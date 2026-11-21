Pokušao je Zemun na Čairu da na prepad izvrši primopredaju poslednje pozicije na tabeli, prvi je napao i stvorio par izglednih prilika, ali kada se Radnički tamo oko 20. minuta stabilizovao, zagospodario je terenom i, uprkos igri koja nipošto nije plenila, niti napunila oči navijačima - naprotiv, u drugom poluvremenu bila je to grčevita odbrana stečene prednosti - prekinuo je seriju od šest uzastopnih prvenstvenih poraza i zabeležio prvi trijumf u Mozzart Bet Superligi još od 13. septembra - 1:0 u meču 16. kola. U najkraćem - pomerio se sa mrtve tačke.

Možda je Zemun, uprkos skromnom igračkom kadru, mogao da, na srce, na ovu borbenost koja ga posebno krasi otkako ga sa klupe predvodi Đorđi Mojsov, ima još koji bod na kontu, da šakom i kapom, iz kola u kolo, ne poklanja golove svojim rivalima. Još jedan u seriji nestvarnih kikseva napravio je golman Mišo Dubljanić, koji je posle kornera u 32. minutu ispustio jednu čistu loptu koju je već imao u svom naručju. Na pravom mestu našao se Gboli Arijibi, ćušnuo je u mrežu i postigao - verovali ili ne, ali tako je - svoj prvi pogodak iz igre u dresu Reala sa Nišave. Mogao je trijumf da bude i ubedljiviji da Krajišnik u 86. minutu nije promašio penal.

Gosti su otresitije počeli utakmicu, u osnovnoj formaciji sa trojicom štopera, pokušali su da iskoriste brzinu Kalata i Belakovića i umalo u tome nisu uspeli u dva navrata. Ovaj prvi protutnjao je desnom stranom i uputio prvi udarac u okvir gola na utakmici, drugi je, protiv svog nekadašnjeg kluba, sa levog krila pripremio zicer Tabakoviću, kome je konjska dlaka falila da stigne do te lopte i prosledi je u mrežu.

Verovatno je stvar bila psihološke prirode kada je ekipa Nikole Drinčića u pitanju. Pritisak je bio ogroman, da se ova utakmica nije dobila, ne bi Radnički maltene imao šta više da traži u borbi za opstanak, pa je trebalo vremena da se ti okovi zbace i da tim prodiše. Veštačko disanje stiglo je od Igora Ivanovića, koji je prvi počeo da kreira sa desne strane, a nakon što je Arijibi pogodio posle prekida, jedini stranac u startnoj postavi Radničkog na ovoj utakmici mogao je ponovo da upiše svoje ime na semafor, ali je svega pet minuta kasnije iz prepoznatljive akcije pogodio - stativu.