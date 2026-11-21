FIBA i dalje drži Ruse pod suspenzijom
Vreme čitanja: 2min | sub. 21.11.26. | 15:11
Odluka doneta je nakon zasedanja rukovodstva evropskog ogranka Svetske košarkaške federacije
Upravni odbor FIBA Evrope zvanično je potvrdio da se status reprezentativnih i klupskih selekcija iz Rusije i Belorusije u međunarodnim takmičenjima neće menjati ni u narednom periodu, dok će timovi iz Izraela svoje mečeve u kojima formalno imaju ulogu domaćina i dalje igrati van svoje zemlje, na neutralnim terenima.
Ova odluka doneta je nakon zasedanja rukovodstva evropskog ogranka Svetske košarkaške federacije, na kojem su razmatrana najvažnija bezbednosna i organizaciona pitanja. Podsetimo, ruski i beloruski nacionalni timovi, kao i klubovi iz ovih zemalja, nalaze se pod suspenzijom još od 2022. godine, kada su isključeni iz svih takmičenja pod okriljem svetske kuće košarke nakon početka ratnih sukoba u Ukrajini.
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Istovremeno, zbog složene bezbednosne situacije na Bliskom istoku, izraelski predstavnici i dalje nemaju dozvolu da evropske utakmice organizuju pred svojim navijačima, pa će nastaviti da nastupaju na neutralnim lokacijama širom Starog kontinentna.
Pored ovih ključnih odluka, čelnici FIBA Evrope razmatrali su i aktuelne procese vezane za reorganizaciju igre pod obručima u Velikoj Britaniji, kao i nove razvojne projekte namenjene sudijskoj organizaciji. U zvaničnom saopštenju borda detaljno su navedeni svi zaključci sa sednice.
„Odbor je saslušao izveštaj o statusu radne grupe FIBA koja, u koordinaciji sa organizacijom UK Sport i ključnim akterima britanske košarke, nastavlja rad na osnivanju novog Košarkaškog saveza Velike Britanije. Status ruskih i beloruskih timova u takmičenjima FIBA Evrope ostaje nepromenjen. Izraelski timovi će nastaviti da igraju svoje domaće utakmice na neutralnim terenima. Predstavljeni su i izveštaji o napretku svih tekućih razvojnih projekata, a Odbor je odobrio predlog za novu prijavu u okviru programa Erasmus+, pod nazivom Hand Off, koji će imati za cilj kvalitetnije regrutovanje, edukaciju i zadržavanje košarkaških sudija širom Evrope”, navodi se u saopštenju.