Upravni odbor FIBA Evrope zvanično je potvrdio da se status reprezentativnih i klupskih selekcija iz Rusije i Belorusije u međunarodnim takmičenjima neće menjati ni u narednom periodu, dok će timovi iz Izraela svoje mečeve u kojima formalno imaju ulogu domaćina i dalje igrati van svoje zemlje, na neutralnim terenima.

Ova odluka doneta je nakon zasedanja rukovodstva evropskog ogranka Svetske košarkaške federacije, na kojem su razmatrana najvažnija bezbednosna i organizaciona pitanja. Podsetimo, ruski i beloruski nacionalni timovi, kao i klubovi iz ovih zemalja, nalaze se pod suspenzijom još od 2022. godine, kada su isključeni iz svih takmičenja pod okriljem svetske kuće košarke nakon početka ratnih sukoba u Ukrajini.