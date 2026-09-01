Willkommen! Sad i Juve ima svog 'Felera'
Vreme čitanja: 2min | uto. 01.09.26. | 20:08
Nik Voltemade predstavljen u Torinu
Malo ko je ovome mogao da se nada - posle samo godinu dana provedenih na Sent Džejmsis parku, drugo na listi najskupljih pojačanja u istoriji Njukasla napustilo je klub.
Pravo niotkuda pre tri-četiri dana pojavila se mogućnost da Nik Voltemade (24) promeni sredinu. Javili su se Borusija Dortmund, RB Lajpcig, Napoli, Štutgart, ali Juventus je očito bio najbrži, najkonkretniji i ekspresno završio posao.
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Prema izveštajima iz Italije radi se o 'suvoj' pozajmici, bez prava otkupa na kraju sezone. Stara dama je preuzela obavezu na sebe da isplaćuje kompletnu platu Nemcu, dok će Njukaslu na konto obeštećenja iskeširati 3.600.000 evra, plus 500.000 kroz bonuse zavisne od učinka.
Juve je jako dugo tragao za napadačima koji će da odmene Dušana Vlahovića i Loisa Opendu. Posle dugih i napornih pregovora, početkom avgusta meseca od Pari Sen Žermena je otkupljen Randal Kolo Muani, da bi evo poslednjeg dana prelaznog roka stigao i Voltemade. U međuvremenu pominjali su se Aleksander Serlot, Žan Filip Mateta, pa i Ermedin Demirović.
Kolo Munani i Nik Voltemade trebalo bi da iznesu najveći teret sezone, dok će podršku imati u mladom Džefu Ehatoru i veteranu Arkadijušu Miliku.
Što se Voltemadea tiče ovakav rasplet prilično je neočekivan. Istina, posle dobrog starta u Njukaslu (četiri gola na uvodnih pet utakmica) dvometraš je upao u krizu, minutaža mu se smanjivala kako je sezone odmicala, međutim dolazak njegovog zemljaka Matijasa Jajslea na klupu nagoveštavao je novu priliku za nekadašnjeg igrača Štutgarta. Ipak, umesto toga, samo 19 minuta u prva dva kola Premijer lige i jasan nagoveštaj da mladi stručnjak Voltemadea nema u planovima.
Kada je postalo jasno da će na sever Engldeske Matijas Fernandez Pardo, bilo je jasno da Nemac mora da ode.
I eto Nika Voltemadea u Seriji A. Starije ljubitelje fudbal, koji su upamtili Rudija Felera, verovatno će da žacne kad vide 24-godišnjeg gorostasa. Slična frizura, brkovi... Feler je igrao za Romu s kraja osamdesetih i početkom devedesetih. Sad i Dama ima svog 'Felera'...