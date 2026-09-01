Ken isterao svoje, a Fjorentini uterao u kasu 30.000.000 uz mogućih još 5.000.000
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 19:58
Reprezentativac Italije dobio transfer u Komo
Budi bezobrazan i dobićeš šta hoćeš. Tako smo naslovili prethodnu vest o Mejzeu Kenu, a u finišu prelaznog roka u Seriji A stigla je i zvanična potvrda. Napadač Fjorentine dobio je transfer u Komo na kojem je insistirao i zbog kog je odbijao da trenira prethodnih dana.
Nisu ni Ljubičasti ostali praznih šaha, pošto će im se u kasu sliti možda i čitavih 35.000.000 evra. Po formuli: 5.000.000 za pozajmicu do kraja sezone, 25.000.000 za obavezan otkup narednog leta, a još 5.000.000 ukoliko reprezentativac Italije ispuni određene bonuse. U pitanju je iznos više nego duplo veći od plaćenog Juventusu pre dva leta, kada je Ken doveden u Firencu za 14.500.000 evra. Ovo obeštećenje je potencijalno, čak, veće i od 30.000.000 koje su Torinezi svojevremeno platili Evertonu.
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Jasno je bilo da pod takvim uslovima Fjorentina neće zapinjati da zadrži nezadovoljnog igrača, a brzo je i reagoval da pronađe zamenu. Nešto ranije danije danas ozvaničen je dolazak Beta iz Evertona za 18.000.000, kao i krilnog napadača Pedra Gonsalvesa - Pota iz Sporting Lisabona, u kojem je uz golove redovono beležio i asistencije. U moru igrača koje je klub iz Firence doveo ovog leta stigao je i Aliju Endžije iz Torina, takođe krilni napadač. Ozbiljan remont napravljen je na Artemio Frankiju.
Ken je imao ozbiljnu ulogu prethodne dve godine, i ovu sezonu otvorio je pogotkom protiv Beneventa u Kupu Italije, ali je zov Lige šampiona ipak bio prejak da bi ga odbio. Dobio je Sesk Fabregas veliko pojačanje za ozbiljne izazove koji ga čekaju.
"Mojze je odličan igrač, spreman da odmah doprinese. Iskusan je, ali takođe ima prostora da još napreduje jer je gladan golova i uspeha. Izuzetno je snažan, brz, ima sposobnost da predvodi napad i sigurno će unaprediti našu igru. Jedva čekam da ga vidim na terenu", izjavio je Fabregas.
Transfer Mojzea Kena u Komo je deo lančane reakcije u koju spada pomenuti dolazak Beta u Fjorentinu, ali i odlazak Nikolasa Kina sa popularnog jezera u Borusiju Menhengladbah.