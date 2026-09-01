Nenad Minaković četvrti put sudi Večiti derbi
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 20:46
Određeni arbitri predstojećeg duela Crvene zvezde i Partizana
Poznato je da će se 180. Večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana igratu u nedelju od 19 časova na stadionu Rajko Mitić, a Fudbalski savez Srbije ovog utorka saopštio je i ko će biti arbitri tog duela.
Po četvrti put u karijeri glavni sudija najveće utakmice domaćeg fudbala biće Nenad Minaković iz Novog Sada. Na terenu će mu pomagati Nikola Borović i Boško Božović, dok će u VAR sobi biti Momčilo Marković i Milan Šutulović.
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Minaković je prethodno imao glavnu reč u okršaju fudbalera Crvene zvezde i Partizana prošle sezone u septembarskoj pobedi crveno-belih u Humskoj ulici sa 2:1. Pre toga je sudio duel najvećih domaćih klubova februara 2025, kada je bilo 3:3 na Marakani, a debitovao je sa pištaljkom u Večitom derbiju decembra 2023, kada je Partizan kao domaćin pobedio sa 2:1.
Predstojeći susret Crvene zvezde i Partizana igra se u okviru osmog kola Mozzart Bet Superlige. Crvena zvezda je u dosadašnjih pet utakmica sakupila maksimalnih 15 bodova i deli prvo mesto na tabeli sa Vojvodinom, koja ima isti učinak, ali iz dve utakmice više. Partizan je na 11. mestu sa sedam bodova iz šest mečeva.
I jednima i drugima tri boda u nedelju bila bi od ogromnog značaja za samopouzdanje ekipe. Crveno-belima pred start Lige konferencije, posle bolnih poraza od Hapoel Ber Ševe i Viktorije Plzenj u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope, a crno-belima posle očajnog starta sezone.