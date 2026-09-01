Sedam meseci kasnije stigla zamena za Lukmana: Profesor Sartori ostavio 'špijune' u Atalanti

Atalanta je 22. avgusta ponudila Bolonji 30.000.000 evra za Roua, ali dobila odgovor da Rosoblu ne namerava da prodaje ključne igrače. Dva dana kasnije, Atalanta je pojačala ponudu i pred klub sa Renato Dal'Are stavila 35.000.000 evra i bonuse. Nije bilo dovoljno. Na kraju je Bolonja popustila pred plaćenom pozajmicom od 5.000.000 i obaveznim otkupom od 35.000.000 evra.

Ali tu nije kraj. U čitavoj priči postoji još jedan detalj. Dete iz Atalantinog U23 tima, 20-godišnji ofanzivni vezista Federiko Kaza preselio se u Bolonju kao deo finalnog paketa. I mnogima bi ovaj "sitan" dodatak mogao da promakne. Ipak, poznajući lik i delo alfe i omege sportskog sektora Bolonje, Đovanija Sartori (69), Kaza nije nasumično izabran.

Sartori je čovek-softver koji odlično poznaje svu klinčadiju po Italiji. A uz to je od 2014. do 2022. bio sve i svja u Atalanti, sagradivši Đanpjeru Gasperiniju tim od kojeg je ovaj napravio jedan od najubitačnijih napada ne samo Italije, već i Evrope. Za osam godina u Atalanti bilo bi čudo da nije pustio korenje, da na Gevis stadionu nije ostavio ljude od poverenja koji mogu da mu šapnu kada se omladinskom pogonu i po mlađim kategorijama pojave talentovana deca na koju vredi obratiti pažnju. I tako je Kaza završio na Dal'Ari.

Uz ozbiljnu finansijsu injekciju koja je čeka narednog leta (biće Rou jedan od pet najsupljih transfera u istoriji Rosoblua), Bolonja je pronašla zamenu koja bi mogla da bude dostojna. U Emilija Romanju stiže Samjuel Embangula, krilo Verdera i bivši član Juventusa. Pozajmica 23-godišnjeg Belgijanca koštaće 2.000.000 evra, a potencijalni otkup postavljen je na 12.500.000.

Embangula je prošlog leta, nakon sezone sa 23 nastupa (samo 699 minuta), tri gola i četiri asistencije, otišao iz Juventusa u Bremen za 10.000.000 evra, da bi prošle sezone u Bundesligi upisao takođe tri gola i četrii asistnecije na 26 mečeva, odnosno na 1.169 minuta provedenih u igri.