Poštena i iskrena Borusija: Envaneri, doveli smo te jer nam se povredio igrač

Envaneri se pre četiri godine kako se upisao u istorijske almanahe kao najmlađi debitant u istoriji Premijer lige (15 godina i 28 dana). Ali karijera Nigerijca rođenog u Engleskoj nije se razvijala kako se očekivalo, a kad je Mikel Arteta rešio da žrtvuje estetiku kako bi krenuo po titulu, 19-godišnji ofanzivni vezni je pao u ne drugi, već u treći plan. Pa je stoga morao da potraži pojas za spasavanje kako ne bi sasvim potonuo i pronašao ga je u Dortmundu.

Tinejdžer je odigrao svega 927 minuta u prošloj sezoni. Računajući tu otprilike polovinu minuta koje je sakupio igrajući na pozajmici u Olimpiku iz Marselja. U timu Tobdžija koji su se rvali za titulu nije imao mesta. Sa Robertom de Zerbijem je na Velodromu ima određeni dogovor, ali kada je novi trener Totenhema dobio otkaz u Marselju početkom februara, Envaneri je skrajnut. Poslednje minute upisao je još u aprilu.

Nadao se novoj šansi na Emirejtsu, kad je postalo jasno da je neće dobiti okrenuo se drugim solucijama. A Dortmund je poslednjih sezona koristio mnogim mladim momcima da karijeru lansiraju ka vrhu. Ako se koncentrišemo samo Engleze dovoljno je da bacimo pogled na Džuda Belingema, Džejdona Sana ili Džejmija Gitensa.

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Istina, njih je Borusija kupila. Envaneri je stigao na pozajmicu, koja će klub iz Dortmunda koštati svega 5.000.000 evra, sa sve njegovom godišnjom platom.

Druga opcija Borusije bio je 19-godišnji Marsel Regula iz Gornjik Zaglebja, njega su ovog leta tražili i Keln, Fajenord, Midtjiland i Barnli koji je Poljacima i nudio 5.000.000 evra. Ali Dortmund je hteo neko sigurnije rešenje. I dobio ga je u Envaneriju.