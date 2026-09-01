Zvezdina stotka na startu priprema: Džons i Vajler Beb dirigovali sa 16 asistencija
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 20:36
Najefikasniji pojedinac u trijumfu protiv Mladosti bio je Patrik Boldvin
Još nešto više od tri nedelje ostalo je Crvenoj zvezdi do zvaničnog početka takmičarske sezone. Crveno-beli će premijeru imati u Evroligi 24. septembra protiv Žalgirisa u Beogradu, a danas su odigrali prvu u seriji primremnih utakmica koje ih očekuju.
Izabranici Ibona Navara pobedom su startovali pripremni period, pošto su u hali „Aleksandar Nikolić“ savladali ekipu Mladosti rezultatom 102:68.
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Bila je to trening utakmica bez prisustva publike u kojoj španski stručnjak nije mogao da računa na ček sedmoricu igrača. Izostali su Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Nikola Đurišić, Stefan Miljenović, Čima Moneke, Ebuka Izundu i David Kramer.
Najistaknutiji pojedinac u ubedljivom trijumuf bio je Patrik Boldvin sa 23 poena, pratio ga je Semi Odželej sa 18, Džordan Nvora je ubacio šesnaest, kod je društvo dvocifrenih igrača u Zvezdinom timu zaokružio Tajson Karter sa 12 poena. Kris Džons i Nik Vajler Beb su sjajno razigravali saigrače, te su obojica meč završili sa po osam asistencija. Minute u crveno-belom dresu upisali su i tinejdžeri Sava Đurić i Jovan Bikić.
Beogradski tim će se već za tri dana obreti na Kritu i učestvovati na vrlo kvalitetnom turniru gde će joj rival u polufinalu biti milanska Olimpija, dok će duel za prvo ili treće mesto odigrati protiv Olimpijakosa ili Fenerbahčea 5. septembra. Šest dana kasnije Zvezda će imati kontrolne utakmice u Nikoziji i to protiv Olimpijakosa i Arisa koji predvodi Vasilis Sapnulis. Još jedna provera sa Arisom očekuje je protiv Arisa u dvorani Aleksandar Nikolić.