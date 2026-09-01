Sedam meseci kasnije stigla zamena za Lukmana: Profesor Sartori ostavio 'špijune' u Atalanti
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 19:58
Džonatan Rou stigao u Bergamo za 5.000.000 + 35.000.000 evra, ali i dete Boginje iz U23 tima
Mogao je Džonatan Rou da bude idealna zamena za Rafaela Leaa. Samo što Milan uopšte nije razmišljao u tom pravcu niti bio u priči za potpis eksplozivnog, engleskog krila. Ali bila je Atalanta. Upornošću, metodom korak po korak, pojačavanjem ponude izborila se za popunu goruće pozicije levog krila.
Ostala je praznina na tom delu terena još zimus, kada je početkom februara Boginja prodala Atletiko Madridu Ademolu Lukmana za 35.000.000 evra. Sedam meseci kasnije stigla je zamena kojoj ne treba suditi na osnovu brojki u ligama petice, već kvaliteta koji se krije u tim nogama.
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Atalanta je 22. avgusta ponudila Bolonji 30.000.000 evra za Roua, ali dobila odgovor da Rosoblu ne namerava da prodaje ključne igrače. Dva dana kasnije, Atalanta je pojačala ponudu i pred klub sa Renato Dal'Are stavila 35.000.000 evra i bonuse. Nije bilo dovoljno. Na kraju je Bolonja popustila pred plaćenom pozajmicom od 5.000.000 i obaveznim otkupom od 35.000.000 evra.
Ali tu nije kraj. U čitavoj priči postoji još jedan detalj. Dete iz Atalantinog U23 tima, 20-godišnji ofanzivni vezista Federiko Kaza preselio se u Bolonju kao deo finalnog paketa. I mnogima bi ovaj "sitan" dodatak mogao da promakne. Ipak, poznajući lik i delo alfe i omege sportskog sektora Bolonje, Đovanija Sartori (69), Kaza nije nasumično izabran.
Sartori je čovek-softver koji odlično poznaje svu klinčadiju po Italiji. A uz to je od 2014. do 2022. bio sve i svja u Atalanti, sagradivši Đanpjeru Gasperiniju tim od kojeg je ovaj napravio jedan od najubitačnijih napada ne samo Italije, već i Evrope. Za osam godina u Atalanti bilo bi čudo da nije pustio korenje, da na Gevis stadionu nije ostavio ljude od poverenja koji mogu da mu šapnu kada se omladinskom pogonu i po mlađim kategorijama pojave talentovana deca na koju vredi obratiti pažnju. I tako je Kaza završio na Dal'Ari.
Uz ozbiljnu finansijsu injekciju koja je čeka narednog leta (biće Rou jedan od pet najsupljih transfera u istoriji Rosoblua), Bolonja je pronašla zamenu koja bi mogla da bude dostojna. U Emilija Romanju stiže Samjuel Embangula, krilo Verdera i bivši član Juventusa. Pozajmica 23-godišnjeg Belgijanca koštaće 2.000.000 evra, a potencijalni otkup postavljen je na 12.500.000.
Embangula je prošlog leta, nakon sezone sa 23 nastupa (samo 699 minuta), tri gola i četiri asistencije, otišao iz Juventusa u Bremen za 10.000.000 evra, da bi prošle sezone u Bundesligi upisao takođe tri gola i četrii asistnecije na 26 mečeva, odnosno na 1.169 minuta provedenih u igri.