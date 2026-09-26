Kejn želi Zlatnu loptu, ali i "skalp" Španaca, Englezi ne žele da kopiraju stil Furije

Tomasu Tuhelu nije lako posle ugašene letnje vatre. Iako treće mesto na svetu svakako nije neuspeh, za večito ambiciozne Engleze to nije dovoljno, mada on kaže da ne očekuje da na tribinama bude bilo kakvih negativnih konotacija vezanih za "neuspeh" na Mundijalu.

"Bio bih jako iznenađen ako bi se pojavile bilo kakve asocijacije na treće mesto i incident iz 85. minuta polufinala, uperene protiv nas i našeg tima. To bi me mnogo iznenadilo", priznao je nemački stručnjak uoči okršaja sa Furijom.

20.45: (2,95) Engleska (3,40) Španija (2,40)

Bivši strateg Čelsija i Pari Sen Žermena jasno je označio glavne atribute španske igre i naglasio koliko je "teško kreirati bilo šta protiv njih".

"Oni su majstori da odlažu napad protivnika. Guraju vas stalno u širinu odakle mogu da iniciraju svoj presing. Španija vam otežava da igrate meč visokim intenzitetom. Oni su srećni što mogu da kontrolišu loptu i ritam. Svakako može da perioda kada ćemo patiti i morati da patimo, ali i onih kada mi dominiramo i namećemo stvari koje nas čine jakima. Hajde da vidimo šta će se na terenu dogoditi", dodao je Tuhel.

Od igrača koje je imao na raspolaganju letos na Mundijalu, sada je tu njih 15. Usledio je talas otkaza zbog povreda, pa Gordi Albion svakako neće biti u najjačem sastavu na ovom susretu.

Osim Kola Palmera i njegovog izostanka, o kojem je posebno pričao, Tuhel neće moći da računa i na Deklana Rajsa, Tina Livramenta, Markusa Rašforda i Kobija Mainua, koji su takođe otkazali pozive zbog povreda. Kada se tom spisku doda još niz povređenih kao što su Den Burn, Din Henderson, Ris Džejms, Đed Spens i Džon Stouns, jasno je koliko su domaćini oslabljeni, u odnosu na Špance koji su samo bez tandema Barselone, Đoana Garsije i Gavija, prvog zbog povrede, a drugog zbog suspenzije.

Proteklih dana se pričalo i o izvesnom bojkotu od strane pojedinih igrača, ali Tuhel kaže da nije zabrinut time što pojedini igrači stavljaju obaveze prema klubu iznad onih prema reprezentaciji.

"Kada sam ja bio u klupskom fudbalu, koristio sam termin 'međunarodna pauza', ali kada to čujete sa druge strane, slika je sasvim drugačija. To je takmičarsko okruženje, ali i ono čiji deo igrači vole da budu. Tako izgleda zajedništvo i bratstvo, to smo stvorili od prošlog septembra u kvalifikacijama. I nikada neće biti kompromisa oko toga. Nećemo dozvoliti da se to negativno uvuče među nas i pre svega taj osećaj da igrači ne žele da dođu. Fokusiramo se na momke koji apsolutno žele da igraju za Englesku", jasan je selektor Engleske.

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Jedan od onih od kojih se uvek očekuje da isporučuje golove je svakako Hari Kejn. Kandidat za Zlatnu loptu, uzdanica tima Engleske, ali i on kaže da između dva tima, Engleske i Španije postoji značajna razlika u stilu igre.

"To je kultura Španije, da igraju u izvesnim stilom već sa pet, šest ili sedam godina, pa dok ne postanu profesionalci. U Engleskoj nije baš tako. To ne znači da mi ne možemo da igramo pod pritiskom ili da držimo loptu, imamo još mnogo izuzetnih tehničara, ali i mi imamo snage koje oni nemaju, fizičku nadmoć, brzinu i snagu. To kako mi vršimo pritisak i dobijamo duele, to je stil Premijer lige. Mislim da možemo da kombinujemo oba stila. Nismo tim koji igra kao Španija, ali imamo snage koje ćemo pokazati ovaj put", poručio je kapiten Engleske.

20.45: (3,15) Češka (3,45) Hrvatska (2,25)

Još jedna od stvari u fokusu biće duel Kejna i Lamina Jamala, kao pretendenata na priznanje najboljeg igrača na svetu. Kejn kaže da je svestan da je ova godina jedinstvena prilika za njega.

"Ovo je najveća šansa u mojoj karijeri, bez dileme. Mislim da sam o tome sasvim otvoreno pričao. ovo mi je bez dileme bila najbolja godina, ali i u smislu igara i trofeja. Bilo bi sjajno dobiti takvo priznanje. Znam da se o tome dosta govori i da će se pričati i narednog meseca, sve dok se pobednik ne objavi. Bio bih jako ponosan da pobedim. Mislim da sam uradio mnogo velikih stvari u ovih godinu dana na koje sam ponosan. Ipak, sve zavisi od mišljenja drugih. Ostalo je još nekih mesec dana, a moj fokus je sada na tome da pomognem reprezentaciji da pobedi", iskren je napadač Bajerna.

U poslednje vreme, Španci su bili daleko uspešniji u međusobnim okršajima, iako u ukupnom skoru Engleska u pobedama vodi sa 14-11 uz tri remija. Na poslednjih devet mečeva, Španci su slavili šest puta, dva puta je pobedila Engleska, a jednom je bilo nerešeno. U Ligi nacija igrali su pre osam godina upravo u ovom jesenjem ciklusu, Španci su slavili kao gosti sa 2:1, ali su im Englezi uzvratili u oktobru trijumfom od 3:2. Poslednji meč u finalu Euro 2024. dobila je Španija sa 2:1.

MOGUĆE POSTAVE

ENGLESKA (4-2-3-1): Pikford - Kvansa, Konsa, Gei, O'Rajli - Anderson, Belingem - Saka, Rodžers, Gordon - Kejn.

ŠPANIJA (4-2-3-1): Simon - E. Garsija, Kubarsi, Laport, Kukurelja - Rodri, Pedri - Jamal, Olmo, N. Vilijams - Ojarzabal.

LIGA NACIJA, A DIVIZIJA – 1. KOLO

Petak

GRUPA 1

Italija - Belgija 0:2 (0:1)

/Godts 20, Lukebakio 69/

Turska - Francuska 0:1 (0:0)

/Embape 54/

Subota

GRUPA 3

20.45: (2,95) Engleska (3,40) Španija (2,40)

20.45: (3,15) Češka (3,45) Hrvatska (2,25)

***kvote su podložne promenama

Četvrtak

GRUPA 2

Srbija - Grčka 1:2 (1:0)

/Živković 4 - Colis 74, Duvikas 90+5/

Holandija - Nemačka 1:1 (0:1)

/Gakpo 90+2 - Nmeča 32/