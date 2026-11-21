Za navijače oba tima je bitan prestiž i čast pobediti ljutog gradskog rivala, ali iskusni trener Betisa, Čileanac Manuel Pelegrini spušta loptu i kaže da bi više voleo da ne pobedi u seviljskom derbiju, a da može da igra u Ligi šampiona.

“Nikada nema favorita u derbijima. Možete pobediti u prethodnih devet derbija, a izgubiti u sledećem. Što se više osećate kao favorit, to je gore. Fudbal je najpopularniji sport na svetu jer ima toliko okolnosti koje ne stvaraju lako favorita, osim za veoma velike timove. Uvek bude mnogo iznenađenja. To je derbi između dva tima u dobroj formi. Sevilja se bori za evropska mesta, a mi dobro igramo u sva tri takmičenja“, rekao je trener Betisa.

18.30: (2,90) Sevilja (3,30) Betis (2,35) MOZZART RELAX

Na poslednja tri duela gradskih rivala, dve pobede ima Betis, uz remi.

“Za navijače, pobeda u svim derbijima bi bila veoma važna. Ako mi kažete da pobedim u derbijima i završim na 15. mestu, radije ne bih pobedio i završio četvrti ili peti i igrao u Ligi šampiona. Važno je biti dosledan da bi se postigle stvari, a to uključuje i pokušaj pobede u derbijima jer znamo da je to drugačija vrsta utakmice za sve navijače“.

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Pelegrini za ovaj meč neće računati na pojačanje iz Reala Danija Sebaljosa, kao ni na Morantea. Parot će biti u špicu, dok će iza da preti veteran Isko.

Za Luis Garsiju Plazu, novog trenera Sevilje, ovo je najlepši derbi u Španiji.

“To je nešto što sam želeo da doživim. Ovo je derbi svih derbija, nema druge utakmice poput ove. Real Madrid–Atletiko se približava, ali ova je posebnija. Veoma smo dobro pozicionirani na tabeli, to takođe doprinosi dobroj atmosferi. Čak i da je obrnuto, u derbijima je konkurencija uvek žestoka, svaki detalj je važan“, istakao je Plaza.

21.00: (1,17) Real Madrid (6,75) Selta (14,0) MOZZART RELAX

Sevilja će biti lišena usluga Alfona, Karmone, Migela Sijere i Markaa. Sevilja je samo jednom na poslednja četiri meča dobila zeleno-bele na Sančez Pishuanu.

PRIMERA – 13. KOLO

Petak

Atletik Bilbao - Espanjol 0:1 (0:0)

/Roberto 66/

Subota

14.00: (2,20) Alaves (3,15) Deportivo La Korunja (3,35) MOZZART RELAX

16.15: (1,93) Rajo Veljakano (3,40) Valensija (3,80) MOZZART RELAX

18.30: (2,90) Sevilja (3,30) Betis (2,35) MOZZART RELAX

21.00: (1,17) Real Madrid (6,75) Selta (14,0) MOZZART RELAX

Nedelja

14.00: (1,20) Barselona (6,25) Viljareal (12,0) MOZZART RELAX

16.15: (3,05) Rasing Santander (3,90) Sosijedad (2,05) MOZZART RELAX

18.30: (1,80) Osasuna (3,45) Malaga (4,40) MOZZART RELAX

21.00: (5,90) Hetafe (3,80) Atletiko Madrid (1,55) MOZZART RELAX

Ponedeljak

21.00: (2,20) Levante (3,50) Elče (3,00) MOZZART RELAX

***kvote su podložne promenama