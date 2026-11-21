Istorija u Minhenu, probijena magična brojka: Bajernu od navijača ove godine 26.000.000 evra
Vreme čitanja: 3min | sub. 21.11.26. | 13:40
Broj registrovanih članova premašio pola miliona u 152 države sveta
Da će se dogoditi bilo je jasno i očekivano - pre svega na osnovu tendencija prilikom poslednja dva preseka - pitanje je bilo samo da li ove ili iduće godine, međutim evo već od ovog popodneva navijači Bajern Minhena mogu da budu ponosni: njihov klub prvi je na pleneti probio granicu od pola miliona navijača s plaćenom godišnjom članarinom!
Bavarski velikan godinama unazad važi za klub s najvećom bazom navijača, ali predsednik Herbert Hajner istakao je sa govornice na godišnjoj skupštini da je ovo ipak poseban, istorijski dan za Bajern
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"Sada je i zvanično: svečano mogu da saopštim da imamo 500.000 članova“, objavio je Hajner u dvorani 'BMW park'. "Dakle, rekordni šampioni, rekordan broj članova, šampioni sa rekordnim brojem članova".
Kao simboličan znak zahvalnosti, predsednik je članu sa rednim brojem jedan - Hajneru Junglingu, uručio posebnu kriglu za pivo od pola litra, u Bavarskoj poznatoj kao 'hojbe'. On je takođe najavio da će Bajern tokom narednih dana nizom aktivnosti proslaviti ovaj veliki jubilej, a u središtu svih događaja biće upravo članovi kluba. Broj 500.000 pojaviće se na reklamnim panoima širom centra Minhena, kao i na Alijanc areni.
"Vi, naši dragi članovi, temelj ste Bajerna. Sve što smo izgradili počiva na vama“, poručio je Hajner.
Koliko je ova zajednica zaista moćna, najbolje pokazuju podaci o njenoj strukturi. Prosečna starost člana Bajerna iznosi 36 godina, gotovo četvrtina članova mlađa je od 18, a oko 70.000 ljudi je uz klub najmanje dve decenije, što će reći da u kontinuitetu plaćaju članarinu i pomažu klub.
Obelodanjeno je da nemački šampion ima članove u čak 152 zemlje sveta. Kada je reč o inostranstvu, najviše ih živi u Austriji, Švajcarskoj, Sjedinjenim Američkim Državama, Luksemburgu i Velikoj Britaniji. Među stranim gradovima prednjači Beč, a iza njega su Cirih i London.
"Naš moto 'Mia san Mia' ne poznaje granice. Vi, naši dragi članovi, činite ovaj broj, ovaj rekord, samim tim i naš klub“, zaključio je Hajner.
Prosečna članarina u Bajernu iznosi oko 50 evra, ne računajući jednokratnu upisnu taksu koja staje 15 evra i plaća se prilikom pristupa. Prostom računicom dolazi se do zaključka da se u klupsku kasu ove godine samo od članarina slilo oko 25.000.000 evra. U odnosu na 2025. broj članova porastao je skoro za 70.000 (još 1.000.000 od jednokratnih pristupnica). Radi se o zaista imresivnoj brojci, pogotovo ako se pogleda podatak da neki velikani, poput Fajenorda ili Flamenga, broje ukupno oko 85.000 članova.
Treba istaći da je Benfika nedavno izašla u javnost, saopštivši da ima 436.451 člana. To je čini drugom na svetu, računajući sve sportske kolektive, ne samo fudbalske. Slede River Plejt, Boka juniors, Šalke, Borusija Dortmund... Svi osim Rivera s manje od 300.000.
Kada je region u pitanju, Hajduk već neko vreme apsolutno dominira. Splićani su blizu cifre 115.000 i do sada su inkasirali preko 1.800.000 evra od članarina za 2026. godinu. Dinamo je navodno prebacio 70.000, dok su Zvezdine brojke poslednjih godina varirale između 15.000 i 25.000.
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BUNDESLIGA – 10. KOLO
Petak
Bajern Minhen - Keln 1:1 (1:1)
/Braun 37 - Mur 12/
Subota
15.30: (4,90) Borusija Menhengladbah (4,20) Borusija Dortmund (1,58) – MOZZART RELAX
15.30: (1,30) Bajer Leverkuzen (5,50) Paderborn (8,00) – MOZZART RELAX
15.30: (2,35) Ajntraht Frankfurt (3,70) Hofenhajm (2,65) – MOZZART RELAX
15.30: (3,45) Elverzberg (3,70) Frajburg (1,95) – MOZZART RELAX
15.30: (5,70) Union Berlin (4,60) RB Lajpcig (1,47) – MOZZART RELAX
18.30: (3,80) Šalke (3,80) Štutgart (1,82) – MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (2,60) Augzburg (3,70) Majnc (2,40) – MOZZART RELAX
17.30: (1,70) Verder (4,00) Hamburger (4,40) – MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama