Ove ručerde mogu da zagrle ceo Enfild: Liverpul, 35.000.000 i Štrumpf koji je pojeo čarobnu pečurku

Drugim rečima, Liverpul nije kupio golmana za danas. Kupio je ono što veruje da bi moglo da postane rešenje za sutra. Brugmans je ove sezone započeo sva četiri Genkova meča, a već sama činjenica da sa 18 godina ima poverenje u seniorskom fudbalu dovoljno govori o tome koliko se visoko kotira u Belgiji. Istovremeno, predstavljao je svoju zemlju u mlađim kategorijama, od selekcije do 15 godina, pa sve do U19 reprezentacije.

Ipak, put do Genka nije bio pravolinijski. Brugmans je rođen u Antverpenu, jednom od najgušćih fudbalskih područja u Belgiji. Prve korake napravio je u Kalmtu SK, kratko je bio u FK Beigemu, a zatim se vratio u Kalmtu. Tu je učio osnove golmanskog zanata - rad nogu, hvatanje, pozicioniranje i čitanje igre, pre nego što je stigao prvi veliki korak u njegovom razvoju.

U Antverpenovoj akademiji Brugmans je prestao da bude samo neobično visok dečak sa potencijalom. Ušao je u ozbiljnije takmičarsko okruženje, dobio specijalizovaniji rad i počeo da privlači pažnju klubova koji su u njemu videli nešto više od fizičkih predispozicija.

Najveći razvojni skok usledio je 2019. godine, kada je prešao u PSV. Tri godine u jednom od najcenjenijih holandskih omladinskih sistema ostavile su dubok trag na njegovom golmanskom profilu. U Holandiji se od golmana tradicionalno očekuje mnogo više od odbrane sopstvene mreže, on mora da bude deo izgradnje napada, dodatni igrač u poslednjoj liniji i neko ko pod pritiskom mora da donese ispravnu odluku. Brugmans je upravo tu počeo da razvija karakteristike koje ga danas izdvajaju.

Godine 2022. prešao je u Genk, klub koji je u belgijskom fudbalu praktično postao sinonim za proizvodnju vrhunskih golmana. Tibo Kurtoa, Koen Kastils i Marten Vandevort, samo su neka od imena koja su prošla kroz sistem poznat po detaljnom radu sa čuvarima mreže.