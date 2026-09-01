Willkommen! Sad i Juve ima svog 'Felera'

Prema izveštajima iz Italije radi se o 'suvoj' pozajmici, bez prava otkupa na kraju sezone. Stara dama je preuzela obavezu na sebe da isplaćuje kompletnu platu Nemcu, dok će Njukaslu na konto obeštećenja iskeširati 3.600.000 evra, plus 500.000 kroz bonuse zavisne od učinka.

Juve je jako dugo tragao za napadačima koji će da odmene Dušana Vlahovića i Loisa Opendu. Posle dugih i napornih pregovora, početkom avgusta meseca od Pari Sen Žermena je otkupljen Randal Kolo Muani, da bi evo poslednjeg dana prelaznog roka stigao i Voltemade. U međuvremenu pominjali su se Aleksander Serlot, Žan Filip Mateta, pa i Ermedin Demirović.

Kolo Munani i Nik Voltemade trebalo bi da iznesu najveći teret sezone, dok će podršku imati u mladom Džefu Ehatoru i veteranu Arkadijušu Miliku.