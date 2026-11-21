KALAMATA - AEK (tip 2, kvota 1,32) - početak 18.30

Šampionski tim AEK-a očekuje gostovanej Kalamati koja je neporažena na poslednja tri meča u prvenstvu i kupu sa dve pobede i remijem. Tim Marka Nikolića će pokušati da prekine neugodnu seriju od četiri uzastopna poraza u gostima u svim takmičenjima.

ŠALKE - ŠTUTGART (tip 2, kvota 1,85) - početak 18.30 MOZZART RELAX

Tim iz Gelzenkirhena je u lošoj seriji od sedam uzastopnih utakmica bez pobede, ima dva remija i pet poraza. U goste mu stiže Štutgart koji je u poslednje četiri utakmice u svim takmičenjima upisao tri pobede uz poraz u Ligi šampiona od Galatasaraja.

💥💥💥💥💥

MOZZART RELAX radi za tebe – Gol do 10. minuta i tipovi 2+, 3+ i GG su odmah prošli

💥💥💥💥💥

TROMSE - VIKING (tip 2, kvota 1,80) - početak 14.00

Tromse nije u nekoj formi ali može da bude nezgodan po goste iz Stavangera koji se bore za titulu sa Bode Glimtom. Tromse je bez pobede u poslednjih pet kola prvenstva Norveške, dok je Viking dobio šest i izgubio samo jednu prvenstvenu utakmicu u sedam proteklih kola.

BORUSIJA (M) - BORUSIJA (D) (tip UG 3+, kvota 1,45) - početak 15.30 MOZZART RELAX

Posle serije od pet uzastopnih poraza u Bundesligi, Menhengladbah je počeo da pokazuje znake oporavka. U poslednja tri kola osvojio je četiri boda, ali je i dalje poslednji. Imenjak iz Dortmunda je uz Bajern i dalje neporažen u ligi, a u seriji je od sedam mečeva bez poraza u svim takmičenjima (pet pobeda i dva remija), na četiri poslednja gosti su igrali 3+.

ČELSI - LIDS (tip UG 3+, kvota 1,85) - početak 16.00 MOZZART RELAX

Ekipa iz Londona ima tri pobede i dva poraza na poslednjih pet susreta za bodove. Uz to, Plavci su dobili četiri od poslednjih šest utakmica sa timom iz Jorkšira. Lids je u poslednjih šest kola Premijer lige osvojio isto toliko bodova, uz tri remija, pobedu i dva poraza.

NAJTIPOVANIJI MEČEVI - mozzartbet.com