Nenad Minaković četvrti put sudi Večiti derbi

Minaković je prethodno imao glavnu reč u okršaju fudbalera Crvene zvezde i Partizana prošle sezone u septembarskoj pobedi crveno-belih u Humskoj ulici sa 2:1. Pre toga je sudio duel najvećih domaćih klubova februara 2025, kada je bilo 3:3 na Marakani, a debitovao je sa pištaljkom u Večitom derbiju decembra 2023, kada je Partizan kao domaćin pobedio sa 2:1.

Predstojeći susret Crvene zvezde i Partizana igra se u okviru osmog kola Mozzart Bet Superlige. Crvena zvezda je u dosadašnjih pet utakmica sakupila maksimalnih 15 bodova i deli prvo mesto na tabeli sa Vojvodinom, koja ima isti učinak, ali iz dve utakmice više. Partizan je na 11. mestu sa sedam bodova iz šest mečeva.

I jednima i drugima tri boda u nedelju bila bi od ogromnog značaja za samopouzdanje ekipe. Crveno-belima pred start Lige konferencije, posle bolnih poraza od Hapoel Ber Ševe i Viktorije Plzenj u kvalifikacijama za Ligu šampiona i Ligu Evrope, a crno-belima posle očajnog starta sezone.