Ove ručerde mogu da zagrle ceo Enfild: Liverpul, 35.000.000 i Štrumpf koji je pojeo čarobnu pečurku
Vreme čitanja: 4min | uto. 01.09.26. | 20:51
Dosadašnji golman Genka ima samo 18 godina, a već je visok dva metra; procena je da će narasti još bar pet centimetara
Belgija je zemlja čokolade, vafla, piva i Štrumpfova. A negde između svih tih belgijskih zaštitnih znakova, u Genku je odrastao jedan Štrumpf koji je, čini se, pojeo nešto posebno. Ne samo da je porastao, nego je dogurao do 200 centimetara, razvio ruke kojima bi, da se malo našalimo, mogao da zagrli ceo Enfild, i stigao do toga da jedan od najvećih klubova na svetu za njega izdvoji čak 35.000.000 evra. Ime mu je Luka Brugmans.
Liverpul je završio posao sa 18-godišnjim belgijskim golmanom iz Genka, a transfer bi, zajedno sa bonusima i naknadnim isplatama, mogao da dostigne upravo pomenutih 35.000.000 evra, odnosno oko 30.000.000 funti. Brugmans je potpisao šestogodišnji ugovor sa klubom sa Enfilda, ali neće odmah obući crveni dres. Plan je da do kraja ove sezone ostane u Genku na pozajmici, a da se Liverpulu priključi pred početak sezone 2027/28.
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Drugim rečima, Liverpul nije kupio golmana za danas. Kupio je ono što veruje da bi moglo da postane rešenje za sutra. Brugmans je ove sezone započeo sva četiri Genkova meča, a već sama činjenica da sa 18 godina ima poverenje u seniorskom fudbalu dovoljno govori o tome koliko se visoko kotira u Belgiji. Istovremeno, predstavljao je svoju zemlju u mlađim kategorijama, od selekcije do 15 godina, pa sve do U19 reprezentacije.
Ipak, put do Genka nije bio pravolinijski. Brugmans je rođen u Antverpenu, jednom od najgušćih fudbalskih područja u Belgiji. Prve korake napravio je u Kalmtu SK, kratko je bio u FK Beigemu, a zatim se vratio u Kalmtu. Tu je učio osnove golmanskog zanata - rad nogu, hvatanje, pozicioniranje i čitanje igre, pre nego što je stigao prvi veliki korak u njegovom razvoju.
U Antverpenovoj akademiji Brugmans je prestao da bude samo neobično visok dečak sa potencijalom. Ušao je u ozbiljnije takmičarsko okruženje, dobio specijalizovaniji rad i počeo da privlači pažnju klubova koji su u njemu videli nešto više od fizičkih predispozicija.
Najveći razvojni skok usledio je 2019. godine, kada je prešao u PSV. Tri godine u jednom od najcenjenijih holandskih omladinskih sistema ostavile su dubok trag na njegovom golmanskom profilu. U Holandiji se od golmana tradicionalno očekuje mnogo više od odbrane sopstvene mreže, on mora da bude deo izgradnje napada, dodatni igrač u poslednjoj liniji i neko ko pod pritiskom mora da donese ispravnu odluku. Brugmans je upravo tu počeo da razvija karakteristike koje ga danas izdvajaju.
Godine 2022. prešao je u Genk, klub koji je u belgijskom fudbalu praktično postao sinonim za proizvodnju vrhunskih golmana. Tibo Kurtoa, Koen Kastils i Marten Vandevort, samo su neka od imena koja su prošla kroz sistem poznat po detaljnom radu sa čuvarima mreže.
Filozofija Genka odavno je jasna. Golman ne treba da bude samo poslednja prepreka, već i prvi čovek napada. Bivši legendarni trener golmana Gi Martens svojevremeno je objasnio da klub želi proaktivne i ofanzivne golmane koji su jaki sa loptom u nogama, zbog čega su čak i najmlađe golmane svojevremeno postavljali na različite pozicije kako bi naučili da igraju fudbal. Brugmans je proizvod upravo takvog pristupa.
Njegova visina od 200 centimetara prva je stvar koju ćete primetiti, ali ona nije i najzanimljivija. Jer Brugmans, uprkos ogromnoj konstituciji, ne deluje kao klasični gorostas koji je osuđen da stoji na gol-liniji i čeka da mu lopta dođe u ruke. On želi da učestvuje u igri. Želi da izađe. Želi da distribuira loptu. I želi da kontroliše prostor ispred sebe.
Upravo je igra nogama jedan od elemenata koji je Liverpulu posebno interesantan. Brugmans beleži oko 8,44 progresivnih dodavanja na 90 minuta, dok je uspešnost njegovih dugih lopti oko 68,5 odsto. To nisu brojke koje ukazuju na golmana koji samo ispucava loptu što dalje od svog gola. Naprotiv, njegovu distribuciju karakteriše jasna namera.
Ako transfer dostigne svih 35.000.000 evra, Brugmans će postati najskuplja prodaja u istoriji Genka i jedan od najskupljih izlaznih transfera u istoriji belgijskog fudbala (četvrti najskuplji, a najskuplji da nije iz Briža).
I tako se priča vraća tamo gde je i počela, u Belgiju. Zemlju Štrumpfova, čokolade i golmanske škole koja je već proizvela neke od najboljih čuvara mreže evropskog fudbala. Samo što je ovaj Štrumpf, izgleda, malo previše porastao. Sada ostaje da vidimo hoće li te ogromne ručerde zaista jednog dana zagrliti ceo Enfild. Liverpul je već odlučio da se kladi na to.