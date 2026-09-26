Reakcije na presudu Sitiju: Norvežani štite Halanda, Irci reklamiraju letove, Rodri veruje u nevinost

Norvežani su odlučili da sa konferencije za medije pred sutrašnju utakmicu sa Portugalijom povuku Erlinga Halanda, kako bi sačuvali svog najboljeg igrača od neprijatnih pitanja pred važnu utakmicu. Umesto Sitijevog golgetera, uz selektora Stale Solbakena pred novinarima će biti Fredrik Aursens i Andreas Šjelderup.

Doskorašnji kapiten Građana, Rodri, nije bio te sreće da izbegne rafal novinarskih pitanja. Njega je vest o presudi dočekala na španskoj konferenciji za medije pred meč sa Engleskom, održanoj na Vembliju. Teže nije moglo, ali se iskusni vezista dobro snašao.

"Prošli smo kroz identičan pravni proces 2020. godine, samo je sada drugi tužilac. Klub je sve vreme tvrdio da ćemo se izvući i na kraju smo oslobođeni optužbi. U prvostepenoj odluci je Mančester Siti proglašen krivim, baš kao i sada, ali se nadam da će pravda opet biti zadovoljena. Dobro poznajem klub, i tada su nas uveravali da je sve rađeno ispravno", izjavio je novi fudbaler Barselone.

Dodao je Rodri i da ne brine zbog mogućnosti da Mančester Sitiju budu oduzete titule.

"Kada vidite sve te ljude u klubu koji su naporno radili kako bismo postigli uspeh, znate da ono što smo ostvarili niko ne može da nam oduzme. To nije kupljeno novcem, već trudom i zajedništvom. Sve što smo postigli bilo je zasluženo. Obeležili smo jednu od velikih era engleskog fudbala. Verujem da je kub nevin, sve ovo smo već prošli 2020. godine".