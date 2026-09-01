Ken isterao svoje, a Fjorentini uterao u kasu 30.000.000 uz mogućih još 5.000.000

Jasno je bilo da pod takvim uslovima Fjorentina neće zapinjati da zadrži nezadovoljnog igrača, a brzo je i reagoval da pronađe zamenu. Nešto ranije danije danas ozvaničen je dolazak Beta iz Evertona za 18.000.000, kao i krilnog napadača Pedra Gonsalvesa - Pota iz Sporting Lisabona, u kojem je uz golove redovono beležio i asistencije. U moru igrača koje je klub iz Firence doveo ovog leta stigao je i Aliju Endžije iz Torina, takođe krilni napadač. Ozbiljan remont napravljen je na Artemio Frankiju.

Ken je imao ozbiljnu ulogu prethodne dve godine, i ovu sezonu otvorio je pogotkom protiv Beneventa u Kupu Italije, ali je zov Lige šampiona ipak bio prejak da bi ga odbio. Dobio je Sesk Fabregas veliko pojačanje za ozbiljne izazove koji ga čekaju.

"Mojze je odličan igrač, spreman da odmah doprinese. Iskusan je, ali takođe ima prostora da još napreduje jer je gladan golova i uspeha. Izuzetno je snažan, brz, ima sposobnost da predvodi napad i sigurno će unaprediti našu igru. Jedva čekam da ga vidim na terenu", izjavio je Fabregas.

Transfer Mojzea Kena u Komo je deo lančane reakcije u koju spada pomenuti dolazak Beta u Fjorentinu, ali i odlazak Nikolasa Kina sa popularnog jezera u Borusiju Menhengladbah.