utakmici mogao je ponovo da upiše svoje ime na semafor, ali je svega pet minuta kasnije iz prepoznatljive akcije pogodio - stativu.
Početak drugog poluvremena obeležio je petominutni prekid zbog teške povrede golmana Dubljanića. Veoma neoprezno je Dušan Jovanović ušao u duel, šutnuo ga u glavu, pa je čuvar mreže gostiju završio ne samo utakmicu, nego u kolika hite pomoći, koja su ga odvezla u obližnji Klinički centar.
Mnogi su se na tribinama uplašili da Jovanović ne dobije strožu kaznu od žutog kartona, ali je Pavle Ilić crveni izvadio 20 minuta kasnije i pokazao ga Radomiru Milosavljeviću, međutim je tu odluku morao da preinači nakon poziva iz VAR sobe. Zanimljivo je da je ovo već treća utakmica u sezoni koju Kragujevčanin sudi Radničkom, a prethodne dve obeležile su njegove kontroverzne odluke zbog kojih su u niškom klubu imali ozbiljne primedbe. I opet nije moglo bez peripetija. Učinilo se Iliću da je Milosavljević rukom zakačio Dovedana po glavi u duelu, ali ga je snimak razuverio.
Mimo svega ovoga, malo se fudbala igralo u drugom poluvremenu. Tačnije, malo ga je, ili gotovo uopšte nije igrao Radnički. Grčevito odbraniti taj gol prednosti bila je glavna preokupacija, Zemun je nekoliko puta opasno zapretio - najozbiljnije kada je Vitas izblokirao pokušaj Tabakovića, dok je na drugoj strani Knežević teškom mukom zaustavio pokušaj Ivanovića direktno iz slobodnog udarca.
Kako je vreme prolazilo, bilo je sve više prostora za kontranapade Nišlija, pa je u jednom takvom Krajišnik izbegao ofsajd i pronašao Abasa, koji je iznudio prekršaj golmana Kneževića i - najstrožu kaznu. Mogao je Damjan Krajišnik sve da reši u 86. minutu, ali je loše izveo penal i Marko Knežević je odbranio.
Uvukao se strah u redove domaćih da im se ne desi baš ono što je njihovom rivalu u prvom delu tekućeg šampionata, kada je Radnički u Ubu slavio golom Abasa u 90+5. minutu. Utakmica je produžena za deset minuta, čak je Stefan Nikolić postigao gol za 2:0, nepriznat zbog ofsajda, a posle mnogo frke i panike taj jedan, ali vredan je sačuvan.
MOZZART BET SUPERLIGA SRBIJE, 16. KOLO
RADNIČKI - ZEMUN 1:0 (1:0)
/Arijibi 32/
Niš. Stadion Čair.
Gledalaca: 500.
Sudija: Pavle Ilić (Kragujevac).
Žuti kartoni: Milosavljević, Vitas, Mijailović, Jovanović (Radnički), Belaković, Bakić, Dovedan, Meshi, Petrušić (Zemun).
Crveni karton: Radomir Milosavljević (Radnički) u 68. minutu.
RADNIČKI (4-2-3-1): 6,5 - Veličković 6,5, Vitas 7, Mijailović 7, Vidović 6,5 - Krajišnik 6,5, Milosavljević 6 (od 76. Kanute 6,5) - Ivanović 7 (od 82. Abas 6,5), Izderić 6 (od 69. Nikolić 6), Arijibi 7 - Jovanović 6,5 (od 90+2. Borović).
ZEMUN (5-3-2): Dubljanić 5,5 (od 52. M. Knežević 7) - Parađina 5,5 (od 65. Ikoda 5,5), Meshi 6, Ostojić 6, Bakić 5,5 (od 46. Jovanović 6), Spremo 5,5 (od 80. Petrušić) - Ilić 5,5 (od 46. Dovedan 6), Ljubomirac 5,5, Tabaković 6 - Belaković 6, Kalat 6 (od 65. Milošević 6).
Igrač utakmice: Uroš Vitas (Radnički) 7.
MOZZART BET SUPERLIGA – 16. KOLO
***Sve utakmice su u sklopu MOZZART RELAXA
Subota
Radnički Niš - Zemun 1:0 (1:0)
/Arijibi 32/
Crvena zvezda - Radnik U TOKU
15.00: (4,40) Mladost Lučani (3,50) Železničar (1,78)
17.00: (2,40) OFK Beograd Mozzart Bet (3,50) Novi Pazar (2,80)
Nedelja
13.00: (2,05) Radnički Kragujevac (3,70) Čukarički (3,35)
15.00: (2,90) IMT (3,50) Partizan (2,25)
17.00: (5,30) Mačva (4,10) Vojvodina (1,57)
***Kvote su podložne promenama