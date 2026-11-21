Bavarski velikan godinama unazad važi za klub s najvećom bazom navijača, ali predsednik Herbert Hajner istakao je sa govornice na godišnjoj skupštini da je ovo ipak poseban, istorijski dan za Bajern

Da će se dogoditi bilo je jasno i očekivano - pre svega na osnovu tendencija prilikom poslednja dva preseka - pitanje je bilo samo da li ove ili iduće godine, međutim evo već od ovog popodneva navijači Bajern Minhena mogu da budu ponosni: njihov klub prvi je na pleneti probio granicu od pola miliona navijača s plaćenom godišnjom članarinom!

"Sada je i zvanično: svečano mogu da saopštim da imamo 500.000 članova“, objavio je Hajner u dvorani 'BMW park'. "Dakle, rekordni šampioni, rekordan broj članova, šampioni sa rekordnim brojem članova". Kao simboličan znak zahvalnosti, predsednik je članu sa rednim brojem jedan - Hajneru Junglingu, uručio posebnu kriglu za pivo od pola litra, u Bavarskoj poznatoj kao 'hojbe'. On je takođe najavio da će Bajern tokom narednih dana nizom aktivnosti proslaviti ovaj veliki jubilej, a u središtu svih događaja biće upravo članovi kluba. Broj 500.000 pojaviće se na reklamnim panoima širom centra Minhena, kao i na Alijanc areni. "Vi, naši dragi članovi, temelj ste Bajerna. Sve što smo izgradili počiva na vama“, poručio je Hajner.