Reakcije na presudu Sitiju: Norvežani štite Halanda, Irci reklamiraju letove, Rodri veruje u nevinost
Vreme čitanja: 3min | sub. 26.09.26. | 10:11
Javio se čak i gradonačelnik Njujorka
Teški dani predstoje Mančester Sitiju. Klub je proglašen krivim po 114 od 115 optužbi za finansijske malverzacije i sada čeka izricanje kazne. Vrlo je moguće da ona bude "samo" novčana, mada je mnogo onih koji priželjkuju oduzimanje bodova Građanima, pa i titula.
Među prvima se s takvim predlogom javio bivši štoper Mančester Junajteda, Rio Ferdinand, a brzo po objavi ove vesti na čuvenom Atletiku, krenula je lavina reakcija po društvenim mrežama. Ali, i u realnom životu.
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Norvežani su odlučili da sa konferencije za medije pred sutrašnju utakmicu sa Portugalijom povuku Erlinga Halanda, kako bi sačuvali svog najboljeg igrača od neprijatnih pitanja pred važnu utakmicu. Umesto Sitijevog golgetera, uz selektora Stale Solbakena pred novinarima će biti Fredrik Aursens i Andreas Šjelderup.
Doskorašnji kapiten Građana, Rodri, nije bio te sreće da izbegne rafal novinarskih pitanja. Njega je vest o presudi dočekala na španskoj konferenciji za medije pred meč sa Engleskom, održanoj na Vembliju. Teže nije moglo, ali se iskusni vezista dobro snašao.
"Prošli smo kroz identičan pravni proces 2020. godine, samo je sada drugi tužilac. Klub je sve vreme tvrdio da ćemo se izvući i na kraju smo oslobođeni optužbi. U prvostepenoj odluci je Mančester Siti proglašen krivim, baš kao i sada, ali se nadam da će pravda opet biti zadovoljena. Dobro poznajem klub, i tada su nas uveravali da je sve rađeno ispravno", izjavio je novi fudbaler Barselone.
Dodao je Rodri i da ne brine zbog mogućnosti da Mančester Sitiju budu oduzete titule.
"Kada vidite sve te ljude u klubu koji su naporno radili kako bismo postigli uspeh, znate da ono što smo ostvarili niko ne može da nam oduzme. To nije kupljeno novcem, već trudom i zajedništvom. Sve što smo postigli bilo je zasluženo. Obeležili smo jednu od velikih era engleskog fudbala. Verujem da je kub nevin, sve ovo smo već prošli 2020. godine".
Pored Ria Ferdinanda, oduzimanju trofeja Građanima nada se i bivši golman Mančester Junajteda, David De Hea. Španac se tituli u Premijer ligi radovao 2013, a možda mu budu dodate još čak tri! Iz 2012, 2018. i 2021.
"Pa... Hajde da pričamo. Koliko sam onda ja titula Premijer lige osvojio?", napisao je De Hea, koji je u međuvremenu prešao u Fjorentinu, na svom X profilu.
Na ovu temu javio se čak i gradonačelnik Njujorka, Zohran Kvame Mamdani. Njegova poruka na društvenim mrežama je bio samo broj 114, a kako ne krije da je navijač Arsenala, jasno je na šta misli.
Ako bi zaista došlo do oduzimanja titula, Tobdžijama bi pripale dve, za sezone 2022/23 i 2023/24. Ovajdio bi se i Liverpul, poput Mančester Junajteda, sa tri nova trofeja državnog prvaka. Za sezone 2013/14, 2018/19 i 2021/22.
Ima, naravno, i veliki broj šaljivih objava na ovu temu. Među boljima je reakcija aerodroma u Dablinu, koji je poručio navijačima Mančester Sitija u Irskoj da ne očajavaju.
"Dobra vest za navijače Mančester Sitija u Irskoj: nudimo direktne letove za Luton, Birmingem, Bristol, Bredford i Kardif", piše na njihovom zvaničnom X profilu kao jasna aluzija na mogućnost da Mančester Siti ispadne (ili bude izbačen) iz Premijer lige.