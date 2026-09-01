Zvezdina stotka na startu priprema: Džons i Vajler Beb dirigovali sa 16 asistencija

Bila je to trening utakmica bez prisustva publike u kojoj španski stručnjak nije mogao da računa na ček sedmoricu igrača. Izostali su Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Nikola Đurišić, Stefan Miljenović, Čima Moneke, Ebuka Izundu i David Kramer.

Najistaknutiji pojedinac u ubedljivom trijumuf bio je Patrik Boldvin sa 23 poena, pratio ga je Semi Odželej sa 18, Džordan Nvora je ubacio šesnaest, kod je društvo dvocifrenih igrača u Zvezdinom timu zaokružio Tajson Karter sa 12 poena. Kris Džons i Nik Vajler Beb su sjajno razigravali saigrače, te su obojica meč završili sa po osam asistencija. Minute u crveno-belom dresu upisali su i tinejdžeri Sava Đurić i Jovan Bikić.

Beogradski tim će se već za tri dana obreti na Kritu i učestvovati na vrlo kvalitetnom turniru gde će joj rival u polufinalu biti milanska Olimpija, dok će duel za prvo ili treće mesto odigrati protiv Olimpijakosa ili Fenerbahčea 5. septembra. Šest dana kasnije Zvezda će imati kontrolne utakmice u Nikoziji i to protiv Olimpijakosa i Arisa koji predvodi Vasilis Sapnulis. Još jedna provera sa Arisom očekuje je protiv Arisa u dvorani Aleksandar Nikolić.